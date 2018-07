Karlssona tlačí z Ottawy nízké bonusy, nejblíž megavýměně už je Dallas. Co dohodu zdržuje?

před 58 minutami

Megastar Erik Karlsson kupodivu stále patří Ottawě. Proč ještě nepřišla očekávaná výměna?

Praha - V noci na 7. července měla vyplout do éteru zpráva o jedné z největších výměn v novodobé historii hokejové NHL. "Moje zdroje mi říkají, že Karlssonův odchod do Tampy je připravený, už se čeká akorát na telefonát do ligového ústředí," napsal na Twitteru Shawn Simpson ‏ze stanice TSN.

Později se omluvil za planý poplach. Trejd, který více či méně očekávali mnozí novináři, tehdy nepřišel. A po téměř dvou týdnech je situace stejná.

To však neznamená, že z výměny sešlo. Pořád platí, že 28letý švédský obránce nekývl Ottawě na prodloužení smlouvy, přičemž mu zbývá poslední rok kontraktu. Jestliže generální manažer kanadského klubu Pierre Dorion nepřiměje svou největší hvězdu ke změně názoru, musí ji vyměnit. Čím dříve, tím lépe.

Na Karlssona nezabrala zkraje července nabídka osmileté smlouvy, v rámci níž by průměrně bral přes deset milionů dolarů ročně. Po Drewovi Doughtym z Los Angeles by tak byl druhým nejlépe placeným zadákem soutěže. Dohoda podle serveru The Athletic ztroskotala na nízkých podpisových bonusech. Hokejisté, zvlášť ti hvězdní, je teď vyžadují. Chtějí dostat co nejvíc peněz předem, protože v sezoně 2019/20 možná nastane další výluka. A po ní se může řada věcí změnit.

Dalším minusem pro Senators je, že nejsou v nejlepší sportovní ani finanční kondici. Novou arénu teprve vyhlížejí a do té staré, umístěné daleko od centra města, chodí málo lidí. Fanoušci, zklamaní předposledním místem z uplynulého ročníku, nesnáší prostořekého majitele Eugenea Melnyka.

Důvodů, proč odejít, má Karlsson dost. Z chaosu navíc může zamířit do Tampy, kde se v posledních letech nejvíc mluví o Stanley Cupu. Příchod dlouhovlasého Švéda, jenž už dvakrát získal Norris Trophy pro nejlepšího beka NHL, by z floridského mužstva udělal ještě obávanějšího favorita.

Hvězdní adepti na výměnu Letní pauza v NHL letos není jen o Karlssonovi. Žhavým kandidátem na trejd je rovněž forvard Max Pacioretty. Montreal už svého kapitána údajně informoval, že s ním nebude vyjednávat o nové smlouvě. To znamená, že se ho chce zbavit za adekvátní náhradu. Columbus by rád udržel ofenzivního šikulu Artěmije Panarina, jenže Rus se podle svého agenta zdráhá podepsat dlouhodobý kontrakt.

Komplikací je, že generální manažer Tampy Steve Yzerman má málo místa pod platovým stropem, a tak k megavýměně potřebuje pomoc dalšího klubu. Nejčastěji se spekuluje o Rangers, kteří by si mohli vzít zpátky přeplaceného Ryana Callahana.

Yzerman však nedávno popřel, že by završoval jakýkoliv trejd: "V tuhle chvíli nic nečekejte. A to, o čem jste četli, je velmi nepřesné."

Dohodnutí tak zásadní výměny může trvat dlouho i proto, že Ottawa by se v ní ráda zbavila útočníka Bobbyho Ryana. Ten vzhledem k více než sedmimilionovému platu neodvádí odpovídající výkony.

Klub, jenž za Karlssona obětuje mladé hráče a volby v draftu, by zároveň chtěl mít jistotu, že s ním Švéd podepíše dlouhodobou smlouvu.

Proměnných je zkrátka mnoho, avšak pořád platí, že nejblíž rošádě je trojice Tampa, Dallas a Vegas.

Podle novináře Larryho Brookse z listu New York Post je aktuálně největším favoritem na zisk Karlssona Dallas, který mohl v honu uspět už před časem, ale údajně odmítl do Ottawy poslat obránce Mira Heiskanena, trojku předposledního draftu.

Fanoušci každopádně zůstávají v pozoru. To někteří hokejisté se z informačních kanálů raději stahují.

"Těch zpráv je hrozně moc, takže se snažíte je nebrat tak vážně," prohlásila ofenzivní tvář Dallasu Tyler Seguin. "Každé ráno se objeví nové spekulace. Proto se na Twitter raději moc nekoukám."