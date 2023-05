Palát jako čtvrtý Čech má sto bodů v play off NHL. K výhře Devils pomohl i Vaněček

Ondřej Palát přispěl ve 2. kole play off NHL gólem a asistencí k výhře hokejistů New Jersey 8:4 nad Carolinou. Devils snížili stav série na 1:2 a k prvnímu bodu jim pomohl také brankář Vítek Vaněček 26 zákroky a asistencí.

Puk z hole Ondřeje Paláta (není na snímku) končí v brance Caroliny v utkání 2. kola play off NHL | Foto: Reuters

New Jersey přežilo v úvodu utkání za bezgólového stavu šanci Martina Nečase, který trefil horní tyč, a poté spustilo kanonádu.

Devils zvýšili ve 21. minutě už na 4:0 z protiútoku, který založil Palát nahozením puku do pásma, kde se z dohrávané akce prosadil důrazný Nico Hischier.

Český útočník se podruhé zapsal do statistik v přesilové hře, když střelou bez přípravy z pravého kruhu uzavřel v 51. minutě skóre.

Palát zároveň překonal jako čtvrtý český hráč hranici sta bodů v play off NHL (51+50). Před ním zdolali tuto metu Patrik Eliáš (125), David Krejčí (128) a Jaromír Jágr (201).

Vaněček v úvodních dvou zápasech střídal v průběhu hry Akiru Schmida, tentokrát dostal poprvé v sérii důvěru chytat od začátku. Za inkasované góly nemohl.

Soupeř jej překonal dokonce třikrát při vlastním oslabení: ve dvou případech z úniku a jednou z trestného střílení.

Asistenci si český gólman připsal poté, co za brankou ztlumil nahozený puk pro Johna Marina, po jehož přihrávce upravil z brejku Miles Wood na 6:2.

Hlavním hrdinou New Jersey ale byl Jack Hughes, který vstřelil dvě branky a další dvě připravil. "Od začátku zápasu jsme byli správně nastaveni od prvního do posledního hráče. Vyhrávali jsme spoustu osobních soubojů, dobře jsme bruslili. To je přesně naše hra," pochvaloval si Hughes.

Carolina nenavázala na domácí zápasy, které ovládla se skóre 11:2. "Nehráli jsme dobře. Nevím, co dalšího říci. Nikdy jsem nás neviděl hrát takhle. Ale je potřeba ocenit výkon soupeře. Od prvního vhazování si šel za výhrou," uvedl kouč Rod Brind'Amour.

"Věděli jsme, že na nás vletí, ale vypadali jsme překvapeně. Byli jsme ve všem pomalí, ve hře s pukem, v bruslení i napadání. Všude nám chybělo pár centimetrů. Jakmile vedli, hráli uvolněněji a svůj styl, zatímco nám se hra rozpadla," doplnil Jordan Staal.

Florida i díky přihrávce Radka Gudase zdolala Toronto 3:2 v prodloužení, vede 3:0 na zápasy a dělí ji jedna výhra od postupu do finále Východní konference. V dresu poražených připravil jednu branku David Kämpf.

Toronto vedlo 1:0 a 2:1. Skóre otevřel z přečíslení dva na jednoho Sam Lafferty, jemuž předložil puk do gólové pozice právě Kämpf. Druhý gól kanadského klubu vstřelil Erik Gustafsson.

Florida vyrovnala trefami Anthonyho Duclaira a Cartera Verhaegheho, od jehož výstroje se odrazila do branky Gudasova střela od modré čáry. Zápas rozhodl Sam Reinhart v čase 63:02.

"V prvních minutách zápasu jsme se dostali do několika přečíslení a dali gól. Líbilo se mi, jak jsme začali. Florida se ale poté zlepšila. Přitvrdila a dobře bránila střední pásmo. Už jsme si poté moc šancí nevypracovali," řekl trenér Toronta Sheldon Keefe.

V historii NHL otočily stav z 0:3 jen čtyři týmy. "Nic nevzdáváme, pořád věříme," doplnil kouč. Od druhé třetiny postrádal brankářskou jedničku Ilju Samsonova, který kvůli zranění odstoupil.

Seattle roznesl Dallas 7:2 a vede v sérii 2:1. Vítězný tým rozhodl ve druhé třetině, ve které gólovou smrští zlomil bezbrankový stav a ovládl ji v poměru 5:1.

Krakeni, kteří hrají play off poprvé v klubové historii, se mohli opět opřít o týmový výkon a o všechny trefy se postaralo sedm různých střelců. Na straně poražených byl Radek Faksa jedním ze čtyř hráčů, který neskončil v záporných číslech ve statistice +/-.

"Chtěli jsme hrát od začátku ve vysokém tempu. To nám pomohlo. Připadalo nám po první třetině, že jsme na tom lépe, cítili jsme se svěží. Povzbudilo nás to a ve druhé třetině nám to napadalo," řekl Carson Soucy, autor branky na 3:0.

Prvnímu gólu zápasu předcházel i smolný moment. Nepřesná střela Tye Kartyeho trefila do tváře Mira Heiskanena, který se skácel k ledu, a volný puk dopravil do branky Jordan Eberle. Zkušený finský obránce už do hry nezasáhl.

První a čtvrtý gól Seattlu poté dělilo necelých sedm minut. "Pravděpodobně jsme si zasloužili, co jsme dostali. Byli hladovější, proměňovali své šance," uznal kapitán Dallasu Jamie Benn.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 3. zápasy:

New Jersey - Carolina 8:4 (3:0, 2:2, 3:2)

Branky: 11. a 46. J. Hughes, 6. Meier, 13. McLeod, 21. Hischier (Palát), 26. Severson, 44. Wood (Vaněček), 51. Palát - 22. Aho, 33. Martinook z tr. střílení, 48. J. Staal, 49. Jarvis. Střely na branku: 34:30. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval čtyři branky z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 86,7 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Hischier, 3. Meier (všichni New Jersey). Stav série: 1:2.

Florida - Toronto 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 23. Duclair, 33. Verhaeghe (Gudas), 64. Reinhart - 3. Lafferty (Kämpf), 28. Gustafsson. Střely na branku: 29:24. Diváci: 19.911. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Duclair, 3. Bobrovskij (všichni Florida). Stav série: 3:0.

Západní konference - 3. zápas:

Seattle - Dallas 7:2 (0:0, 5:1, 2:1)

Branky: 23. Eberle, 24. Wennberg, 27. Soucy, 29. Beniers, 40. Tolvanen, 42. Gourde, 58. Schultz - 33. Marchment, 47. Hakanpää. Střely na branku: 26:26. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Beniers, 2. Grubauer, 3. Soucy (všichni Seattle). Stav série: 2:1.