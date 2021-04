Odbržděný Vrána budí po výměně úžas. Vystřílel si český unikát, trumfl i Jágra

Hokejista Jakub Vrána krátce po výměně do Detroitu gólově explodoval. Rázem mu mezi Čechy patří historický unikát.

V prvních třech zápasech v novém klubu bral slušné dva body (1+1). Ve čtvrtém vystoupení všechny ohromil.

Při domácí výhře nad Dallasem 7:3 vsítil čtyři góly včetně toho vítězného a stal se první hvězdou zápasu. Zároveň dosáhl na své kariérní maximum. Kvarteto branek v jediném klání nikdy nedal. Ani nenasbíral čtyři body. Přechod z ambiciózního Washingtonu do Detroitu, který prochází přestavbou, mu tak zatím vychází prvotřídně.

"V kabině to bylo dobré," smál se Vrána, když popisoval dění po svém galavečeru. "Skvělý pocit. Bezvadná parta."

"Když přijdete do nového týmu, všechno je pro vás nové. Hraje se jiný systém, do něhož se snažíte dostat. Zatím to klape dobře, i když jsou samozřejmě věci, které můžeme dělat lépe," líčil 25letý kanonýr.

Čtyřgólovou show načal v půlce první třetině po ryze české akci. Filip Hronek nahodil puk do středního pásma, kde ho po nešikovném zásahu soupeřova obránce Andreje Sekery převzal Filip Zadina. Ten po pár krocích nabil Vránovi, který pohotovou ranou trefil šibenici.

Následovala šikovná teč, blesková střela po samostatném úniku a bekhendová dorážka. Čtyři trefy Vrána zvládl za 15 minut na ledě.

"Je rychlý a umí parádně vystřelit, zakončovat. To je bez debaty. I dnes to bylo vidět. Prostě musíte být střelec, abyste dal takové góly," chválil posilu trenér Jeff Blashill.

"Do šancí se dokáže dostat prakticky sám, a to díky svému bruslení," pokračoval. "Rychlí kluci tohle dělají. Nutně nepotřebují skvělé nahrávky, dokážou to vzít na sebe. Také mu někdy stačí jediná střela. Někteří jich potřebují deset, aby se prosadili."

Mezi Dopitou či Hertlem

Vrána je čtrnáctým Čechem, který v NHL vstřelil čtyři branky. Vyrovnal tak české maximum, protože pět tref ještě nikdo nezvládl.

Mezi čtyřgólovými střelci pak není nikdo, kdo by takovou show zvládl víckrát. Ani Jaromír Jágr to nesvedl.

Vyčnívají ale Jiří Dopita, Jan Bulis a Jiří Hrdina, kterým na čtyři góly stačily čtyři střely. Nezapomenutelné je také představení Tomáše Hertla, jenž tuto parádu stihl za pouhých 11 minut ve hře a zakončil ji fintou, kdy střílel s hokejkou mezi nohama.

Teď si historický primát připsal Vrána, neboť všechny čtyři branky vsítil při hře pět na pět, což se ještě žádnému Čechovi nepodařilo. Všichni potřebovali alespoň jednu přesilovkovou trefu. S výjimkou Radka Dvořáka, který ke třem trefám při rovném počtu hráčů přidal jeden zásah v oslabení.

Úsměvné je, že Vrána se stal prvním čtyřgólovým střelcem Detroitu od Anthonyho Manthy, tedy útočníka, za něhož byl nedávno vyměněn.

Washington k Vránovi velkoryse přibalil ještě volbu v prvním a druhém kole draftu a Slováka Richarda Pánika.

Trejd zatím vychází oběma stranám, protože Mantha se v pěti zápasech uvedl čtyřmi góly a jednou asistencí.

Už ho nikdo nebrzdí

Vránu může těšit, že konečně dostává více prostoru. Ve Washingtonu zůstával na levém křídle ve stínu velmistra Alexandra Ovečkina a s průměrným icetimem 14:22 (12:01 při hře pět na pět) byl mezi útočníky až devátý.

"Myslím, že Jakub byl trochu frustrovaný z toho, na jaké pozici u nás je," uznal po výměně generální manažer Capitals Brian MacLellan. "Nejspíš chce víc času na ledě, víc zodpovědnosti. Prostě jsme měli frustrovaného hráče a snažili se s tím něco udělat."

V Detroitu Vrána nastupuje v první lajně vedle Zadiny a centra Michaela Rasmussena. V průměru na ledě tráví přes 17 minut za zápas (a víc než 15 při rovném počtu hráčů), což ho řadí mezi nejvytěžovanější útočníky.

Stále však má na čem pracovat. Detroit z něj nechce mít jen střílející mašinu.

"V posledních dnech jsem s ním hodně mluvil," líčil trenér Blashill. "Vlastně už od té doby, co přišel, se bavíme o soubojích, o tom, jak být silný na puku. Na to se musí hodně soustředit. Líbí se mi, že v posledních dvou zápasech odvedl v tomhle ohledu dobrou práci. Vypadá to, že chápe, co něm chceme. Je učenlivý."