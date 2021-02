Nestojíš za nic, četl o sobě. Teď český talent zaplňuje v Bostonu díru po hvězdách

Fotbalista Jiří Skalák by se podle serveru iSport.cz mohl po pěti letech vrátit do Mladé Boleslavi. Osmadvacetiletý bývalý reprezentační záložník či útočník má zpět do středočeského klubu zamířit z anglického druholigového Millwallu, za který v poslední době prakticky nenastupuje.

Hráčova zastupující agentura Sport Invest nechtěla Skalákův možný příchod do Mladé Boleslavi komentovat. Podle informací ČTK je záložníkův návrat do středočeského klubu jednou z možností, kterou někdejší český reprezentant zvažuje. Jednání ale zatím nedospěla do fáze, že by byl transfer těsně před dokončením. V Millwallu Skalákovi končí smlouva v létě.