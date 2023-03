"Zdá se, že je konec." Ikona NHL zvažuje předčasnou rozlučku, válčí s dlouhým covidem

Do velkého hokeje vstoupil zhruba ve stejné době jako Sidney Crosby nebo Brad Marchand a také se stal ikonou. Na rozdíl od nich však Jonathan Toews vyhasl a ve 34 letech přemýšlí o předčasném konci kariéry.

Ne že by Toewse přestalo zápolení za Chicago Blackhawks v zámořské NHL bavit. Bojuje ale s chorobou zvanou CIRS (Chronic Inflammatory Response Syndrome), která se dá zjednodušeně přeložit jako chronický zánět, a s postcovidovým syndromem.

Kvůli těmto potížím od konce ledna nenastupuje. "Bylo vážně těžké hrát navzdory všem symptomům. Dospělo to do bodu, kdy jsem neměl jinou možnost než se stáhnout a soustředit se na uzdravení," uvedl tehdy.

Předtím ve 46 zápasech posbíral 28 bodů (14+14), čímž zaostal za svými dřívějšími výkony. V NHL sice nikdy nebojoval o první místo produktivity, ale často si držel průměr bod na zápas.

Hlavně se etabloval jako defenzivně zodpovědný centr a uznávaný lídr. Chicagu dělá kapitána patnáctým rokem a dovedl ho ke třem Stanley Cupům, z toho jednou dosáhl na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Teď ale Toews podle zdrojů deníku Daily Herald zvažuje, že po sezoně ukončí kariéru. "Opravdu se zdá, že je konec," doplnil list.

Toewsovi v létě shodou okolností končí dlouhodobá smlouva, na základě které zabírá pod platovým stropem 10,5 milionu dolarů, což ho řadí mezi nejštědřeji ohodnocené hráče ligy.

Zdravotní problémy se u něj neobjevily zničehonic. Sahají až do února 2020, kdy kanadský centr prodělal covid a následně zápasil s únavou nebo trávicími problémy a těžce se mu dýchalo.

Proto vynechal celou sezonu 2020/2021. V té minulé se sice vrátil, ale jak sám přiznal, nebyl sám sebou. V 71 zápasech posbíral 37 bodů (12+25), horší bodový průměr v Chicagu nikdy neměl.

Od února 2020 spojoval své zdravotní problémy s chronickým zánětem, až letos přímo hovořil také o dlouhém covidu, který se označuje i jako postcovidový syndrom.

"Dlouhý covid je velmi obecný pojem, ale některé symptomy jsou velmi časté," uvedl lékař Benjamin Abramoff, který se tomuto onemocnění věnuje.

"Jedním z těch vůbec nejčastějších je únava a spolu s ní ztráta vytrvalosti a výkonu. Existuje ale i řada dalších příznaků: kognitivní poruchy, bolest, nespavost."

Do ústraní Toews ještě neodešel. Trénuje mimo led a poslední dobou tráví s týmem hodně času.

Rozhovory s médii odmítá, ale spekuluje se o tom, že v aktuální sezoně ještě alespoň jednou nastoupí. Může to být jeho poslední zápas za Chicago. Blackhawks už jsou podle listu Daily Herald připraveni poctít Toewse v případě, že se rozhodne skončit.

Byl by to další symbol konce jedné éry. Před nedávnou uzávěrkou přestupů opustil Chicago křídelník Patrick Kane, který výměnou zamířil k newyorským Rangers.

Právě na Toewsovi s Kanem stáli Blackhawks při třech Stanley Cupech v rozmezí let 2010 až 2015. Nyní potřetí v řadě a popáté za posledních šest sezon nepostoupí do prvního kola play off.

Aktuální paběrkování u ligového dna jim ale dává šanci na zisk výjimečně talentovaného Connora Bedarda v nadcházejícím draftu NHL.