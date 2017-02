Jágr si vychutnal brankáře a dal vítězný gól, Florida mocně nahání play-off

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Takhle Jágr vstřelil vítězný gól na ledě Anaheimu. | Video: YouTube

Jaromír Jágr vstřelil jedenáctý gól v sezoně, z toho druhý vítězný. Florida vyhrála pošesté z posledních sedmi zápasů a na postupovou hranici do play-off ztrácí jediný bod.

New York - Hokejový útočník Jaromír Jágr přispěl v pátečním utkání NHL jedenáctou trefou v sezoně k výhře Floridy 4:1 na ledě Anaheimu. Gól českého útočníka byl vítězný. Hosté rozhodli během 25. až 31. minuty, kdy třemi zásahy otočili vývoj utkání z 0:1.

"Dělal to, když jsme byli všichni ještě děti, a pokračuje v tom. Velmi našemu týmu pomáhá," řekl obránce Floridy Keith Yandle na adresu Jágra, který bodoval ve čtvrtém zápase za sebou a jako druhý hráč v historii soutěže vstřelil po 45. narozeninách vítězný gól. Před ním se to povedlo jen Chrisi Cheliosovi. Zároveň český útočník vylepšil svůj rekord NHL v počtu rozdílových tref, kterých má nyní na kontě 135.

Jágr využil obrovského zaváhání Joshe Mansona, který při výjezdu zpoza branky nechal za sebou kotouč. Napadající český útočník sebral puk a rychlými kličkami si vychutnal brankáře Johna Gibsona. Pětačtyřicetiletému hráči situaci usnadnilo, že obránce Manson po ztrátě puku ještě upadl na led a Jágr tak měl pro zakončení více času a prostoru.

"Manson se nechal napálit. Byla to nešťastná situace," komentoval klíčový okamžik útočník Anaheimu Andrew Cogliano, který v úvodu druhé třetiny otevřel skóre v oslabení při vyloučení Ondřeje Kašeho. "Myslíte si, že vám takový gól dodá energii, ale místo toho jsme je vrátili do hry naší neschopností pracovat s pukem. Obrátili zápas ve svůj prospěch tím, že jsme jim kotouče několikrát darovali. Až příliš často jsme ho ztráceli," zlobil se na své svěřence trenér Randy Carlyle.

Sedlák chyběl u výhry Columbusu

Hokejisté Columbusu porazili i bez zraněného Lukáše Sedláka Pittsburgh 2:1 v prodloužení. Český útočník odstoupil ve druhé třetině kvůli potížím v dolní části těla ze zápasu. Vyrovnaný duel rozhodl v čase 61:04 Brandon Dubinsky. Hlavním strůjcem úspěchu Blue Jackets byl gólman Sergej Bobrovskij, který kryl 38 z 39 střel.

Oba týmy se nacházejí na druhém a třetím místě ve Východní konferenci a je možné, že se střetnou i ve vyřazovací části. Podle slov aktérů zápasu ale už teď mají jejich duely nádech play off. "Hrát proti nim je něco jiného než běžný zápas. V utkání je více nasazení a hraje se více do těla," uvedl Sidney Crosby, jehož spoluhráč Jevgenij Malkin zaznamenal v zápase 500. asistenci v NHL.

Ve zbývajícím utkání pátečního programu soutěže ukončilo Colorado sérii pěti proher v Carolině, kde uspělo 2:1 v prodloužení. Výhru zařídil poslednímu týmu NHL v čase 64:23 Mikko Rantanen. Hosté si poradili i přes náročný program, protože hráli venku pátý zápas v sedmém dni. Naopak Hurricanes měli předchozí týden volno, které má letos po vzoru ligy amerického fotbalu NFL každý tým jednou v sezoně. A dosavadní bilance mluví za vše - po pauze vyhrály první zápas jen tři týmy ze 14.

"Tak to po pauze vypadá, vůbec mě náš výkon nepřekvapil. Nebruslili jsme, nekombinovali, špatně zakončovali. Všechno to vycházelo z pohybu, nebylo tam správné načasování. Alespoň tak mi to připadalo. Jakoby se to s přestávkou vytratilo," prohlásil kouč Caroliny Bill Peters.

NHL:

Columbus - Pittsburgh 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 22. R. Murray, 62. Dubinsky - 27. Cole. Střely na branku: 39:39. Diváci: 19.188. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Dubinsky (oba Columbus), 3. M. Murray (Pittsburgh).

Carolina - Colorado 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 20. Skinner - 14. Barrie, 65. Rantanen. Střely na branku: 29:37. Diváci: 11.456. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen (Colorado), 2. Ward (Carolina), 3. Pickard (Colorado).

Anaheim - Florida 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Branky: 23. Cogliano - 25. Sceviour, 27. Jágr, 31. Ekblad, 59. MacKenzie. Střely na branku: 36:31. Diváci: 16.339. Hvězdy zápasu: 1. Sceviour (Florida), 2. Cogliano (Anaheim), 3. Ekblad (Florida).

autor: ČTK | před 3 hodinami

Související články