Je to možné? Talent hraje hokej pár let, neznal ofsajd, teď je hvězdou draftu NHL

Když hokejoví talenti vyprávějí, kdy začínali s hokejem, většinou padne velmi nízká číslice. Čtyři, pět, šest let. Čím později se odstartuje, tím pravděpodobnější je, že místo velké kariéry vyjde jen hraní pro zábavu. Proto tak fascinuje příběh Jaxona Covera, který o víkendu dobyl první kolo draftu zámořské NHL, přestože lední hokej začal doopravdy hrát až ve 13 letech.
Důvodem je hráčův původ. Cover má sice po otci i kanadské občanství a kvůli matčině problémovému těhotenství se narodil ve Spojených státech, ale jinak pochází z Kajmanských ostrovů, kde je lední hokej podobnou exotikou jako na sousední Jamajce.
Cover vyrůstal na největším ze tří Kajmanských ostrovů, kde žádné kluziště pro lední hokej nenajdete.
Malý Jaxon bruslil jen na inlinech, tedy kolečkových bruslích. Chodil na malé hřiště, které ani neodpovídá předepisovaným rozměrům a kam při deštích kvůli nekvalitní konstrukci zatékalo.
Projevoval však takový talent, že mu rodiče chtěli dopřát něco lepšího. Jezdil do zahraničí, kde se zlepšoval v inline hokeji a přičichl i k tomu lednímu.
V osmi letech poprvé bruslil na ledě. K tomu se pak pravidelně vracel, ale jen na týden nebo dva během krátkého letního pobytu v Kanadě.
To by na velkou kariéru stačit nemělo. Cover navíc lední hokej ani nesledoval. A když ve 13 letech v rámci internátní školy v Kanadě poprvé zkusil jeho organizovanou formu, nevěděl, co je to ofsajd nebo zakázané uvolnění. Z inline hokeje tato pravidla neznal.
Tou dobou myslel i na kariéru ve fotbale, kterému se taky věnoval, ale nakonec se po prvotních obtížích sžil s kanadským národním sportem.
V uplynulé sezoně už o útočníkově talentu pochyboval málokdo. Cover v 67 zápasech elitní juniorky OHL nastřádal za ontarijský London jako nováček solidních 52 bodů (20+32).
Skauty uhranul mimo jiné schopností zlepšovat se. Dokázal konkurovat nejlepším vrstevníkům, přestože ještě relativně nedávno pro něj lední hokej byl takřka cizím pojmem.
V draftu NHL měl původně jít na řadu „až“ ve druhém kole, ale nakonec slyšel své jméno na úplném konci toho prvního, nejsledovanějšího. Po 18letém křídelníkovi zatoužila Ottawa.
Senzace byla na světě.
Některým ovšem přišlo, že se kanadský klub poněkud unáhlil. „Ten příběh je skvělý,“ spustil o Coverovi Corey Pronman z online deníku The Athletic, než dodal: „Jeho výkony v uplynulé sezoně však byly velmi kolísavé.“
Cover je rychlý a šikovný s pukem. Jako tvůrce hry už ale nevyniká, ani není kdovíjak soutěživý.
„Je to skvělý příběh, ale my jsme si ho vybrali proto, že věříme v jeho schopnosti,“ zdůraznil hlavní skaut Ottawy Don Boyd. „Věříme, že má šanci stát se ofenzivním hráčem.“
S tím, že by Cover hned naskočil do NHL, se nepočítá. Zřejmě se tak nestane ani v přespříští sezoně. To má talent z Kajmanských ostrovů přejít z juniorky na Pensylvánskou státní univerzitu. A jít po stopách svých rodičů, kteří se na jiné americké univerzitě poznali.
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