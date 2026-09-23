Bruins vzkřísili klenot. Už vybíral práci mimo hokej, teď stojí v cestě Čechům

Boston Bruins rozehrají novou sezonu severoamerické NHL s obměněným brankovištěm. Novou dvojkou za hvězdným Jeremym Swaymanem nejspíš bude Michael DiPietro. Není to přitom tak dávno, co chtěl s hokejem praštit.
Bruins skrz svůj farmářský systém dlouhodobě produkují výborné brankáře. Víc, než pro kolik mají místo v hlavním týmu.
Proto v minulosti přišli o Dana Vladaře nebo Brandona Bussiho, z nichž se jinde staly hvězdy.
Letos v létě udělal Boston vše pro to, aby se mu to nestalo znovu.
Vyměnil zkušeného Joonase Korpisala, který poslední dva roky zastával roli dvojky, a udělal místo nepříliš prověřeným, ale perspektivnějším farmářům.
Patří mezi ně i Češi Šimon Zajíček a Jiří Patera. Hlavním favoritem na post Swaymanova náhradníka je ovšem 27letý Kanaďan DiPietro.
V NHL se zatím jen párkrát mihl a měří pouhých 183 centimetrů, což ho řadí mezi nejmenší gólmany současné zámořské ligy.
Přesto mu Boston věří. DiPietro totiž v minulé sezoně obhájil Baz Bastien Award pro nejlepšího brankáře nižší AHL, delší dobu vykazuje parádní čísla.
S profesionálním hokejem se přitom sžíval těžce.
Jako Vancouverem vybraný 64. hráč draftu 2017, jehož z brankářů trumfli akorát Jake Oettinger a Ukko-Pekka Luukkonen (Swayman byl mimochodem 111.), si maloval velkou kariéru. Následovalo ale vystřízlivění.
V první profi sezoně zakotvil DiPietro v AHL, ovšem kvůli koronavirové pandemii mu skončila předčasně.
V té další sice povýšil do NHL, jenže pouze do tzv. taxi squad, tedy mezi náhradníky, kteří cestovali s týmem, ale trénovali odděleně, aby v případě potřeby zalátali v sestavě díru způsobenou covidem.
DiPietro se však dočkal zápasu až poté, co byl na konci ročníku převelen na farmu. Nechytal tak neskutečných 415 dní, víc než rok.
Poté v hierarchii Vancouveru kvůli nevýrazným výkonům spíš padal. Až přišel začátek sezony 2022/23 a výměna do Bostonu.
Vysvobození? Spíš další pád, alespoň zpočátku.
Když DiPietro po předlouhé cestě autem z jednoho konce Severní Ameriky na druhý, která se kvůli závějím značně protáhla, konečně dorazil na bostonskou farmu v Providence, zjistil, že tam pro něj nemají místo.
Musel tak chytat ještě o stupeň níž na druhé klubové farmě. Za Maine v ECHL. S dobíhající roční smlouvou se bál, že půjde o jeho poslední hokejové angažmá.
„Když vás draftují, zažijete ten opojný pocit: ‚Bože můj, jsem v NHL, to je fakt super.‘ Myslím, že já jsem pak ale dostal pořádnou dávku reality. Abych byl upřímný, bylo to jako rána pěstí do obličeje,“ svěřil se DiPietro online deníku The Athletic.
„Docela mě to zaskočilo a donutilo o sobě pochybovat. Říkal jsem si, jestli na to vlastně mám a jestli si to zasloužím,“ přidal.
Ke konci kalendářního roku mohl z ECHL, kterou někteří označují jako „hrob hokeje“, na čas prchnout k lepšímu. Kanada ho pozvala na prestižní Spenglerův pohár do švýcarského Davosu.
Místo toho, aby si zvedl sebevědomí, však DiPietro schytal další ránu. Po přistání čekal na výstroj tak dlouho, že když konečně dorazila, kanadský tým už balil kufry.
Brankář to považoval za další znamení, že hokej možná není pro něj. „Byl jsem blízko, abych s ním seknul. Hodně, hodně blízko,“ přiznal.
Se svým agentem probíral možný přechod do běžného zaměstnání. Přemýšlel o kariéře v policejních složkách.
Dal však na doporučení, aby nejdřív dochytal sezonu. I za pomoci sportovního psychologa, s nímž je v kontaktu dodnes, se pak vyškrábal z nejhoršího.
V dalších třech letech nastupoval o patro výš v AHL a byl stále lepší. Nakonec přesvědčil Bruins natolik, že se kvůli němu zbavili Korpisala, mazáka s více než třemi stovkami startů v NHL.
V prvním přípravném klání roli favorita na post dvojky potvrdil. K výhře proti Washingtonu přispěl 30 zákroky z 32 střel. Patera to sledoval ze střídačky.
„Řehková? Ještě jsme si na to jméno nezvykli.“ Volby v téhle obci zajímají i Prahu
Plzeňské pivo a křimické zelí v regálu místní samoobsluhy zákazníkovi ve všední den dopoledne hned připomenou, v jakém regionu se právě nachází. V rámci předvolebního seriálu deník Aktuálně.cz vyrazil do Kozolup u Plzně, kde je starostkou poslankyně Michaela Řehková, manželka bývalého náčelníka generálního štábu.
Půlstoletí s legendárními irskými rockery U2. Kapela chystá hudební novinku
Za pět desetiletí na světové hudební scéně ušli irští rockeři U2 pozoruhodnou cestu. Začala v Dublinu 25. září 1976, kdy se Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen Jr. dali dohromady a zprvu hráli písně ve stylu post-punku, aby postupně přešli do rocku, elektronických experimentů a náladových kytarovek.
„Měla jsem si říct o pomoc dřív.“ Česká vítězka grandslamu popsala odchod z tenisu
Vyhrála juniorské French Open, úspěšně se probíjela dospělým tenisem, ale pak přišel zvrat. Lucie Havlíčková na více než rok opustila kurty a vrhla se na úplně jiné povolání. Teď se poté, co se již vrátila na profesionální okruh, rozpovídala podrobněji o tom, co ji vedlo k tomu seknout s tenisem.
"Jenže ta hudba volala a říkala: Honzo! Honzo!" Písničkář Jan Nedvěd slaví 80 let
Pro folkovou legendu Jana Nedvěda, který se narodil 24. září 1946, byla hudba vždy na prvním místě. Po koketování s bigbítem začal hrát s country kapelou Toronto, ze které se později stali Brontosauři, a brzy paralelně i s ještě slavnějším Spirituál kvintetem. V obou kapelách Nedvěd vystupoval se svým o rok mladším bratrem Františkem, jenž v roce 2021 zemřel na rakovinu.
ŽIVĚ Kyjev hlásí požáry na několika místech. Hoří benzinka, železniční doprava stojí
V Kyjevě ve středu v důsledku pokračujících ruských vzdušných útoků vypuklo několik požárů, pozastavena byla příměstská železniční doprava, zasažena byla i čerpací stanice. Informovaly o tom místní úřady, na které se odvolává agentura Unian. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obranná a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou.