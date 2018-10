Kovář boj o NHL nevzdává. Zkusí to na farmě Bostonu

před 1 hodinou

Jan Kovář v létě odešel z KHL do New York Islanders, ale do prvního týmu se nedokázal prosadit. Proto nyní zkusí svoje štěstí v Bostonu.

Boston - Český hokejový útočník Jan Kovář se do NHL zkusí probojovat v týmu Bostonu Bruins. Ve čtvrtek večer o tom informoval Hokej.cz. Osmadvacetiletý Kovář přitom v létě zamířil jako hvězda Kontinentální ligy do New York Islanders, ale do prvního týmu se nedokázal prosadit a podle svého agenta Vladimíra Vůjtka mladšího nedostal šanci ani na farmě. Proto nyní zkusí svoje štěstí v Bostonu, který projevil zájem si jeho aktuální formu vyzkoušet. Bruins ovšem Kováře rovnou poslali rozehrát na farmu do Providence v AHL, kde si může vysloužit i pozvánku do prvního týmu. "Boston má o Honzu zájem, ale lidé z vedení ho chtějí vidět hrát. Honza delší dobu neabsolvoval zápasy, nějakou dobu se ani nedostal na led. Potřebuje potrénovat a znovu se dostat do formy. Se situací je srozuměn, na farmu jde s tím, že se popere o první tým," uvedl pro Hokej.cz Vůjtek. Kovář v KHL strávil posledních pět sezon, všechny v dresu Metallurgu Magnitogorsk, kde v posledním ročníku působil jako asistent. Je pravidelným reprezentantem, zahrál si i na letošní olympiádě v Pchjongčchangu.

