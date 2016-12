Jágr přidal další asistenci, další rekord je na cestě. Už jen jedna přihrávka mu chybí na Coffeyho

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Florida Panthers na Štědrý den podlehla Detroitu 3:4 na nájezdy. Jaromír Jágr v utkání přihrál na gól Demerse a připsal si pátý bod z posledních tří utkání. Na dosah má navíc další rekord, když ho už jen jedna asistence dělí od pátého nejlepšího nahrávače historie Paula Coffeyho, který v kariéře nasbíral 1135 gólových asistencí. V duelu mezi Calgary a Vancouverem se dvěma přihrávkami na výhře Flames podílel Michael Frolík, jediný český gól vstřelil v noci na sobotu Radek Faksa, který tak pomohl Dallasu k výhře 3:2 nad Los Angeles Kings. David Pastrňák po menší operaci lokte odehrál za Boston už druhý zápas, ale ani tentokrát se bodově neprosadil.

New York - Český útočník Radek Faksa vstřelil v pátečním utkání NHL svůj pátý gól v sezoně a přispěl k výhře hokejistů Dallasu 3:2 v prodloužení nad Los Angeles. Poprvé po devíti zápasech se zapsal do statistik Michael Frolík, který se dvěma přihrávkami podílel na vítězství Calgary 4:1 v duelu s Vancouverem.

Faksa ve 44. minutě dostal svůj tým do vedení 2:1. Po přihrávce Bretta Ritchieho od zadního mantinelu se ocitl zcela sám před brankou, první střelu po kličce do forhendu mu sice brankář Jeff Zatkoff ještě vyrazil betonem, dvaadvacetiletý mladík měl ale příležitost k dorážce a na druhý pokus dostal puk do sítě.

Za hosty v polovině třetí třetiny vyrovnal svým druhým gólem v utkání Jeff Carter, o výhře Dallasu pak rozhodl po 67 sekundách prodloužení obránce Esa Lindell.

Faksa byl vyhlášen první hvězdou večera a jeho výkon pochválil i kouč Lindy Ruff. "Myslím, že hrál výborně. Dnes to byl zase on, koho jsem zkoušel nasazovat na led častěji. Potřebujete mít hráče, kteří vyhrávají souboje," uvedl Ruff na adresu Faksy, jemuž se dařilo i na vhazování, když vyhrál patnáct z dvaceti buly.

Frolík si připsal desátou a jedenáctou asistenci v sezoně a bodoval poprvé od 30. listopadu. V předchozích čtrnácti utkáních získal jediný bod.

Nejdříve ve 32. minutě tvrdě vypálil po úniku ve vlastním oslabení a důrazný obránce Mark Giordano pohotovou dorážkou dostal Flames do vedení 2:1, ve 39. minutě pak Frolík nabil do střelecké pozice Dougiemu Hamiltonovi a Mikael Backlund dalším doklepnutím zvýšil.

Jágr má na dosah rekord Coffeyho

Další asistenci zaznamenal Jaromír Jágr, který bodoval ve třetím utkání za sebou. Florida ale ztratila s Detroitem dvoubrankový náskok a prohrála 3:4 po samostatných nájezdech. První vítězství v kariéře vychytal v brance Red Wings brankář Jared Coreau, který dostal přednost před Petrem Mrázkem.

"Je to nejlepší dárek k Vánocům," radoval se pětadvacetiletý Coreau, který byl při zranění Jimmyho Howarda povolán z farmy v Grand Rapids. V NHL nastoupil teprve podruhé, ale vedl si skvěle a zneškodnil 31 střel i dva ze tří nájezdů.

Panteři přitom vedli po dvou třetinách 3:1, už poněkolikáté v sezoně ale slibně rozehraný zápas ztratili. Naopak Detroit na jedenáctý pokus dokázal zvítězit v utkání, v němž po čtyřiceti minutách prohrával. "Jakmile se dostaneme do vedení, přestáváme hrát naši hru, místo abychom dál tlačili. Tohle je jedna z věcí, na které musíme přes Vánoce zapracovat," konstatoval útočník Floridy Vincent Trocheck.

Jágr si připsal asistenci u gólu na 2:1. Byla jeho 1134. v kariéře a už mu schází jediná, aby v historické tabulce nejlepších nahrávačů NHL dohnal pátého Paula Coffeyho.

Podívejte se na trefu Demerse, po které připsali Jágrovi další bod za druhou asistenci

Na dvanáct zápasů prodloužili vítěznou sérii hokejisté Columbusu, kteří porazili 2:1 Montreal. Desátou výhru v řadě a nový klubový rekord oslavila Minnesota po vítězství 7:4 na ledě New York Rangers.

Výsledky NHL:

NY Islanders - Buffalo 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 13. Beauvillier, 35. Strome, 40. Tavares, 46. Ladd, 53. De Haan - 59. Girgensons. Střely na branku: 32:29. Diváci: 13.852. Hvězdy zápasu: 1. Strome, 2. Ladd, 3. Seidenberg (všichni Islanders).

NY Rangers - Minnesota 4:7 (1:1, 2:5, 1:1)

Branky: 4. a 58. Kreider, 23. McDonagh, 40. Stepan - 10. Granlund, 21. Koivu, 21. Niederreiter, 25. Scandella, 33. Zucker, 38. Dumba, 59. Coyle. Střely na branku: 35:21. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Coyle, 2. Koivu, 3. Zucker (všichni Minnesota).

Pittsburgh - New Jersey 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky: 12. Crosby, 25. Fehr, 40. Ruhwedel, 53. Hornqvist - 34. Palmieri. Střely na branku: 39:24. Diváci: 18.625. Hvězdy zápasu: 1. Fleury, 2. Ruhwedel, 3. Malkin (všichni Pittsburgh).

Washington - Tampa Bay 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 1. a 16. J. Carlson, 31. Ovečkin, 49. Johansson. Střely na branku: 27:23. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. J. Carlson, 3. Bäckström (všichni Washington).

Columbus - Montreal 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 18. Gagner, 22. Saad - 50. Petry. Střely na branku: 24:37. Diváci: 18.147. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Foligno, 3. Saad (všichni Columbus).

Carolina - Boston 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 31. J. Staal, 47. Faulk, 64. Teräväinen - 10. Spooner (Krejčí), 24. Marchand. Střely na branku: 23:33. Diváci: 12.924. Hvězdy zápasu: 1. J. Staal, 2. Ward, 3. Teräväinen (všichni Carolina)

Chicago - Colorado 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 32. Toews - 46. Rantanen, 61. MacKinnon. Střely na branku: 39:34. Diváci: 21.918. Hvězdy zápasu: 1. Pickard (Colorado), 2. Crawford, 3. Toews (oba Chicago).

Dallas - Los Angeles 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 21. Seguin, 44. Faksa, 62. Lindell - 4. a 51. Carter. Střely na branku: 31:31. Diváci: 18.156. Hvězdy zápasu: 1. Faksa (Dallas), 2. Carter (Los Angeles), 3. Lindell (Dallas).

Calgary - Vancouver 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Branky: 23. a 32. Giordano (na druhou Frolík), 39. Backlund (Frolík), 60. Tkachuk - 12. Trjamkin. Střely na branku: 37:14. Diváci: 18.840. Hvězdy zápasu: 1. Giordano, 2. Backlund, 3. Frolík (všichni Calgary).

Arizona - Toronto 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky: 40. Doan - 21. a 47. Komarov, 4. Brown, 52. Nylander. Střely na branku: 32:32. Diváci: 14.377. Hvězdy zápasu: 1. Doan (Arizona), 2. Komarov, 3. Brown (oba Toronto).

Florida - Detroit 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 2:1, 0:2 - 0:0)

Branky: 18. Smith, 22. Demers (Jágr), 31. MacKenzie - 54. a rozh. nájezd Nielsen, 21. Mantha, 42. Miller. Střely na branku: 34:39. Diváci: 15.374. Hvězdy zápasu: 1. Nielsen (Detroit), 2. Luongo, 3. Demers (oba Florida).

San Jose - Edmonton 3:2 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 49. a 64. Labanc, 21. Pavelski - 47. McDavid, 49. Maroon. Střely na branku: 31:18. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Labanc, 2. Pavelski (oba San Jose), 3. McDavid (Edmonton).

