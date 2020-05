Svými čísly navázal na Michálka či Nečase. Z Myšáka může být hvězda, píší v zámoří

Po dvou letech by český hokej znovu mohl mít zástupce v prvním kole draftu NHL. Jan Myšák připomněl bodovou bilancí v nejvyšší české soutěži zvučné krajany, kteří stejně jako on zářili již v útlém věku. A chytil se také po přesunu z Litvínova do Kanady. Šikovný útočník může být při dražbě talentů zajímavou volbou.

Sedmnáctiletý odchovanec litvínovské Vervy by měl být nejžhavějším českým želízkem letošního draftu.

Kvůli koronaviru a dosud nevyjasněnému osudu zbytku aktuální sezony NHL není jasné, kde a kdy se každoroční volba mladých hráčů uskuteční. Červnový termín v Montrealu padl, existuje i možnost draftu formou konference přes video.

Ať tak, či onak, Myšák patří podle několika zámořských prognóz mezi adepty na výběr v prvním kole, což by pro český hokej znamenalo lehkou vzpruhu poté, co byl vloni nejvýše vytažen brankář Lukáš Pařík až v deváté desítce celkového pořadí draftu.

Web Future Considerations řadí Myšáka na patnáctou pozici, experti ze stránek HockeyProspect.com, Elite Prospects nebo ISS Hockey to vidí na umístění v třetí desítce, tedy stále ještě v prvním kole výběru.

Novinář Scott Wheeler z webu The Athletic tvrdí, že by český útočník neměl zaostat daleko za elitní desítkou talentů. Jeho výkony sledoval v extralize i po přestupu do kanadské juniorské soutěže OHL (Ontario Hockey League) a své důvody předkládá v podrobné analýze.

Na začátek upozorňuje, že pro zámořské skauty a analytiky je stále těžší porovnávat výkony mladíků z českých soutěží s ostatními, jelikož úroveň zdejších lig podle jeho názoru neustále klesá.

"Mládežnické soutěže se nedají se Švédskem, Finskem nebo Ruskem vůbec srovnat. Ani dospělá extraliga už není, co bývala. V současnosti je to pravděpodobně osmá nebo devátá nejlepší liga, švýcarská a německá soutěž už ji překonaly," míní Wheeler.

Skutečný potenciál hráčů zrajících v Česku se pak klubům NHL těžko odhaduje a právě proto se podle Wheelera netrefily například u Martina Kauta (16. místo v draftu 2018) a Jana Jeníka (65. místo ve stejném roce). Tvrdí, že Jeník měl být výše, zatímco Kaut byl vybrán příliš vysoko.

Wheeler tím vysvětluje také rozptyl u Myšákových prognóz. Future Considerations ho vidí na patnáctém místě, kdežto Centrální úřad skautingu NHL zařadil útočníka z Litvínova až na 28. příčku jen mezi hráči do pole hrajícími v Severní Americe. Po přičtení brankářů a talentů z evropských soutěží by v takovém případě prvním kolem neprošel.

V šestnácti letech lepší čísla než Jágr

Navzdory tvrzení o klesající úrovni extraligy nabízí Wheeler zajímavé porovnání Myšákovy produktivity s dalšími českými hokejisty, kteří také naskočili mezi dospělé už v šestnácti nebo sedmnácti letech.

Myšák odehrál v základní části sezony 2018/19 coby šestnáctiletý mladík 31 zápasů za Litvínov a posbíral sedm bodů. V šesti duelech play out měl dokonce ještě o dva body více. Průměr 0,23 bodu na zápas v základní části ho v časovém průřezu přivádí do hvězdné společnosti.

Posledním, kdo měl v extralize jako šestnáctiletý hráč lepší průměr, je Rostislav Olesz, který ovšem v daném věku odehrál zase méně utkání (11 zápasů, 0,27 bodu). Za zmínku stojí Jiří Hudler (37, 0,3) nebo Jaromír Jágr (29, 0,21), jehož čísla z premiérové sezony v extralize Myšák překonal.

V létě potom Myšák oslavil sedmnácté narozeniny a v sezoně 2019/20 odehrál za Litvínov před odchodem do zámoří 26 zápasů s devíti body (průměr 0,35 bodu na utkání).

V této věkové kategorii už Jágr (stejně jako Robert Reichel) v extralize odskočil nad průměr jednoho bodu na zápas (Hudler měl přesně takovou bilanci), nicméně Myšák udržel krok s Milanem Michálkem (47 zápasů, 0,36 bodu) či Martinem Nečasem (41, 0,37). Pokořil zmiňovaného Olesze (40, 0,23), Michaela Frolíka (48, 0,19), Jiřího Tlustého (44, 0,23) nebo Martina Havláta (24, 0,21).

Tyto statistiky, které Wheeler ve svém textu předkládá, je z mnoha důvodů nutné brát s rezervou. Jejich vypovídající hodnotu zkresluje rozdílná úroveň extraligy v čase, rozdílný počet odehraných zápasů, rozdílný prostor na ledě nebo fakt, že hodnotí hráče pouze na základě gólů a asistencí (včetně druhých).

Přes to všechno potvrzují, že hráče s Myšákovým potenciálem a schopnostmi brzy se prosadit mezi dospělými český hokej dávno neprodukuje každým rokem.

Ceněná komplexnost a třetina snů

Solidní bodový přísun (22 zápasů, 25 bodů) si litvínovský odchovanec udržel i v OHL, ačkoliv jeho Hamilton patřil v sezoně k slabším týmům soutěže.

"Je to hráč, který rád hraje s pukem, na druhou stranu to nepřehání s klepáním o led a vyžadováním přihrávek, pokud ho zrovna nemá. Tlačí se před branku a do nebezpečných střeleckých pozic, výborně si poradí v situacích jeden na jednoho," analyzuje Wheeler.

Extraligové zápasy ukázaly, že Myšák zatím nemá kdovíjak tvrdou ránu, ale dokáže puk velmi přesně umístit. V dresu Bulldogs to jen potvrdil.

"Myšák je přímočarý bruslař, s dlouhým a čistým skluzem. Má šikovné ruce, je velmi kreativní a nebojí se vzít na sebe vůdčí roli," komentuje českého útočníka Steve Kournianos ze serveru The Draft Analytist. Wheeler dále vyzdvihuje také zdravé sebevědomí, a především komplexnost Myšáka.

Českého mládežnického reprezentanta srovnává s Kanaďanem Colem Perfettim a Němcem Timem Stützlem, aspiranty na přední pozice draftu.

"Myšák není tak fantastický bruslař jako Stützle a nemá takový čich na gólové situace jako Perfetti. Ale nespoléhá se jen na jednu činnost. Ti dva by měli za jednu z těchto činností známku A plus a za druhou B. Kdežto Myšák by měl z obou A minus," hodnotí zámořský novinář.

"Známka A plus znamená, že máte potenciál stát se v NHL jednou ze superhvězd. Kombinace dostatečně vysokých známek vám dává naději, že se stanete hvězdou," doplňuje Wheeler.

Hvězdný potenciál ukázal Myšák zkraje února, kdy při výhře Hamiltonu nad týmem Niagara IceDogs (9:4) přispěl třemi góly a dvěma přihrávkami během jediné, první třetiny. Na juniorském šampionátu v Ostravě patřil zase mezi lepší české hráče, přestože byl jako jeden ze dvou zástupců ročníku 2002 vůbec nejmladším členem mužstva.

Dovršení Myšákova prvního hattricku v OHL:

🚨 JAN MYSAK HATTY!!!!!!! 🧢🧢🧢



Only 7 games to get to his first OHL hattrick? This kid is preeeeetty good, you guys. pic.twitter.com/0CL8Fzgz0B — Hamilton Bulldogs (@BulldogsOHL) February 1, 2020

"Přitom to vypadá, že se teprve zahřívá, a ještě předvede velké věci. Dívejte se," vyzývá Wheeler.

Jak je to s bratrem

O vtipný moment ve spojitosti s Myšákovým příjmením se na Twitteru v dubnu postarali kanadští fanoušci, kteří stvořili imaginárního Myšákova bratra Lica, "podceňovaného obránce z mládežnických soutěží v Česku, který by měl také zamířit na draft".

S tím, jak angličtina komolí správnou výslovnost českého příjmení, se pak dá vymyšlené jméno Lic Myšák (Lic Mysak) přečíst jako spojení "lick my sack" (ve volném překladu vulgárně "polib mi p**el").

Kdo se patrně nechal na tento fórek nachytat, je Craig Button, známý hokejový expert kanadské stanice TSN. Na otázku ohledně Myšákova bratra reagoval na Twitteru odpovědí, že nikoho takového nezná. Doslovně tedy napsal "I don't know Lic Mysak".

Tohle bude velký hit letošního draftu NHL.



Kanadští fanoušci si vymysleli, že na draft jde Lic Mysak, bratr Jana Myšáka.



Lic Mysak = lick my sack



Na tenhle fór jim skočil i @CraigJButton. pic.twitter.com/It4RDIiqvG — Jiří Vítek (@JVitek94) April 13, 2020

Skutečnost je taková, že Myšákův starší bratr Josef hokej opravdu hraje, a dokonce také v zámoří. V příští sezoně by měl nastupovat v univerzitní lize NCAA za tým Niagara University. Jenže v září mu bude dvacet let a letošní draft se ho, na rozdíl od mladšího Jana, týkat nebude.