Skvělý Hertlův parťák? Kdeže. Jestli Kane zůstane, tak my ne, hrozí lídři Sharks

Hokejista Tomáš Hertl zažívá v San Jose trudné časy. Sharks už nějaký čas patří k nejhorším klubům ligy a v týmu panuje dusná atmosféra. Hlavním viníkem má být Evander Kane.

Když vystoupil proti rasismu, mnozí spoluhráči za ním stáli jako jeden muž. Jindy na něj pěli ódy za výbornou práci na ledě. Ještě aby ne. Kane byl v minulé sezoně největší ofenzivní hrozbou Sharks - vyhrál týmové bodování a vstřelil i nejvíc gólů.

Podle zdrojů serveru The Athletic však v zákulisí kabinu štval. A to natolik, že někteří klíčoví hráči San Jose vyslali klubovému managementu jasnou zprávu: "Jestli Kane zůstane, tak my u toho být nechceme."

Není jasné, kdo se ozval, nicméně mezi lídry mužstva patří obránci Erik Karlsson, Brent Burns a Marc-Éduard Vlasic. Z útočníků pak kapitán Logan Couture a samozřejmé také Hertl.

Podle zdroje webu si hokejisté stěžovali na Kanea u generálního manažera Douga Wilsona v podstatě celou uplynulou sezonu. "Doug vždycky akorát řekl, že problémy v kabině mají všechny týmy, což ale není pravda," líčil zdroj.

"Sharks všechno ignorovali," potvrdil agent, jenž reprezentuje minimálně jednoho hráče Sharks. "Před vším zavírali oči."

A čím že se Kane provinil? Podle zámořských médií nerespektoval týmová pravidla. Chodil pozdě na tréninky i zápasy. Nedodržoval dress code. Vykazoval mizernou tréninkovou morálku. Také se málem popral s asistentem trenéra Rocky Thompson, a to při hádce týkající se přesilovky.

"Nemělo to ale žádné důsledky, což negativně ovlivnilo mladší kluky," dozvěděl se server The Athletic od svého zdroje. Další tvrdí, že Kane nemá v kabině žádné zastánce. Snad až na trenéra Boba Boughnera: "Ten ho má rád, protože Evander je opravdu dobrý hráč. To, co předvádí mimo led, je ale za čárou."

Třicetiletého Kanea provází pověst problémového hokejisty celou kariéru. Má za sebou řadu skandálů a zatím nikde se "neuklidnil". Skončil v Atlantě, která ho draftovala ze čtvrté pozice a později se s ním stěhovala do Winnipegu, a později také v Buffalu. I spojení se San Jose má trhliny a není jasné, jak dlouho vydrží.

Kane má sice smlouvu ještě na čtyři roky s průměrnou roční gáží sedm milionů dolarů, ale Wilson už v létě osnoval výměnu. Zatím neúspěšně.

Mezitím Kane "zaujal" podezřením, že sázel na vlastní zápasy. Tvrdí to Kanaďanova manželka, s níž už hráč nežije. NHL vzala obvinění vážně a zahájila vyšetřování. S tím může souviset, že na začátku roku požádal Kane o osobní bankrot, neboť dlužil 47 různým věřitelům celkem 27 milionů dolarů, což nedokázal splácet.

Napjatými vztahy v kabině San Jose se zabýval také časopis The Hockey News, který citoval nejmenovaného agenta: "Jeden z mých klientů Kanea nenávidí. Nenávidí tu negativní energii, kterou přináší. Jen sám Kane s tím může něco udělat, ale možná už zašel příliš daleko (viz zmíněné obvinění z nekalého sázení)."

Kaneův agent nechtěl zprávy zámořských médií nekomentovat. Není tak jasné, jaká je budoucnost jeho klienta.

Pokud se ale Sharks problémového Kanaďana zbaví bez adekvátní náhrady, budou mít v prvních dvou útocích citelnou díru. Alexandr Barabanov sice na konci minulého ročníku po výměně z Toronta uhranul sedmi body v devíti startech, ale dokáže tempo udržet i na dlouhé trati? Pochyby panují také u dalšího křídelníka Rudolfse Balcerse.

Bude zajímavé sledovat, jak z ošemetné situace vyjde Tomáš Hertl, který právě s Kanem leckdy nastupoval.