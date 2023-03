"Jsou přímo děsiví." Bruins ovládli i zbrojení, expert je srovnal s legendárním týmem

Co na tom, že od začátku sezony válcuje hokejovou NHL nebývalým způsobem. Boston se nenechal uspokojit a před boji o Stanley Cup posílil přinejmenším stejně dobře jako konkurence. Experti tak dumají nad tím, jestli někdo dokáže Bruins zastavit.

Období před uzávěrkou přestupů 3. března nabídlo neobvykle vysoký počet výměn včetně těch monstrózních.

Zbrojilo se hlavně ve Východní konferenci. Toronto si pořídilo celou várku posil v čele s Ryanem O'Reillym, New Jersey ulovilo Tima Meiera a Ottawa Jakoba Chychruna. V New Yorku vsadili Islanders na Boa Horvata a Rangers kontrovali Patrickem Kanem s Vladimirem Tarasenkem.

Co jméno, to hvězda. Že by bylo nasnadě sesazení Bruins z pozice vládců Východu a celé soutěže? Ne tak docela.

Nelenil totiž ani bostonský generální manažer Don Sweeney, který přivedl všestranného beka Dmitrije Orlova a důrazné forvardy Garneta Hathawaye a Tylera Bertuzziho.

Obětoval útočníka Craiga Smitha, kterému se ve stávajícím ročníku moc nedařilo, a volby v draftu včetně prvního kola 2023 a 2024.

"Boston uzávěrku přestupů opanoval stejně jako všechno ostatní v této sezoně," napsala stanice ESPN.

Shodla se na tom s webem The Athletic, který Bostonu udělil za výměny deset bodů z deseti. Jinak na nejvyšší skóre dosáhl už jen Nashville, jehož končící generální manažer David Poile dokázal mimo jiné vytrejdovat relativně neznámého forvarda Tannera Jeannota za nevídaně vysokou protihodnotu.

Utnutí přestupů uvnitř NHL je významným milníkem rozjeté sezony. Do konce základní části sice zbývá více než měsíc, ale karty jsou částečně rozdány. Proto sílí debaty, kdo má ke Stanley Cupu nejblíž.

The Athletic rozdělil uchazeče o stříbrný grál do pěti kategorií. V té první se ocitl jediný tým - Boston.

"Dokáže ho někdo porazit?" ptá se autor textu Dom Luszczyszyn a na základě statistického modelu mu přisuzuje 32procentní šanci na Stanley Cup (druhá je Carolina se 13 procenty).

Sílu Bruins demonstruje tím, že respektovaný obránce Matt Grzelcyk se po příchodu Orlova snadno může ocitnout na tribuně. "U většiny mužstev by jeho posazení působilo jako kolosální chyba, ale v případě Bostonu jde o nalezení té správné sestavy," píše s tím, že podobně se dá uvažovat i o zbytku soupisky: "Tenhle tým je absurdně nabitý. Nemá žádnou chybu, žádné děravé místo."

"Bruins jsou přímo děsiví," dodává Luszczyszyn.

Dosavadní výsledky mu dávají za pravdu. Na pokoření stobodové hranice stačilo hráčům Bostonu 61 zápasů, čímž o jedno utkání překonali 46 let starý rekord Montrealu.

Momentálně jsou rozjetí natolik, že mohou pokořit i dosud platný rekord kanadského klubu z téhož roku v podobě 132 bodů ze základní části. Zvýhodňuje je, že tato fáze sezony je teď o dva zápasy delší a že už se nehraje na remízy - každé utkání zná dvoubodového vítěze.

Současnou dominanci Bostonu možná nejlépe vystihuje rozdíl ve skóre s kladnou hodnotou 105. Další mužstvo v pořadí, Carolina, je na čísle 58.

Podle bývalého generálního manažera Calgary a současného analytika stanice TSN Craiga Buttona nemají Bruins v současné lize konkurenci. Přirovnal je k Detroitu ze sezony 2001/02.

"Red Wings tehdy byli celou sezonu strašně napřed oproti všem ostatním a zakončili to Stanley Cupem," připomněl Button putování mužstva, které v základní části nasbíralo 116 bodů a bylo natolik nabité hvězdami, že v něm až na devátém až jedenáctém místě produktivity skončili hráči jako Pavel Dacjuk, Kris Draper a Tomas Holmström.

Útoku jinak vládli Steve Yzerman, Brendan Shanahan, Sergej Fjodorov či Brett Hull. Chytal Dominik Hašek, obraně šéfovali Nicklas Lidström a Chris Chelios.

Boston nevypadá na papíře tak našlapaně, hraje ale v éře platových stropů a v základní části dominuje ještě víc.