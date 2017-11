Kaše skóroval už popáté v sezoně, Gudas se zranil

před 46 minutami

Ondřej Kaše dal jedinou branku Anaheimu při prohře s Torontem 1:3, nejproduktivnější Čech sezony Jakub Voráček podruhé za sebou nebodoval.

New York - Hokejový útočník Ondřej Kaše vstřelil ve středečním utkání NHL jediný gól Anaheimu, který doma podlehl Torontu 1:3, a stal se třetí hvězdou zápasu. Obránce Philadelphie Radko Gudas odstoupil kvůli zranění v horní části těla v první třetině ze zápasu v Chicagu, které vyhrálo 3:0.

Kaše se poněkud překvapivě dělí s pěti zásahy s Rickardem Rakellem o pozici nejúspěšnějšího střelce týmu v sezoně. Jedenadvacetiletý útočník trefou proti Torontu vyrovnal v desáté minutě nejen na 1:1, ale i počet branek, které dal v minulém ročníku, jeho premiérovém v soutěži. Český hokejista měl ve středu i potřebný kus štěstí, protože jeho střela mířila vedle, ale obránce Andreas Borgman si puk bruslí srazil do vlastní sítě.

Na další gól se čekalo v Anaheimu až do poslední třetiny, v níž Toronto dvěma zásahy strhlo vítězství na svou stranu a přerušilo sérii tří proher. Trenér kanadského klubu Mike Babcock před utkáním zamíchal se sestavou, do které se nevešel Roman Polák.

Trenér Philadelphie Dave Hakstol bezprostředně po utkání neměl bližší informace, aby zdravotní stav Gudase upřesnil. Pro kouče je to ale další nepříjemná zpráva, protože kvůli zranění mu ze základní sestavy vypadli už dříve obránci Shayne Gostisbehere a Andrew MacDonald.

Flyers, za které podruhé za sebou nebodoval Jakub Voráček, zápas ztratili zhruba v polovině utkání. V něm Chicago trefami Arťoma Anisimova a Jonathana Toewse během dvaceti sekund zlomilo bezgólový stav. Zbývající branku přidal v předposlední minutě při powerplay Alex DeBrincat. Obránce vítězů Jan Rutta si připsal jeden kladný bod do statistiky +/-, ve které je celkově jeho spoluhráč Michal Kempný dvanáctý v soutěži (s +8).

Joe Thornton se stal dvacátým hráčem v historii NHL, který pokořil metu 1400 bodů (386 gólů + 1014 asistencí). Zkušený osmatřicetiletý útočník si připsal jubilejní bod za přihrávku, kterou pomohl San Jose porazit Nashville 4:1.

Výsledky NHL:

Chicago - Philadelphia 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 29. Anisimov, 30. J. Toews, 59. DeBrincat. Střely na branku: 35:35. Diváci: 21.524. Hvězdy zápasu: 1. Crawford, 2. Anisimov, 3. J. Toews (všichni Chicago).

Edmonton - Pittsburgh 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Branky: 27. Nugent-Hopkins, 28. Draisaitl - 21. Hörnqvist, 40. Sheary, 53. Malkin. Střely na branku: 37:30. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Letang (Pittsburgh), 2. McDavid (Edmonton), 3. M. Murray (Pittsburgh).

Vancouver - New Jersey 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 31. J. Hayes, 60. D. Stafford. Střely na branku: 37:26. Diváci: 16.855. Hvězdy zápasu: 1. C. Schneider (New Jersey), 2. Markström (Vancouver), 3. T. Hall (New Jersey).

Anaheim - Toronto 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky: 10. O. Kaše - 8. C. Brown, 42. Marleau, 59. Komarov. Střely na branku: 29:29. Diváci: 15.628. Hvězdy zápasu: 1. Marleau (Toronto), 2. H. Lindholm, 3. O. Kaše (oba Anaheim).

San Jose - Nashville 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky: 16. Donskoi, 29. Pavelski, 34. Vlasic, 54. Boedker - 31. Josi. Střely na branku: 23:20. Diváci: 16.543. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Donskoi, 3. J. Thornton (všichni San Jose).