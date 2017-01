Florida po "nejhorším vyhození kouče v historii": Jágr válí, tým ne. I kvůli lazaretu

před 1 hodinou

Nový trenér Floridy Tom Rowe už má za sebou takřka stejnou porci zápasů jako jeho neslavně vyhozený předchůdce. A lépe si rozhodně nevede.

Praha – "Vyhrát 12 zápasů v řadě!" Tajné vánoční přání se hokejistům Floridy nevyplnilo. Místo toho, aby stejně jako loni drtili na přelomu roku jednoho soka za druhým, pokračují v podprůměrných výkonech.

Doufali, že jim pomůže blízkost vlastních fanoušků. Marně. V posledních devíti zápasech (osm z nich odehráli doma) zvítězili pouze třikrát a pořád zůstávají pod hranicí postupu do vyřazovacích bojů NHL.

Změna měla nastat na konci listopadu, kdy Panthers vyhodili trenéra Gerarda Gallanta. Nutno dodat, že dost necitlivě. Zatímco hráči po prohraném klání na půdě Caroliny nasedli do autobusu, oblíbený lodivod si musel sebrat věci a odjet taxíkem jiným směrem, což vyvolalo hlasitou kritiku.

Nejostřeji, jak bývá zvykem, vypálil kanadský komentátor Don Cherry, jenž prohlásil: 'Hokeji se věnuji dlouho. Viděl jsem špatné vyhazovy trenérů, sám jsem dostal padáka, ale něco takové jsem nikdy neviděl. Je to nejhorší vyhazov v historii."

Jen šest výher z devatenácti pokusů

Jak je známo, Gallant odešel kvůli nevyrovnaným výsledkům a názorovým neshodám s klubovým vedením, které má k hokeji podstatně analytičtější přístup. Včetně majitele Vincenta Violy. Cherry, jenž přitahuje pozornost křiklavými obleky, nešetřil ani jeho: "Věděl jsem, že budou mít potíže. Americký chlápek, který se obklopil další lidmi z armády, najednou ví všechno o hokeji. Kdyby mu Gerard (Gallant) radil, jak má vést válku, bylo by vyhození na místě. Jenže tady jde o hokej."

Tvrdá slova, zvlášť když Viola koupil Panthers už v roce 2013. Klub z města Sunrise od té doby stále důsledněji odmítal roli ligového otloukánka a loni dokráčel k nejlepší základní části ve své historii. Přes léto však přišlo mnoho změn, možná příliš – armádní image, překopaná obrana, nový generální manažer Tom Rowe.

Právě on se postavil na střídačku za vyhozeného Gallanta. Hodlal vzpružit tým, jemuž o pár měsíců dřív dával novou tvář. Za šest týdnů však nic obdivuhodného nedokázal.

Florida sice má o trochu lepší přesilovky a oslabení, jenže celkově nesbírá víc úspěchů, naopak je o píď horší. V 19 zápasech pod Rowem získala stejný počet bodů, přičemž vyhrála jen šestkrát a nabrala záporné skóre 37:51.

Gallantovy statistiky – 22 duelů, 23 bodů a skóre 55:57.

Jágrovi se pod Rowem daří

Nastala však jedna pozitivní změna z českého pohledu. Jaromír Jágr v posledních 19 duelech nastřádal 14 bodů (4+10), čímž připomněl loňskou formu. Je ale otázka, zda legendárnímu veteránovi nesedí spíš pokročilá fáze sezony.

Jak Gallantovi, tak Roweovi každopádně nepřejí okolnosti. Panthers ve stávajícím ročníku ještě nenastoupili v nejsilnější sestavě. Momentálně má zdravotní potíže sedm hráčů, dva z nich patří do elitní lajny. Aleksander Barkov (dolní část těla) se možná vrátí tento týden, ovšem Jonathan Huberdeau (Achillova pata) plánuje návrat až na únor.

"Vypadá to, že každý zápas nám někdo vypadne," smutní Tom Rowe. "Zranění ale mají všichni v lize, takže se s tím musíme vyrovnat. Je to příležitost pro další kluky, takhle se na to musíme dívat."

Podle výsledků se však zdá, že neznámé tváře z farmy sezonu nezachrání.

autor: Daniel Poláček | před 1 hodinou

