Kanonýr Pastrňák vede po prvním kole anketu Zlatá hokejka před Nečasem

První kolo hlasování v anketě Zlatá hokejka suverénně vyhrál pětinásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu před dalšími útočníky z NHL Martinem Nečasem z Caroliny a klubovým spoluhráčem Davidem Krejčím.

Pastrňák obdržel od hlasujících maximální možný počet 680 bodů, Nečas jich získal 572 a Krejčí 454. Loňský vítěz Ondřej Palát, který v létě z Tampy Bay posílil ofenzivu New Jersey a byl v sezoně mimo hru po operaci třísel, je s 11 body na 25. místě.

Do nejlepší desítky se prosadil jediný hráč působící v Evropě. Čtvrtý je Roman Červenka z celku Rapperswil-Jona, který obhájil vítězství v produktivitě švýcarské ligy.

Následují další útočník Tomáš Hertl ze San Jose, brankář Vítek Vaněček z New Jersey, bek Filip Hronek, který si nominaci zasloužil výkony v Detroitu a na start v novém působišti Vancouveru ještě po zranění čeká, útočníci Pavel Zacha z Bostonu a Filip Chytil z New York Rangers a gólman Karel Vejmelka z Arizony.

V úvodním kole tradiční ankety vyhlašované od roku 1969 hlasovalo 68 trenérů, zástupců Českého hokeje a novinářů, přičemž alespoň jeden hlas obdrželo celkem 50 hokejistů. Všichni hlasující zařadili na první příčku Pastrňáka.

Uzávěrka druhého kola hlasování bude 30. května po mistrovství světa ve Finsku. Poslední třetí kolo za účasti desítky nejlepších se uskuteční po skončení vyřazovacích bitev o Stanley Cup v NHL. Pokud by Pastrňák potvrdil své dosavadní postavení, šestým triumfem by se odpoutal od Dominika Haška. Před sebou už by pak měl jen legendárního Jaromíra Jágra s 12 prvenstvími.

První kolo ankety Zlatá hokejka 2023 (55. ročník):

1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 680 bodů, 2. Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL) 572, 3. David Krejčí (Boston Bruins/NHL) 454, 4. Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.) 328, 5. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL) 281, 6. Vítek Vaněček (New Jersey Devils/NHL) 274, 7. Filip Hronek (Detroit Red Wings/NHL; Vancouver Canucks/NHL) 207, 8. Pavel Zacha (Boston Bruins/NHL) 177, 9. Filip Chytil (New York Rangers/NHL) 162, 10. Karel Vejmelka (Arizona Coyotes/NHL) 138.

Další pořadí: 11. Kovář Jan (EV Zug/Švýc.) 73, 12. Dominik Kubalík (Detroit Red Wings/NHL) a Lukáš Sedlák (Philadelphia Flyers/NHL; HC Dynamo Pardubice) oba 40, 14. David Jiříček (Columbus Blue Jackets/NHL; Cleveland Monsters/AHL) 28, 15. Jiří Kulich (Rochester Americans/AHL) 22, 16. Šimon Hrubec (Curych Lions/Švýc.) 21, 17. Tomáš Plekanec (Rytíři Kladno) 20, 18. Martin Růžička (HC Oceláři Třinec) 16, 19. Michal Řepík (HC Sparta Praha) 15, 20. Jan Rutta (Pittsburgh Penguins/NHL) a Michael Špaček (HC Ambri-Piotta/Švýc.) oba 14, 22. Marek Langhamer (Ilves Tampere) 13, 23. Jiří Smejkal (IK Oskarshamn/Švéd.) a Matěj Stránský (HC Davos/Švýc.) oba 12, 25. Ondřej Palát (New Jersey Devils/NHL) 11, 26. Pavel Francouz (Colorado Avalanche) 10, 27. Jakub Kovář (HC Sparta Praha), Jakub Voráček (Columbus Blue Jackets) a Roman Will (HC Dynamo Pardubice) všichni 9, 30. Tomáš Suchánek (Tri-City Americans/WHL) 8.