Jágr nepůjde do Vegas ani nikam jinam, prý zůstane na Floridě. Novou smlouvu už stačí jen podepsat

Vše nasvědčuje tomu, že Jaromír Jágr nehodlá v létě měnit klub. Pětačtyřicetiletá legenda NHL by měla zůstat na Floridě, kde v posledních dnech vyjednávala o nové smlouvě. Podle zámořských insiderů už klub předložil konkrétní nabídku, kterou stačí jen podepsat. Jágr tak ale neučiní dřív než 21. června. Florida i on sám by tím riskovali, že si jej v rozšiřovacím draftu vybere nový klub Las Vegas.

Sunrise/Praha - Dokud se pero nedotkne papíru, aby jim Jaromír Jágr podepsal novou smlouvu, není stoprocentně jisté vůbec nic. Přesto mají experti v zámoří víceméně jasno: 45letá legenda a budoucí člen Síně slávy zůstane na Floridě i v příští sezoně. Florida jedná s Jágrem o nové smlouvě, teoreticky by ale mohl zamířit i do Vegas číst článek Na Twitteru to ve středu s odkazem na slova generálního manažera Panthers Dale Tallona napsal také americký reportér Harvey Fialkov, který se na dění kolem klubu zaměřuje. O pár minut později všeříkající příspěvek sice smazal, na celé věci se ale patrně nezměnilo vůbec nic. "Bylo mi řečeno, že Panthers skutečně jednají s Jágrem. Jen neočekávajte, že s ním smlouvu podepíší před rozšiřovacím draftem. Aby si v něm nemuseli chránit 45letého hráče," upřesnil pak Fialkov trochu mírněji. O tom, že Jaromír Jágr skutečně s Floridou vyjednává, psal už minulý týden také oficiální web soutěže NHL.com. Jágr od svého návratu do NHL v roce 2011 po tříletém působení v ruském Omsku podepisoval vždy roční kontrakty. V uplynulé sezoně si vydělal s bonusy 5,5 milionu dolarů. Že má o Jágra klub nadále zájem, řekl GM Tallon už na konci dubna. "Jde o to, co pro něj bude nejlepší. Jaromír je velmi poctivý, upřímný a inteligentní kluk. První otázka zní, jestli chce hrát a pokračovat. Druhá otázka je, zda budeme schopni se dohodnout na smlouvě, která bude dávat smysl oběma stranám," řekl Tallon tehdy pro Sportsnet. Jágr v uplynulé sezoně nastoupil za Floridu ve všech 82 duelech a nasbíral 46 bodů za 16 gólů a 30 asistencí. Byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu. Stejně jako každé léto tráví Jágr svou dovolenou v Americe. A jak ve středu přiznal svým fanouškům na sociálních sitích, je v těchto dnech přímo na Floridě. Podle všeho proto, aby o smlouvě s klubem mohl jednat osobně. jj68jaromirjagr : Už 5 dní čekám na sluníčko 😀a ono jen prší a prší a prší. Kdyby jsem byl na Kladně, tak se nedivím 😜, ale na Floridě V souvislosti s budoucností Jaromíra Jágra se spekulovalo o možném odchodu jinam. Nejčastěji bylo zmiňováno Las Vegas, které NHL od příští sezony rozšíří. Klub vede generální manažer George McPhee, který jej kdysi přivedl do Washingtonu. Jágr navíc Vegas rád navštěvuje každé léto. O tom, že Jágr o Golden Knights ale neuvažuje, svědčí v těchto dnech jeho přítomnost na Floridě a jednání o smlouvě tam. Las Vegas je totiž vedle Panthers jediným týmem, se kterým může smlouvu uzavřít i před 1. červencem, než by se stal volným hráčem. A že se Jágrovi podle všeho hrát ve Vegas opravdu nechce, potvrzuje i fakt, že smlouvu s Floridou nepodepíše hned. Kdyby tak učinil, mohlo by si jej Las Vegas vybrat v rozšiřovacím draftu. Ten se koná od 17. do 21. června. Las Vegas si bude z každého týmu NHL vybírat jednoho hráče. Ostatní kluby ale mohou některé své hráče chránit a to dvěma způsoby: a) Budou chránit sedm útočníků, tři obránce a jednoho brankáře b) Budou chránit osm hráčů (útočníků/obránců) a jednoho brankáře Kdyby Jágr podepsal nabízenou smlouvu už před draftem, Panthers by se museli rozhodnout, zda Jágra na úkor jiného hráče chránit. 21 fotografií Jágr už jedná o smlouvě s Floridou, další hvězdy čekají. Kdo se může stát v NHL volným hráčem? Že působení Jágra v Las Vegas není příliš reálné, napovídá i osobní hráčova zkušenost. V Západní konferenci, do které budou Golden Knights zařazeni, působil v kariéře jen jednou. Sezonu v Dallasu tehdy ale vůbec nedokončil a byl vyměněn do Bostonu. Jágr si v průběhu ní stěžoval na únavu a problémy se zády, které mu na Západě způsobovalo mnohem náročnější cestování a delší přelety k zápasům. Uznávaný magazín The Hockey News už spekuluje o tom, že smlouva pro Jágra bude vzhledem k jeho výkonům velmi podobná té poslední. V základu zhruba 3 miliony dolarů, přibližně další dva by si mohl vydělat na výkonnostních bonusech. Vzhledem k tomu, že patří Jaromír Jágr navzdory věku stále ke klíčovým hráčům týmu, dávají takové peníze smysl. Jediným zádrhelem by bylo, kdyby Florida před jeho podpisem hleděla dál do budoucna. Výkonnostní bonusy se totiž započítávají až do platového stropu příští sezony. To může Panthers omezit na trhu volných hráčů ve chvíli, kdy Jágr skončí. Nyní má Florida pod stropem rezervu 10,7 milionů dolarů. A za ty vedle české legendy podřebuje podepsat ještě své chráněné hráče Michaela Sgarbossa, Alexe Petrovice and Marka Pysyka. Pokud Jágr na Floridě podepíše, začne v klubu už svou čtvrtou sezonu. Tak dlouho vedle Pittsburghu, kde strávil nejlepší léta své kariéry, vydržel jen v New York Rangers.

