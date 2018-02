Islanders po obratu zdolali Detroit, Mrázek dostal sedm gólů

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Detroit vedl v zápase už 5:2, nakonec ale podlehl Islanders 6:7 v prodloužení.

New York - Hokejisté Detroitu s Petrem Mrázkem v brance podlehli v NHL na ledě New York Islanders 6:7 v prodloužení. Red Wings vedli už 5:2, ale domácím se povedl neuvěřitelný obrat. Druhý gól poražených dal Martin Frk. Ondřej Pavelec kvůli zranění kolena nedochytal zápas New York Rangers, kteří po sérii čtyř porážek zdolali Calgary 4:3.

Detroit doplatil na nedisciplinovat Tylera Bertuzziho, který v 54. minutě v přerušené hře sekl do nohy Cala Clutterbucka. Mladý útočník byl vyloučen do konce zápasu. Pětiminutový trest si za něj odseděl na trestné lavici Frk a nestačil se divit. Islanders v dlouhé přesilovce během necelých čtyř minut otočili čtyřmi góly na 6:5.

"Lituju toho, ale měl jsem dostat dvě minuty a ne pět," prohlásil Bertuzzi. "Nemůžeme se v takové fázi zápasu nechat vyloučit, bylo to zbytečné," řekl trenér Red Wings Jeff Blashill.

Porážku Detroitu v normální hrací době ještě odvrátil 31 sekund před sirénou Mike Green, ale v prodloužení se potřetí v zápase trefil Brock Nelson a svým druhým hattrickem v NHL utkání ukončil. Druhou hvězdou zápasu byl vyhlášen Mathew Barzal, který přispěl k výhře pěti asistencemi.

Dvacetiletý Kanaďan potřetí v sezoně prožil pětibodový večer, což se mu povedlo jako teprve druhému nováčkovi v historii NHL. Tím prvním byl Joe Malone z Montrealu v premiérovém ročníku 1917/1918. "Byl to zápas jak na horské dráze," uvedl Barzal, jenž s 58 body vévodí bodování nováčků.

Mrázek v divokém zápase kryl 22 střel. Na obratu Islanders se podílel i slovenský brankář Jaroslav Halák, který po pátém gólu Detroitu nahradil Thomase Greisse a ve zbytku utkání inkasoval jen jednou. Kapitán Red Wings Henrik Zetterberg nasbíral čtyři body za branku a tři asistence, útočníci Islanders Josh Bailey a John Tavares si připsali dva body, ale pohoršili si statistiku plus/minus o čtyři záporné body.

Pavelec v minulém nepovedeném duelu s Bostonem (1:6) střídal Henrika Lundqvista a tentokrát začal od první minuty. V úvodní třetině kryl sedm z osmi střel, ale do druhé části kvůli zranění kolena už nenastoupil. Jeho zdravotní stav bude podle kouče Alaina Vigneaulta znám během dneška. Za Calgary chytal Mike Smith, David Rittich zůstal na střídačce.

Flames po dvou třetinách vedli 3:2, ale útočníci Rick Nash a Mika Zibanejad rozhodli o výhře Rangers. "Nezasloužili jsme si vyhrát, protože jsme nehráli dobře," řekl útočník Calgary Matthew Tkachuk.

Newyorčané na druhou divokou kartu zaručující účast ve vyřazovacích bojích, kterou drží městští rivalové z Islanders, ztrácejí tři body a navíc mají utkání k dobru. "Je zvláštní, že jsme tak blízko play off, když se zdá, že věčně prohráváme," podivil se Lundqvist.

Útočník Jakub Vrána bodoval po šesti utkáních, když se nahrávkou podílel na úvodní trefě Washingtonu, který zdolal Columbus 4:2. Capitals v čele Metropolitní divize odskočili Pittsburghu, který v Dallasu prohrál 3:4 po samostatných nájezdech, na rozdíl pěti bodů.

"Dokážeme vyhrát, i když se Nicklas Bäckström a Alexandr Ovečkin neprosadí. Ukazuje to na šířku našeho, jak široký máme kádr," těšilo dánského centra Larse Ellera, který si připsal gól a přihrávku.

Výsledky NHL:

NY Islanders - Detroit 7:6 v prodl. (0:3, 1:0, 5:3 - 1:0)

Branky: 44., 55. a 64. B. Nelson, 30. Eberle, 56. Lee, 57. Leddy, 59. Bailey - 3. a 50. Mantha, 6. Frk, 15. Zetterberg, 48. Helm, 60. M. Green. Střely na branku: 29:39. Brankář Petr Mrázek (Detroit) odchytal 62:32 minuty, inkasoval sedmkrát z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 75,9 procenta. Diváci: 11.847. Hvězdy utkání: 1. B. Nelson, 2. Barzal (oba Islanders), 3. Zetterberg (Detroit).

NY Rangers - Calgary 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Branky: 8. K. Hayes, 32. Grabner, 47. Rick Nash, 53. Zibanejad - 19. Kulak, 33. Lazar, 39. M. Tkachuk. Střely na branku: 36:38. Brankář Ondřej Pavelec (Rangers) odchytal 19:50 minuty, inkasoval jednou z osmi střel a úspěšnost zákroků měl 87,5 procenta. Diváci: 18.006. Hvězdy utkání: 1. K. Hayes, 2. J.T. Miller (oba Rangers), 3. M. Tkachuk (Calgary).

Washington - Columbus 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Branky: 6. J. Carlson (Vrána), 20. Kuzněcov, 25. Beagle, 27. Eller - 7. Dubois, 21. Panarin. Střely na branku: 17:37. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Kuzněcov, 2. Holtby, 3. Eller (všichni Washington).

Carolina - Vancouver 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Branky: 1. Pesce, 15. Di Giuseppe, 20. Sebastian Aho, 48. J. Williams - 24. Del Zotto. Střely na branku: 33:22. Diváci: 13.123. Hvězdy utkání: 1. Pesce, 2. Sebastian Aho, 3. Darling (všichni Carolina).

Winnipeg - St. Louis 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

Branky: 18. Connor, 52. Laine - 5. a 53. Tarasenko, 11. P. Berglund, 12. Steen, 60. Schwartz. Střely na branku: 22:27. Diváci: 15.321. Hvězdy utkání: 1. Tarasenko (St. Louis), 2. Connor (Winnipeg), 3. Steen (St. Louis)

Dallas - Pittsburgh 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 0:0, 2:1 - 0:0)

Branky: 18. a rozhodující sam. nájezd Seguin, 43. Klingberg, 47. Hamhuis - 10. Sheahan, 11. Hagelin, 59. Schultz. Střely na branku: 36:37. Diváci: 18.532. Hvězdy utkání: 1. Jamie Benn (Dallas), 2. Schultz (Pittsburgh), 3. Radulov (Dallas).

Florida - Los Angeles 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky: 12. Ekblad - 24. N. Shore, 37. J. Brodzinski, 41. Kopitar. Střely na branku: 36:26. Diváci: 14.099. Hvězdy utkání: 1. J. Brodzinski, 2. Forbort (oba Los Angeles), 3. Ekblad (Florida).

Anaheim - Edmonton 3:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky: 3. H. Lindholm, 36. C. Perry, 44. Kesler - 37. Slepyšev, 55. K. Russell. Střely na branku: 34:32. Diváci: 17.174. Hvězdy utkání: 1. C. Perry, 2. H. Lindholm, 3. Manson (všichni Anaheim).