Je to umělec a led jeho plátno. Kouč českou naději vychválil do nebes

Čekalo se, že po dvou letech v kanadské juniorce začne mezi zámořskými profíky na farmě St. Louis ve Springfieldu. Aby se nejdřív otrkal. Místo toho by ale český hokejový obránce Adam Jiříček měl odstartovat sezonu rovnou v NHL. A dostat značný prostor.
Stačilo málo a 20letý Jiříček by ve Springfieldu opravdu odstartoval. V přípravném kempu St. Louis totiž neprošel závěrečnými škrty a s farmářským týmem už absolvoval trénink.
Také si začal zařizovat spolubydlení s dalšími talenty klubu, krajanem Jakubem Štanclem a Slovákem Jurajem Pekarčíkem. Měl v plánu koupit si postel, stěhovat.
V tom se ale zničehonic dozvěděl, že míří zpátky do hlavního týmu. Pekarčík tak českého parťáka odvezl v pronajaté stěhovací dodávce na letiště k následnému rychlému přesunu. Autem by to do St. Louis ze Springfieldu v Massachusetts trvalo asi 17 hodin.
A důvod náhlého zvratu? Zranění jiného praváka v obraně Logana Maillouxe, který si v posledním přípravném klání poranil ruku v bitce, musel na operaci a bude chybět nejméně osm týdnů.
Neznamená to ale, že Jiříček je pouhým nouzovým řešením.
Šestnáctý hráč draftu 2024 v tréninkovém kempu zazářil. Potvrdil, že dřívější problémy s levým kolenem už ho nebrzdí, a navázal na minulou sezonu, kdy za Brantford v elitní kanadské juniorce OHL sbíral víc než bod na zápas.
Ve dvou přípravných kláních sice nebodoval, ale byl u obou vstřelených gólů, žádného inkasovaného a šestkrát vystřelil.
Když hlavní trenér St. Louis Jim Montgomery dostal otázku, jestli už viděl mladého obránce, který by se zapojoval do hry tak jako Jiříček, možná překvapivě vyslovil nejhvězdnější jména současného hokeje.
„Napadají mě Cale Makar, Quinn Hughes. Tak trochu se jim podobá. Skoro mi to připadá, jako by byl umělec a led jeho plátno. Je radost ho sledovat,“ citoval kouče online deník The Athletic.
Není to poprvé, co Jiříček, mladší bratr nadějného beka Philadelphie Davida Jiříčka, přitáhl srovnání se superhvězdou. V nedávné minulosti ho někteří přirovnávali k Alexi Pietrangelovi, bývalému zadákovi a kapitánovi Blues, který reprezentoval Kanadu na olympiádě i Světovém poháru.
„Petro (Pietrangelo) velmi dobře bránil, ale co se týče ofenzivy, Jiri (Jiříček) je podle mého ještě o úroveň výš,“ komentoval to tehdejší Čechův trenér v Brantfordu Jay McKee.
„Petro byl dobrý a nechyběla mu ani produktivita, ale byl to spíš takový ten spolehlivý chlápek, co odvede potřebnou práci. To Jiří má určitou jiskru. Svými fintami dokáže zvednout lidi ze sedadel. Je to opravdu výjimečný hráč,“ připojil kouč, který od tohoto ročníku vede farmu newyorských Islanders.
Jiříček má nyní šanci chvalozpěvy potvrdit na tom nejsledovanějším pódiu, v NHL.
Klub mu sice na pravou stranu obrany přivedl konkurenta, z listiny nechráněných hráčů si stáhl Justina Barrona, ale zámořská média predikují, že až Blues v noci na sobotu na ledě Dallasu rozehrají sezonu, český obránce bude v základní sestavě. Dokonce by prý mohl vést jednu z přesilovkových formací.
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