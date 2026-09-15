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Sport

Jak to vypadáme?! Hvězdy reagují na úlet videoherní série, týká se i Čechů

Sport
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Ještěže mají na dresu jmenovky a čísla. Jen podle obličeje by totiž některé hokejové hvězdy v konzolové videohře NHL 27 nešlo poznat. Obětí nepovedeného grafického ztvárnění jsou i Češi.

Montreal Canadiens v Boston Bruins
BOSTON, MASSACHUSETTS - DECEMBER 23: David Pastrnak #88 of the Boston Bruins warms up against the Montréal Canadiens at TD Garden on December 23, 2025 in Boston, Massachusetts. (Photo by China Wong/NHLI via Getty Images)Foto: NHL.com
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Nová hokejová sezona je každoročně spjata i se zářijovým vydáním nového dílu videoherní značky NHL.

Z prvních ohlasů na další přírůstek do série však vývojáři z EA Sports nadšeni nejsou. Nejvíc se totiž řeší mnohdy nepovedené vyobrazení hokejistů, konkrétně jejich tváří.

Někteří hráči jsou spokojeni, ale jiní veřejně naříkají. A není jich málo.

„Jsem rád, že to někdo vytáhl. Je to příšerné. No, možná ne příšerné, ale třeba moje brada vypadá jako zadek. Mám snad bradu jako zadek? Ne, podle mě je docela hladká. Možná by to měli předělat,“ citovala stanice ESPN útočníka Chicaga Franka Nazara.

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„Řekl bych, že na té hře odvedli kus dobré práce, ale tohle je prostě k popukání. Už jsem viděl i ztvárnění svého spoluhráče Olivera Moorea. Oba jsme veselí kluci, ale v téhle hře vypadáme, jako by nám zrovna umřel pes,“ dodal Nazar.

Častým terčem posměšků se stal střelec Montrealu Cole Caufield.

Utahuje si z něj i forvard Philadelphie Trevor Zegras. „Mně se moje podoba ve hře líbí. Je jedna z těch lepších. Viděl jsem i pěkně příšerné. Opravdu vážně špatné. Jako tu Caufieldovu. Je hrozná. Tak moc, že mu ji posílám každý den,“ svěřil se Zegras.

Samotnému Caufieldovi moc do smíchu nebylo. „Nevím, jak se to stalo. Vypadám v té hře ztraceně. Jako bych se potřeboval pořádně vyspat nebo napít. Nebo jako bych zrovna viděl ducha. Je to těžké. Mám to před sebou, kdykoliv se podívám do telefonu. Každý mi to posílá,“ poznamenal druhý nejlepší kanonýr uplynulé základní části.

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Nepříliš věrným ztvárněním trpí i české hvězdy. Například útočníci Bostonu David Pastrňák a Pavel Zacha, jejichž podoba v NHL 27 odráží realitu jen velmi vzdáleně.

Hlavně záběry české osmaosmdesátky se hned staly hitem sociálních sítí.

„Kandidát na zkušební kontrakt s Bruins Willem Dafoe,“ rýpl si novinář deníku Boston Globe Conor Ryan, jemuž Pastrňákova konzolová podoba připomíná spíš slavného amerického herce.

Z bostonského týmu to „odnesli“ také obránci Charlie McAvoy či Mason Lohrei. Ten se spolu s Caufieldem stal jednou z hlavních tváří grafického přešlapu EA Sports.

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NHL 27 přitom nevyjde levně. V oficiálním obchodě PlayStationu vyjde standardní edice hry takřka na 1900 korun.

Lohrei v NHL 27:

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