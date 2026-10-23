„Kandidát na zákrok roku.“ Brankář nadchl NHL skvělou reakcí

Podívejte se, jak se předvedl ruský brankář Jaroslav Askarov v utkání hokejové NHL proti Ottawě. Agentura AP označila v titulku jeho počin za "kandidáta na zákrok roku".
San Jose drželo na ledě kanadského týmu vedení 4:1, Senators ale hráli krátce před koncem přesilovku a cítili šanci, jak se vrátit do zápasu.
Ottawské komando parádní kombinací vyšachovalo bránící se čtveřici soupeře, po rychlé příhře putoval puk od Toma Stützleho k Drakeovi Bathersonovi.
Ten ho poslal na odkrytou branku, jenže Askarov zázračně vymrštil rukavici a zabránil jistému gólu.
„Brilantní! Neuvěřitelné! Tohle je úžasné!“ nešetřili komentátoři přenosu nadšenými výrazy nad čtyřiadvacetiletým rodákem z Omsku.
Ottawě se sice ve třetí třetině podařilo přece jen snížit, ale hosté v závěru dvěma zásahy upravili na konečných 6:2 ve svůj prospěch.