Jágr překonal basketbalovou legendu, jeho spoluhráči vyhrávají Stanley Cup už 36 let

před 1 hodinou

Jaromír Jágr má v rejstříku spoluhráče, kteří vyhrávají Stanley Cup od roku 1980. V této statistice trumfl i slavnou americkou basketbalovou legendu Shaquillea O'Neala.

Praha - Když se o Jaromíru Jágrovi řekne, že to je velký hokejový pamětník, vůbec to není klišovitá fráze. Zámořskými médii totiž proběhla zajímavá statistika, podle které pětačtyřicetiletá legenda měla za spoluhráče hokejisty, kteří vyhrávají Stanley Cup už 36 let.

S podobnými čísly se vytasili basketbaloví komentátoři, kteří se během přestávky v televizi vytasili s tím, že každou sezonu od roku 1984 vyhrál NBA některý z basketbalistů, kterého slavný americký reprezentant Shaquille O'Neal zažil jako spoluhráč.

A podobně je na tom i Jágr, jen s tím rozdílem, že jeho série vítězů Stanley Cupu trvá už od roku 1980 a sám ještě pokračuje v kariéře.

Tady se můžete podívat na seznam jeho slavných parťáků, kteří nejcennější klubovou trofej vyhráli a zároveň českou osmašedesátku někdy potkali v kabině:

Matt Cullen (2016), Kris Versteeg (2015), Willie Mitchell (2014), Daniel Carcillo (2013), Willie Mitchell (2012), Mark Recchi (2011), Kris Versteeg (2010), Petr Sykora (2009), Andreas Lilja (2008), Sean Thornton (2007), Mark Recchi (2006), LOCKOUT (2005), Pavel Kubina (2004), Jay Pandolfo (2003), Sean Avery (2002), Chris Drury (2001), Willie Mitchell (2000), Benoit Hogue (1999), Doug Brown (1998), Doug Brown (1997), Scott Young (1996), Tom Chorske (1995), Mark Messier (1994), J.J. Daigneault (1993), Jagr (1992), Jagr (1991), Mark Messier (1990), Jan Hrdina (1989), Mark Messier (1988), Mark Messier (1987), Stephane Richer (1986), Mark Messier (1985), Mark Messier (1984), Bryan Trottier (1983), Bryan Trottier (1982), Bryan Trottier (1981), Bryan Trottier (1980).