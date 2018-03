Kapitán Montrealu Pacioretty zřejmě přijde o zbytek sezony. Stejně jako Bouwmeester

před 6 hodinami

Je možné, že Max Pacioretty z Montrealu si v této sezoně kvůli problémům s kolenem již nezahraje. Jaye Bouwmeestera trápí poraněná kyčel.

Montreal/St.Louis - Hokejisté Montrealu přišli na čtyři až šest týdnů o kapitána Maxe Paciorettyho. Devětadvacetiletý útočník bude mimo hru kvůli zranění kolena, které utrpěl v pátečním utkání NHL proti New York Islanders. Je možné, že si v této sezoně už nezahraje.

V dosavadních 64 zápasech Pacioretty nasbíral 17 gólů a 20 asistencí a je třetím nejproduktivnějším hráčem Canadiens, kterým je věrný celou svou kariéru v NHL.

Montrealu bude zřejmě ve zbytku sezony chybět i devatenáctiletý obránce Victor Mete, který si zlomil prst a čeká ho šestitýdenní pauza. Nováček NHL dosud odehrál v lize 49 utkání, v nichž nasbíral sedm asistencí.

Hokejistům St. Louis bude ve zbytku sezony NHL chybět kvůli zranění levé kyčle kanadský obránce Jay Bouwmeester. Olympijský vítěz ze Soči a dvojnásobný mistr světa i vítěz Světového poháru musí na operaci, po které ho čeká rekonvalescence dlouhá čtyři až šest týdnů.

Podle generálního manažera St. Louis Douga Armstronga trápí čtyřiatřicetiletého hokejistu kyčel již od prosince, kdy vynechal devět zápasů. "Chtěl by hrát s čímkoli. Svědčí to o tom, jaký je to charakter," řekl Armstrong.

Bouwmeester odehrál v této sezoně 35 zápasů s bilancí dvou gólů a pěti asistencí. St. Louis, které bojuje o účast v play off, postrádá dlouhodobě i útočníka Scottieho Upshalla, jenž má poraněné vazy v koleně.