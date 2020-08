Krejčí a Pastrňák a dotáhli Boston k postupu, Voráček dal dva góly za Philadeplphii

Hokejoví útočníci David Krejčí a David Pastrňák zařídili dvěma body vítězství Bostonu 2:1 nad Carolinou.

Bruins výhrou uzavřeli sérii v poměru 4:1 a postoupili v play off NHL do semifinále Východní konference. Krejčí vstřelil gól a na druhý přihrál, Pastrňák si připsal dvě asistence. První mečbol nevyužila Philadelphia, přestože Jakub Voráček dvakrát skóroval a ještě jeden gól připravil. Flyers podlehli Montrelu 3:5 a v sérii vedou už jen 3:2.

Carolina otevřela skóre v desáté minutě, Boston otočil v závěru prostřední třetiny dvěma využitými přesilovými hrami. V první se puk odrazil od brusle Pastrňáka, který clonil Petru Mrázkovi, přímo ke Krejčímu a ten bez problémů střelou do odkryté branky vyrovnal. Oba si zanedlouho připsali asistenci u gólu Patrice Bergerona. Lídr týmu dojel odražený kotouč po střele Pastrňáka a z nulového úhlu nachytal Mrázka.

Ve třetí třetině se už skóre nezměnilo a Boston tak po roce opět vyřadil Carolinu. Pastrňák, který se v úvodním utkání série zranil a vrátil se až do středečního pátého duelu, přispěl k postupu gólem a třemi asistencemi. Krejčí bodoval ve všech pěti zápasech (3+5). Mrázek zasáhl do tří utkání, ve všech si připsal prohru, byť inkasoval celkem pouze osm gólů. Jeho spoluhráč Martin Nečas v sérii asistoval u dvou branek.

Voráček na začátku druhé třetiny potrestal dvěma góly faul Jesperiho Kotkaniemiho, který byl za naražení na hrazení vyloučen na pět minut plus do konce zápasu. Kladenský útočník svými zásahy otočil na 2:1, pokaždé s přispěním bránícího Bena Chiarota. Vyrovnal střelou z pravého kruhu, po níž se puk od hokejky obránce Montrealu nadzvedl nad lapačku Careyho Price. Ve druhém případě se Voráčkova přihrávka odrazila do branky od brusle Chiarota.

Montreal překlopil v polovině utkání dvěma slepenými góly na svou stranu, ale v 51. minutě Philadelphia vyrovnala na 3:3. V další početní výhodě Voráček vyslal do předbrankového prostoru prudkou přihrávku, do které vložil šikovně hůl Joel Farabee. Už za 22 sekund si ale Nick Suzuki vychutnal blafákem Cartera Harta a výhru pojistil při hře bez gólmana Philip Danault. Hrdinou zápasu byl ale Joel Armia, který dal první dvě branky Canadiens.

1. kolo play off NHL:

Východní konference (Toronto) - 5. zápasy:

Boston - Carolina 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky: 36. Krejčí (Pastrňák), 40. Bergeron (Pastrňák, Krejčí) - 10. H. Fleury. Střely na branku: 27:24. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval dvě branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 92,59 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Pastrňák, 3. Krejčí (všichni Boston). Konečný stav série: 4:1.

Philadelphia - Montreal 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Branky: 23. a 27. Voráček, 51. Farabee (Voráček) - 3. a 31. Armia, 32. Gallagher, 51. Suzuki, 60. Danault. Střely na branku: 29:33. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Armia, 2. Suzuki (oba Montreal), 3. Voráček (Philadelphia). Stav série: 3:2.

Západní konference (Edmonton) - 5. zápasy:

Colorado - Arizona 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Branky: 5. a 19. Kadri, 30. a 31. MacKinnon, 9. Girard, 39. Zadorov, 56. Compher - 47. Keller. Střely na branku: 36:24. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Kadri, 3. Rantanen (všichni Colorado). Konečný stav série: 4:1.

St. Louis - Vancouver 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Branky: 16. B. Schenn, 20. O'Reilly, 26. Sanford - 14. a 39. Motte, 32. J.T. Miller, 37. Virtanen. Střely na branku: 39:30. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Motte, 2. J.T. Miller, 3. Markström (všichni Vancouver). Stav série: 2:3.