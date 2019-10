Jen jsem si musel koupit košili, říká český sudí, který rozsvěcel světlo hvězdám NHL

Rudolf Černík

Dlouhá léta píská nižší soutěže a klání mládeže, v extralize působí jako vedoucí boxu časoměřičů, je členem komise rozhodčích Pražského hokeje. Vrchol kariéry ale zažil Jan Holeňa tento měsíc při pražském zápase NHL. Při utkání Philadelphie s Chicagem pracoval jako brankový rozhodčí.

Jak jste se dozvěděl, že budete spolurozhodovat utkání NHL v Praze?

Z NHL přišel požadavek na promotéra utkání, jestli by mohl zajistit brankové rozhodčí. Ten se obrátil na vedení Českého hokeje a to zase na Pražský hokej, který je zodpovědný za obsazování zápasů hraných v Praze. A vzhledem k tomu, že jsem členem komise rozhodčích Pražského hokeje, tak jsem se v součinnosti s ostatními kolegy z komise delegoval vlastně sám. Musím ale říct, že s počtem odřízených utkání, ať už na ledě, nebo jako pomocný rozhodčí, patřím k nejzkušenějším v Praze.

Musel jste se na duel NHL nějak speciálně připravovat?

Jen jsem si musel koupit bílou košili a černou kravatu.

Liší se práce brankového rozhodčího v zápase NHL a v domácích soutěžích?

Zásadně. V české extralize brankoví rozhodčí od zavedení videorozhodčího nejsou, nejvyšší naší soutěží, kde je využívají, je Chance liga. V našich soutěžích brankový rozhodčí sleduje puk a rozsvěcuje červené světlo v případě, kdy puk zcela přejde brankovou čáru. Zato v NHL sleduje hru a rozsvěcuje až v momentě, kdy hlavní rozhodčí ukáže do branky.

Měla NHL na brankové rozhodčí nějaké zvláštní podmínky či požadavky?

V podstatě jen ten, aby rozhodčí měli základní znalosti angličtiny. A aby minimálně jeden z týmu pomocných rozhodčích mluvil anglicky perfektně. Což splňoval kolega Kryštof Ovsík, který v USA nějaký čas žil.

Jak vypadal den zápasu?

Jako každý jiný den jen s tím rozdílem, že jsem pracoval z domova, abych nemusel jít do práce v obleku. Necítím se v něm pohodlně. (směje se) Sraz u O2 areny jsme si stanovili na 16:55. Po příchodu do haly jsme se seznámili podrobně se svými povinnostmi, zašli si na večeři a pak už jen čekali, až to vypukne.

Stihl jste si něco říct s Liborem Suchánkem, jediným českým rozhodčím v NHL, který v zápase působil jako čárový, případně s kolegy ze zámoří?

S Liborem jsme se potkali a pár slov prohodili.

Hráči bývají před premiérou nervózní - byl jste i vy?

Nebudeme si nic nalhávat, nervózní jsem byl. Přece jen je to nejlepší soutěž na světě. Ale hned s úvodním vhazováním to ze mě všechno spadlo a užil jsem si to.

Co je na práci brankového rozhodčího v takovém utkání nejtěžší?

Oproti jeho práci u nás je to podstatně jednodušší, takže nejtěžší bylo dostat se na místo. Budky pro brankové rozhodčí v O2 areně nejsou, takže jsme seděli v hledišti mezi ostatními diváky.

Nedivili se, co to tam děláte?

Seděl jsem hned na kraji sektoru a vedle mě byl jeden z pořadatelů. Ptal se jen on, jinak nikdo.

Máte nějaký suvenýr, který vám bude zápas připomínat?

Puk, který jsem hodně chtěl, nemám. NHL je ohromný byznys a vše se zpeněžuje, třeba právě i puky z každého utkání. Takže mám jen akreditaci a vzal jsem si cedulku ze šatny, která nám byla přidělena.

Jaké mělo účinkování v NHL ohlas mezi vašimi přáteli?

Hodně pozitivní. Hlavně rodina a nejbližší přátelé mi to hodně přáli. Jen jeden bývalý kolega rozhodčí to asi špatně nesl, tak se o tom nepřímo vyjádřil na Facebooku. Mimochodem dnes se všechno měří lajky právě na Facebooku a příspěvek o mém účinkování na utkání jich má 207. Víc jsem jich nikdy nenasbíral.

Prozradíte, jaká je odměna pro brankového rozhodčího v zápase NHL?

To bohužel nemůžu říct, protože součástí dohody byla i mlčenlivost o odměně. Ale pochopitelně byla vyšší než v našich soutěžích.

Jaký duel jste řídil po utkání NHL?

Hned druhý den jsem byl na utkání dorostu Hvězda Praha - Rytíři Kladno a utkání Chance ligy Slavia - Frýdek-Místek.