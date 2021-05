Krejčí a Pastrňák asistovali u výhry Bostonu, Bruins srovnali sérii s Washingtonem

Davidové Krejčí a Pastrňák pomohli Bostonu každý jednou asistencí k výhře nad Washingtonem 4:3 v prodloužení a Bruins s přispěním českého dua srovnali stav série prvního kola play off NHL na 1:1. Bodoval také Martin Nečas z Caroliny, jenž se na vítězství 5:2 nad Nashvillem podílel gólovou nahrávkou. Výhrou do play off vstoupilo také Colorado, nejlepší tým základní části zdolal St. Louis 4:1.

Série mezi Bostonem a Washingtonem naplňuje předpoklady o vyrovnaném průběhu. V deseti předchozích vzájemných zápasech ve vyřazovací fázi vždy rozhodl jediný gól a první dva duely aktuální série nastavený trend potvrdily. Skóre pondělního utkání otevřel v úvodu první třetiny Jake DeBrusk, již po minutě a půl ale Capitals srovnali. T. J. Oshie v přesilové hře tečoval střelu Alexandra Ovečkina a potrestal Pastrňákovo vyloučení. Český útočník provinění odčinil v 10. minutě, kdy rukou zachytil vyhození Dmitrije Orlova a přesnou nahrávkou mezi kruhy připravil branku pro Patrice Bergerona. Havířovský rodák si připsal 55. bod v play off a v historickém pořadí českých hokejistů vyrovnal na devátém místě Michala Pivoňku. Washington se poprvé dostal do vedení ve 48. minutě, kdy druhým gólem v zápase otočil stav na 3:2 Garnet Hathaway. Člen čtvrté útočné formace Capitals zaznamenal první dva góly v play off v kariéře, v předchozích čtrnácti startech v bojích o Stanley Cup nebodoval. "Pro naší lajnu je důležité, že dokážeme týmu pomoct i bodově. Prokázali jsme to už v některých zápasech základní části a dnes jsme to jen potvrdili," řekl Hathaway. Druhou výhru Capitals v sérii odmítl Taylor Hall, který v 58. minutě dotlačil puk do branky a poslal zápas do prodloužení. Nastavení rozhodla akce, na jejímž začátku byl Krejčí. Český útočník na útočné modré čáře získal puk, našel obránce Matta Grzelcyka a ten vyzval ke skórování Brada Marchanda. Kanadský útočník střelou bez přípravy překonal Craiga Andersona a srovnal stav série na 1:1. Devětatřicetiletý Anderson nastoupil v play off od úvodní minuty poprvé od roku 2017, kdy v dresu Ottawy podlehl v sedmém finále Východní konference Pittsburghu 2:3 ve druhém prodloužení. V brance Washingtonu dostal zkušený gólman příležitost kvůli zdravotním komplikacím Vítka Vaněčka a Ilji Samsonova. Český brankář odstoupil ve 14. minutě prvního utkání kvůli zranění v dolní části těla a Samsonov se před startem vyřazovacích bojů potýkal s koronavirem. Carolina, vítěz Centrální divize, porazila Nashville díky skvěle zvládnuté třetí třetině. Hurricanes ji vyhráli 3:0, vítězný gól vstřelil v jejím úvodu po Nečasově nahrávce zpoza branky Švýcar Nino Niederreiter. Dvěma góly se blýskl kapitán Caroliny Jordan Staal. "Hrál neuvěřitelně. Každý zápas tvrdě dře, ať je stav utkání jakýkoliv. Je to lídr týmu, na kterého se můžeme spolehnout za každé situace," řekl trenér Rod Brind'Amour. V brance Caroliny nastoupil nováček Alex Nedeljkovic, který v premiéře ve Stanley Cupu vychytal jako první brankář v klubové historii výhru. Petr Mrázek, který většinu sezony léčil zraněný palec, zůstal pouze na lavičce. Důležitým faktorem, který podle Brind'Amoura pomohl Hurricanes dovést utkání do vítězného konce, byli fanoušci. V PNC Areně se jich i přes nadále trvající restrikce sešlo 12 tisíc. "Obecenstvo bylo neuvěřitelné. Je krásný pocit po takové době hrát před početnějším publikem a myslím, že si to užili i hráči. Jsem rád, že nám diváci mohli pomoci k výhře a viděli náš vydařený výkon." Colorado také zlomilo zápas se St. Louis povedeným výkonem ve třetí třetině. Blues do ní vstupovali díky vyrovnávací brance Jordana Kyroua ze závěru druhé části za stavu 1:1 a živili naději na obrat, ale dva góly Nathana MacKinnona a jedna branka Gabriela Landeskoga rozhodly o pohodlné výhře Avalanche. Výsledky 1. kola play off NHL: Východní divize - 2. zápas: Washington - Boston 3:4 v prodl. (2:2, 0:0, 1:1 - 0:1) Branky: 7. Oshie, 17. a 48. Hathaway - 6. DeBrusk, 10. Bergeron (Pastrňák), 58. Hall, 61. Marchand (Krejčí). Střely na branku: 39:48. Diváci: 5333 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Rask (oba Boston), 3. Hathaway (Washington). Stav série 1:1. Centrální divize - 1. zápas: Carolina - Nashville 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Branky: 25. a 48. J. Staal, 14. T. Teräväinen, 43. Niederreiter (Nečas), 59. A. Svečnikov - 13. F. Forsberg, 29. Haula. Střely na branku: 38:24. Diváci: 12.000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. J. Staal, 2. Pesce, 3. Niederreiter (všichni Carolina). Západní divize - 1. zápas: Colorado - St. Louis 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Branky: 41. a 60. MacKinnon, 16. Makar, 49. Landeskog - 37. Kyrou. Střely na branku: 50:23. Diváci: 7741 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Landeskog, 2. MacKinnon, 3. Makar (všichni Colorado).