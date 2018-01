Kaše a Hertl asistovali, Rytíři z Vegas se posunuli do čela NHL

před 6 hodinami

Hokejový útočník Ondřej Kaše si připsal v nedělním utkání NHL asistenci a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, ale s Anaheimem doma podlehl San Jose 2:6. V dresu vítězů připravil jeden gól Tomáš Hertl.

New York - Tomáš Hertl vymyslel první gól zápasu s Anaheimem, když našel nezištnou přihrávkou do předbrankového prostoru Marca-Edouarda Vlasice a obránce San Jose se trefil přesně k tyči. Náskok hostů zvýšili Kevin Labanc a Mikkel Boedker, ale Anaheim na přelomu druhé a třetí třetiny dvěma zásahy snížil. Druhý gól nesl podpis Kašeho, který zpoza branky krásně uvolnil Ryana Getzlafa.

Už o minutu později ale skóroval Joe Thornton, který se v historickém pořadí produktivity posunul na šestnácté místo před Briana Trottiera. Lídr San Jose má nyní na kontě 1426 bodů. Výhru Sharks poté pojistili druhým gólem v zápase Boedker a Melker Karlsson.

"Obvykle hrajeme v obraně lépe," řekl domácí trenér Randy Carlyle. "Ani si nemyslím, že by v utkání měli nějak hodně gólových šancí, ale jakmile se do nějaké dostali, využili ji. Trestali nás z přečíslení. Na rozdíl od nás hráli i včera, ale v zápase to nevypadalo, že by byli unavenější," litoval kouč. Jeho svěřenec Kaše bodoval ve čtvrtém z posledních pěti utkání (3+4) a zaznamenal ve statistice +/- jeden kladný bod.

Novými lídry soutěže jsou hráči Vegas, kteří vyhráli na ledě Caroliny 5:1 a v čele tabulky vystřídali Tampu Bay. Tým Vegas získal klíčový náskok v úvodních třinácti minutách, kdy postupně vstřelili gól Pierre-Edouard Bellemare, Jonathan Marchessault a Colin Miller, který si připsal i dvě přihrávky. Carolina snížila trefou Jacoba Slavina, ale hosté měli zápas pod kontrolou a dalšími zásahy Jamese Neala a Brendana Leipsice zpečetili výhru i posun do čela soutěže.

"Věděl jsem, že máme konkurenceschopný tým. Ale lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem čekal, že v této fázi sezony povedeme ligu," uvedl trenér Gerard Gallant, který v minulém ročníku zažíval po utkání v Carolině opačné pocity. Byl totiž odvolán z funkce hlavního kouče Floridy. "Trenéři jsou propouštěni z různých důvodů. Někdy s nimi nesouhlasíte. Nebyl jsem tehdy šťastný s tím, co se stalo, ale jsme už velcí chlapi. A hlavní je, že zase přijde nová příležitost," podotkl Gallant.

Philadelphia vyhrála 2:1 v prodloužení ve Washingtonu, který má společně s Vegas nejvíce domácích výher (18). Zápas rozhodl v čase 60:27 Travis Konecny. Jakub Voráček ve čtvrtém zápase za sebou nebodoval a klesl na jedenácté místo v hodnocení produktivity. Michal Neuvirth přenechal po dvou startech místo v brankovišti Flyers Brian Elliottovi, kterého překonal jen Alexandr Ovečkin, s 29 zásahy nejlepší střelec soutěže.

"Vyhrát v aréně, odkud se moc body nevozí, svědčí o síle našeho mužstva. Navíc jsme na rozdíl od nich hráli druhý zápas ve druhém dni. Hrajeme jednoduše, věříme svých schopnostem. Chceme se dostat do play-off a makáme na tom. Celá kabina teď žije," rozplýval se Konecny. Philadelphia po sérii deseti proher zvítězila následně v 15 duelech z 21 a poprvé od 10. listopadu se nachází na postupové příčce do play-off.

Z postupové osmičky naopak vypadli newyorští Rangers, kteří ztratili na ledě Los Angeles dvoubrankové vedení a prohráli 2:4. Domácí v prostřední třetině třemi góly otočili skóre. Ve Winnipegu padla jediná branka, kterou obstaral v zápase s Vancouverem ve dvanácté minutě Patrik Laine. Domácí gólman Connor Hellebuyck kryl 29 střel.

Výsledky NHL:

Washington - Philadelphia 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 40. Ovečkin - 27. M. Raffl, 61. Konecny. Střely na branku: 28:23. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. Elliott (oba Philadelphia), 3. Holtby (Washington).

Carolina - Vegas 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Branky: 20. Slavin - 3. Bellemare, 13. C. Miller, 13. Marchessault, 34. J. Neal, 51. Leipsic. Střely na branku: 28:33. Diváci: 15.303. Hvězdy zápasu: 1. C. Miller, 2. J. Neal, 3. M. Fleury (všichni Vegas).

Winnipeg - Vancouver 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 12. Laine. Střely na branku: 36:29. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck (Winnipeg), 2. Nilsson (Vancouver), 3. Laine (Winnipeg).

Anaheim - San Jose 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Branky: 40. Rakell, 42. Getzlaf (O. Kaše) - 34. a 50. Boedker, 14. Vlasic (Hertl), 24. Labanc, 43. J. Thornton, 56. M. Karlsson. Střely na branku: 35:26. Diváci: 17.347. Hvězdy zápasu: 1. Dell (San Jose), 2. O. Kaše (Anaheim), 3. Boedker (San Jose).

Los Angeles - NY Rangers 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

Branky: 21. Muzzin, 27. Amadio, 31. Pearson, 60. Lewis - 4. Desharnais, 8. Vesey. Střely na branku: 30:23. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Martinez, 2. Kopitar, 3. Amadio (všichni Los Angeles).