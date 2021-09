Koupil sis dům? Smůla, stěhuješ se. "Krádež" v NHL zasáhla i hráče s českými kořeny

Mladý centr Jesperi Kotkaniemi skutečně odchází z Montrealu do Caroliny. Úspěšná hokejová krádež v zámořské NHL zároveň zasáhla Christiana Dvoraka, který musí opustit Arizonu, přestože si tam zrovna koupil nový dům.

Carolina ulovila Kotkaniemiho díky tzv. offer sheetu, tedy smlouvě pro hráče konkurenčního týmu. Jde o kontroverzní krok. Někteří ho škatulkují jako negentlemanský, jiní mluví přímo o krádeži.

NHL zažila teprve čtvrtý offer sheet za poslední dekádu. V předchozích případech ale "okrádaný" klub nabídku dorovnal a svého hokejistu udržel. Carolině drzý pokus vyšel. Jako prvnímu celku od roku 2007, kdy Edmonton sebral Anaheimu Dustina Pennera.

"Když jsem tu nabídku viděl, byl jsem fakt nadšený," přiznal Kotkaniemi. "Hned jsem začal myslet na to, jaké by to v Carolině bylo. Také jsem si dobře popovídal s Tomem Dundonem (majitelem Hurricanes, pozn. red.). Je skvělé, kdy vám někdo věří."

Kotkaniemi kývl na roční smlouvu na 6,1 milionu dolarů (asi 130 milionů korun), což je asi dvakrát vyšší hodnota, než jakou finský centr ve skutečnosti má.

Kdyby ale Carolina Kotkaniemiho nepřeplatila, Montreal by nabídku snadno dorovnal. Takhle nemohl. Neměl místo pod platovým stropem. Radši vzal automatickou kompenzaci v podobě výběru v prvním a třetím kole příštího draftu.

Hurricanes si jednorázovou marnotratnost mohli dovolit. Navíc završili pomstu. Právě Montreal jim chtěl před dvěma roky sebrat pomocí offer sheetu klíčového centra Sebastiana Aha. Ale neuspěl.

"Ne, pomsta to určitě nebyla," nesouhlasil s obecně přijímaným narativem generální manažer Caroliny Don Waddell. "Prostě jsme udělali to, co podle pravidel můžeme. O Jesperim jsme se bavili už dřív, známe ho, šlo nám jen o něj."

Na sociálních sítích však Hurricanes nešetřili posměšnými poznámkami vůči Montrealu. Například informovali o podpisovém bonusu v Kotkaniemiho smlouvě v absurdní výši 20 dolarů, což byl odkaz na Ahovo číslo dresu.

"To byl marketingový tah," vysvětloval Waddell komunikaci Caroliny. "Snažíme se tady v Raleigh (město, kde klub ze Severní Karolíny sídlí) budovat naši značku, zapojit více fanoušků. Nemáme takové štěstí jako Montreal a další města, kde je pokaždé plný stadion. Nebylo v tom tedy nic nepřátelského, náš tým pro sociální sítě si jen užil trochu legrace."

Přestože nadějný Kotkaniemi přišel jako centr, v Carolině začne na křídle. Potká ho tak stejný osud jako Martina Nečase. Ve středu útoku zkrátka není místo. Úřadují tam Aho, Vincent Trocheck a Jordan Staal.

Oproti tomu Montreal viděl Kotkaniemiho jako centra druhé lajny.

Není to ale tak, že teď bezradně hledí na díru v sestavě. Za ztracenou trojku draftu z roku 2018 rychle našel náhradu, a to Christiana Dvoraka z Arizony, Američana s českými kořeny, které už jsou ale tak hluboko, že hokejista česky neumí.

Montreal výměnou poslal do Arizony volbu v prvním a druhém kole draftu.

Pětadvacetiletý centr je momentálně lepší než Kotkaniemi. V minulé sezoně nastřádal 31 bodů (17+14) v 56 kláních. Ačkoliv rozhodně nepatří mezi nejlepší druhé centry v lize, svou práci odvádí dobře. Tvoří hru, forčekuje, výborně bruslí a brání. Jen těch bodů by mohlo být více.

Sám Dvorak stěhování nečekal. U Coyotes měl smlouvu s průměrnou gáží 4,5 milionu až do roku 2025. V týdnu, kdy Carolina s offer sheetem vyrukovala, do Arizony podle novináře Craiga Morgana zrovna dorazil, aby tam dokončil koupi domu. Teď je jasné, že se v něm nezabydlí.

"S Dvorakem soucítím," napsal na sociální sítě bývalý hokejista Matthew Barnaby, který zažil něco podobného. "Kdysi jsem si v Tampě postavil svůj vysněný domek a za deset dní po nastěhování mě vyměnili. New York ale byl pro moji kariéru lepší."