"Jsem vážně natěšený." Vránův návrat do NHL se blíží, může mít pikantní příchuť

Hokejový útočník Jakub Vrána by se mohl v noci na středu dočkat v NHL dlouho očekávaného návratu do sestavy Detroitu. A pokud k tomu opravdu dojde, což naznačil pondělní trénink Red Wings i kouč Derek Lalonde v rozhovoru pro deník Detroit News, půjde o comeback velmi pikantní.

Brzy sedmadvacetiletý pražský rodák by ho totiž prožil ve Washingtonu, kde v minulosti hrával. Právě s Capitals také vyhrál Stanley Cup.

Vrána je už týden zpátky u prvního týmu, za který hrál naposledy v polovině října, kdy naskočil do dvou zápasů v úvodu nové sezony. Pak ale jeho jméno zmizelo ze sestavy i soupisky Red Wings a český útočník byl zhruba dva měsíce v asistenčním programu NHL a hráčské asociace NHLPA.

V poslední době pak čekal na farmě v Grand Rapids v nižší AHL na šanci, jež přišla se zraněním švédského útočníka Lucase Raymonda.

I díky tomu mohl v pondělí prožít návrat do Capital One Areny, kde hrají své zápasy hokejisté Washingtonu, byť zatím jen při tréninku. A vůbec poprvé se v této hale ocitl v šatně pro hosty.

"Tady jsem ještě nikdy nebyl. Vážně nikdy. Tohle je poprvé," divil se Vrána, jehož si Capitals vybrali při draftu v roce 2014 jako 13. hráče v pořadí a v klubu strávil necelých pět sezon, než byl před takřka dvěma lety vyměněn do Detroitu.

V Red Wings se nyní Vrána, jemuž běží druhý rok z tříleté smlouvy na 15,75 milionu dolarů, pokusí po delší odmlce o restart kariéry

"Už je to nějaký čas, takže jsem vážně natěšený. Hodně jsem trénoval, bylo by proto vážně hezké dospět do bodu, kdy dostanu šanci v zápase a budu si moct užít ten pocit a vše, co je s tím zápasem spojené. Už jsem to prožil v Grand Rapids a užíval jsem si, že mohu zase hrát," uvedl Vrána.

Podle tréninku se zdálo, že trenéři v čele s hlavním koučem Lalondem mají v úmyslu Vránu opravdu postavit i do zápasu. Zkoušeli ho využít v různých formacích a byl dost možná hráčem, který musel během tréninkové jednotky odvést největší porci práce z celého mužstva.

"Věc se má tak, že bychom ho rádi měli v sestavě, zároveň je však třeba rozhodnout o tom, místo koho bude hrát. Uvidíme," vysvětloval Lalonde.

"Čtvrtá řada s Piusem Suterem byla poslední dobou naší možná nejlepší formací, proto jste ho (Vránu) mohli vidět v různých lajnách. Rozhodnutí necháme teprve až na den zápasu," prohlásil kouč.

"Potenciál, který v sobě má, je pro nás samozřejmě zajímavý. Je to ale pro nás problém z kategorie těch dobrých," komentoval Lalonde dilema, kam zařadit Vránu.

Český forvard se po pomalém rozjezdu dostal na farmě po dlouhé herní pauze v poslední době do formy, bodoval v šesti utkáních za sebou a připsal si čtyři branky a stejný počet asistencí.

"Rádi bychom věřili tomu, že nám může pomoci, ale nikdy nevíte úplně přesně, co očekávat a jak to dopadne," mírnil Lalonde přehnaná očekávání.

"Přece jen nehrál zápas NHL docela dlouhou dobu. A vše bude ještě těžší, až se Raymond uzdraví a vrátí k týmu. Zkusíme to a uvidíme, ale definitivně jsme ještě o sestavě nerozhodli," doplnil Lalonde.

Ani sám Vrána nechtěl předbíhat událostem. "Bylo by skvělé, kdybych hrál. Šance tu je," přitakal Vrána, jehož potěšil už samotný návrat do Washingtonu.

"Samozřejmě. Už je to pár let, ale když jsem tady vstoupil na led, pár vzpomínek mi naskočilo. Byla tady skvělá parta a vyhráli jsme Stanley Cup. Drželi jsme při sobě jako skutečný tým, to bylo to nejdůležitější. Byli jsme jako rodina," připomněl rok 2018, kdy Capitals vyhráli dosud jediný Stanley Cup v klubové historii.

Detroit před porážkou minule v Seattlu vyhrál pětkrát za sebou a předváděl výborné výkon. Zápas proti Capitals bude navíc mimořádně důležitý. Red Wings se díky úspěšné sérii dotáhli do boje o postupové pozice ve Východní konferenci.

Na tu poslední, kterou aktuálně drží Florida, ztrácejí jen čtyři body, ale také mají oproti Panthers pět utkání k dobru. Washigton je před nimi o dva body, už má ale také odehráno o tři zápasy navíc.