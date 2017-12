Jágr nastoupil po zranění a dorovnal další historický milník. V počtu startů v NHL dotáhl Francise

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

San Jose - Jaromír Jágr nastoupil v dresu Calgary ve čtvrtečním utkání na ledě San Jose ke svému 1731. zápasu v NHL a dotáhl to v historické tabulce na třetího Rona Francise.

Pětačtyřicetiletý kladenský odchovanec se vrátil do sestavy po dvouzápasové pauze způsobené vleklými potížemi s třísly. O jeho startu se rozhodlo až bezprostředně před utkáním.

Jágr, který vynechal sedm z minulých devíti vystoupení Flames, se vrátil do tréninku s týmem ve středu a absolvoval po přesunu do San Jose bez problémů i předzápasové rozbruslení. V sestavě se zařadil do třetího útoku s Mattem Stajanem a Troyem Brouwerem.

Na ledě strávil třináct minut, během nichž vyslal tři střely a v prostřední části mohl ve dvou slibných šancích zvýšit vedení týmu 2:1. Česká legenda ale svou statistiku gólu a šesti přihrávek z této sezony nerozšířila, protože ji v obou případech vychytal Martin Jones. Gólman San Jose nejdříve zneškodnil Jágrův pokus v přečíslení tři na dva a o dvě minuty později ukryl jeho střelu z levého kruhu v lapačce.

Jágr si ve druhé třetině připsal i dvouminutový trest za podražení Tomáše Hertla a nakonec musel skousnout porážku. Calgary i přes výborný výkon Davida Ritticha, který zlikvidoval třicet střel, podlehlo 2:3 po samostatných nájezdech. Utkání nedohrál další český hráč Flames Michael Frolík, který po zásahu pukem do hlavy odešel v polovině zápasu na ošetřovnu a už se do hry nevrátil.

V historické tabulce v počtu startů má Jágr před sebou už pouze Marka Messiera (1756 zápasů) a rekordmana Gordieho Howea (1767). K tomu, aby někdejší hráč Pittsburghu, Washingtonu, New York Rangers, Philadelphie, Dallasu, Bostonu, New Jersey a Floridy vyrovnal maximum, nesmí chybět ve více než devíti z 45 utkání, které Calgary do konce základní části zbývají.