Benative
20. 12. Dagmar
NHL

Kämpf se poprvé trefil za Vancouver, Nečas hvězdou zápasu. Dostálovi večer nevyšel

Sport,ČTK

David Kämpf přispěl v NHL svým prvním gólem sezony k výhře hokejistů Vancouveru 4:1 na ledě New Yorku Islanders a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Na dvě branky vítězů přihrál Filip Hronek. Martin Nečas vstřelil jeden gól Colorada, které doma udolalo Winnipeg 3:2, a stal se třetí hvězdou zápasu.

David Kämpf (64) v dresu Vancouveru
David Kämpf (64) v dresu VancouveruFoto: REUTERS
Radek Faksa se podílel dvěma přihrávkami na vysoké výhře Dallasu 8:3 v Anaheimu. Lukáš Dostál byl v 15. minutě po čtvrtém gólu střídán Petrem Mrázkem. Další český brankář Karel Vejmelka neodvrátil dvaceti zákroky prohru Utahu 1:2 s New Jersey.

Kämpf skóroval naposledy koncem března ještě v dresu Toronta, se kterým rozvázal v polovině listopadu smlouvu a vzápětí se dohodl s Vancouverem.

Dlouhé čekání na gól i první bod v novém působišti ukončil proti Islanders. Český útočník udeřil zblízka po přihrávce zpoza branky a otevřel v deváté minutě skóre.

Zbývající góly Vancouveru vstřelil Kiefer Sherwood a k hattricku mu pomohl dvěma přihrávkami Hronek. Po pasu českého útočníka zvýšil v přesilové hře švihem z mezikruží na 3:0.

Hattrick zkompletoval při risku Islanders bez brankáře. Hronek získal u pravého mantinelu puk a posunul jej Sherwoodovi, který trefil od červené čáry prázdnou branku. Domácí gólman David Rittich sledoval prohru týmu ze střídačky.

Nečas dal gól poprvé od 4. prosince, následně posbíral v šesti utkáních deset asistencí. Český útočník se prosadil z rychlého protiútoku, ve kterém přebruslil soupeře, a po přihrávce Nathana MacKinnona zvýšil v 16. minutě na 2:0.

Dallas spustil kanonádu po dobrém napadání Faksy v oslabení. Český centr vybojoval puk u zadního mantinelu a poslal jej před branku, odkud otevřel skóre ve třetí minutě Oskar Bäck.

Druhý bod si připsal Faksa v závěru druhé třetiny: střelu od modré čáry usměrnil k Adamovi Ernemu, který do odkryté branky zvyšoval už na 7:1.

Dostál chytil pouze tři ze sedmi střel a poprvé v sezoně byl střídán. Místo přepustil Mrázkovi, který se už zotavil ze zranění a v prvním startu od konce listopadu chytil čtrnáct střel.

Konto českých brankářů nejvíce zatížil Jason Robertson, který si připsal jako jediný tři body (2+1).

Vejmelka inkasoval poprvé ve 32. minutě, ve které vyrovnal Connor Brown střelou z pravého kruhu. O výhře New Jersey rozhodl na začátku třetí třetiny Stefan Noesen z dorážky.

NHL:

Florida – Carolina 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 3:2 – 0:0)

Branky: 51. Marchand, 58. Bennett, 60. Reinhart, rozhodující sam. nájezd Rodrigues – 42. a 48. Aho, 12. J. Staal. Střely na branku: 41:29. Diváci: 19.217. Hvězdy zápasu: 1. Rodrigues (Florida), 2. Aho (Carolina), 3. Reinhart (Florida).

NY Islanders – Vancouver 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Branky: 55. Lee – 11., 16. a 59. Sherwood (na druhou a třetí Hronek), 9. Kämpf. Střely na branku: 23:30. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Sherwood, 2. Demko, 3. Kämpf (všichni Vancouver).

Colorado – Winnipeg 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky: 10. Burns, 16. Nečas, 42. Kelly – 40. Barron, 44. Scheifele. Střely na branku: 26:22. Diváci: 18.098. Hvězdy zápasu: 1. Manson, 2. Kelly, 3. Nečas (všichni Colorado).

Utah – New Jersey 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky: 10. But – 32. Brown, 45. Noesen. Střely na branku: 33:22. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dva góly z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 90,9 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Markström (New Jersey), 2. But (Utah), 3. Hischier (New Jersey).

Anaheim – Dallas 3:8 (1:4, 0:3, 2:1)

Branky: 4. Poehling (na první Gudas), 42. Sennecke, 55. Granlund – 32. a 36. J. Robertson, 3. Bäck (Faksa), 5. Hintz, 13. Steel, 15. Harley, 39. Erne (Faksa), 42. Ljubuškin. Střely na branku: 25:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 14:19 minuty, inkasoval čtyři góly ze sedmi střel a úspěšnost zásahů měl 42,9 procenta. Petr Mrázek odchytal za Anaheim 45:41 minuty, inkasoval čtyři góly z 18 střel a úspěšnost zásahů měl 77,8 procenta. Diváci: 14.262. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Harley, 3. Heiskanen (všichni Dallas).

