Hvězdný Čech v krizi. Po návratu do brány prožil hrůzostrašný večer

Brankář Anaheimu Lukáš Dostál inkasoval v první třetině utkání NHL s hokejisty Calgary tři góly a střídal. Ducks nakonec zápas otočili a zvítězili 5:3. Do sestavy Buffala se po zranění vrátil Jiří Kulich, při výhře 5:2 nad Columbusem nebodoval.
Dostál v NHL neprožívá dobré období. Po nevydařeném vstupu do sezony strávil předchozí čtyři zápasy na střídačce, a když na ledě Calgary dostal šanci, vydržel v brance jen 20 minut.
Během úvodní třetiny inkasoval tři branky z 11 střel a za stavu 1:3 přenechal místo Villemu Hussovi. Finský gólman ve zbytku zápasu neinkasoval a byl jedním ze strůjců obratu.
„To střídání nebylo nic proti Lukášovi. Vůbec se mi nelíbil náš výkon v první třetině, tak jsem si prostě řekl, že musím zkusit něco změnit,“ řekl trenér Ducks Joel Quenneville.
Vítěznou branku Anaheimu vstřelil v čase 58:26 Cutter Gauthier, který v posledních pěti zápasech nasázel deset gólů. Dvaadvacetiletý Američan je s 12 přesnými zásahy čtvrtým nejlepším střelcem NHL.
„Ani trochu mě nepřekvapuje, že rozhodl právě on. Je to mašina na góly a dnes to potvrdil v naprosto klíčovou chvíli. Je fantastické mít ho v týmu,“ chválil Gauthiera nejproduktivnější hráč Anaheimu Leo Carlsson.
Ducks vyhráli počtvrté v řadě a v tabulce Západní konference se posunuli na deváté místo. Calgary podruhé za sebou prohrálo a je jedenácté. Útočník Flames Adam Klapka za necelých 13 minut na ledě nebodoval.
Při svém návratu na led skončil bez bodu také Kulich. Útočník Buffala zasáhl do zápasu NHL po více než dvou týdnech a odehrál 13 minut. Vítězství Sabres řídili dvougólový Josh Norris a Owen Power, který zaznamenal tři asistence.
„Je těžké to přiznat, ale Buffalo bylo výrazně hladovější po úspěchu. Místo toho, abychom se prali o výhru, jsme zápas prakticky jen odjezdili. Takhle jednoduché to je,“ řekl útočník Columbusu Charlie Coyle.
Minnesota porazila San Jose 4:1 a potvrdila skvělý vstup do ročníku. Vyhrála potřetí v řadě a s 27 body vládne Západní konferenci. Za Carolinou, nejlepším týmem NHL, zaostává o jediný bod.
Páteční vítězství čtyřmi body režíroval třetí nejproduktivnější hráč ligy Kirill Kaprizov, který dal gól a tři další branky připravil pro spoluhráče. V ligovém bodování je s 30 body za suverénním Connorem McDavidem (44 bodů) a jeho spoluhráčem z Edmontonu Leonem Draisaitlem (31 bodů).
NHL:
Buffalo - Columbus 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)
Branky: 19. a 30. Norris, 7. Quinn, 25. Dahlin, 31. Doan - 16. Johnson, 59. Werenski. Střely na branku: 37:26. Diváci: 19:070. Hvězdy zápasu: 1. -, 2. Luukkonen, 3. Norris (oba Buffalo).
Minnesota - San Jose 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Branky: 8. Kaprizov, 35. Šabanov, 47. Q. Hughes, 54. Bogosian (Eriksson Ek, Kaprizov) - 33. Celebrini. Střely na branku: 29:24. Diváci: 19.009. Hvězdy zápasu: 1. Q: Hughes, 2. Kaprizov, 3. Wallstedt (všichni Minnesota).
Calgary - Anaheim 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)
Branky: 3. Strömgren, 17. Hanley, 20. Farabee - 3. Malott, 33. Luneau, 41. Carlsson, 59. Gauthier, 60. Nesterenko. Střely na branku: 21:29. Dostál za Anaheim odchytal 20 minut, inkasoval tři branky z 11 střel a úspěšnost zákroků měl 72,7 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Sennecke, 2. Carlsson (oba Anaheim), 3. Parekh (Calgary).
Tabulka NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Boston
17
12
1
4
64:40
25
2.
Montreal
16
10
3
3
57:51
23
3.
Tampa Bay
15
10
2
3
56:46
22
4.
Ottawa
17
10
1
6
54:52
21
5.
Florida
16
9
2
5
52:47
20
6.
Buffalo
16
8
3
5
49:53
19
7.
Toronto
17
8
2
7
62:56
18
8.
Detroit
17
7
3
7
49:52
17
Metropolitní divize:
1.
Carolina
18
13
2
3
69:43
28
2.
New Jersey
16
11
0
5
57:47
22
3.
NY Rangers
17
9
1
7
51:49
19
4.
Washington
14
8
0
6
49:48
16
5.
NY Islanders
15
7
2
6
43:44
16
6.
Columbus
15
7
0
8
40:47
14
7.
Pittsburgh
16
5
2
9
51:58
12
8.
Philadelphia
18
4
4
10
39:61
12
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Minnesota
18
12
3
3
60:39
27
2.
Utah
17
10
1
6
61:59
21
3.
Dallas
16
9
2
5
45:38
20
4.
Colorado
17
9
2
6
68:56
20
5.
Nashville
16
7
5
4
49:50
19
6.
St. Louis
16
7
2
7
49:50
16
7.
Winnipeg
17
6
3
8
45:60
15
8.
Chicago
17
4
1
12
37:67
9
Pacifická divize:
1.
Edmonton
17
11
3
3
71:53
25
2.
Vegas
18
11
2
5
60:50
24
3.
Seattle
15
9
1
5
54:53
19
4.
Anaheim
17
9
1
7
64:64
19
5.
Calgary
17
7
1
9
42:60
15
6.
San Jose
18
7
1
10
45:65
15
7.
Los Angeles
14
5
2
7
43:47
12
8.
Vancouver
18
3
1
14
53:83
7
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Polsko v šoku. Muž s přilbou v maskáčích zavraždil v centru Krakova šest lidí
Šest mrtvých - čtyři ženy a dva muži - a 15 raněných včetně tří policistů si vyžádala střelba v historickém centru Krakova. V sobotu odpoledne to oznámili polští policisté s tím, že pachatele - mladého muže - zneškodnili a převezli do nemocnice. Vyšetřovatelé teď podle premiéra Donald Tuska „vyšetřují pozadí a všechny okolnosti atentátu.“ Češi mezi oběťmi ani zraněnými podle diplomacie nejsou.
Skvělá sobota českých gólmanů v Anglii. Kinský vytáhl zákrok večera, Horníček udržel bod
Brankář Tottenhamu Antonín Kinský v anglické fotbalové lize po dvou zápasech inkasoval a Spurs prohráli 0:1 v Leedsu. V 79. minutě rozhodl střídající Noah Okafor, který českého gólmana překonal tvrdou střelou k bližší tyči ze druhého doteku po Wilsonovu přiklepnutí.
„Dnes vaše obloha zrudne.“ Pod hrozby v Evropě se podepisují „bojovníci Mužského státu“
„My, bojovníci Mužského státu, dnes svými činy zanecháme stopu v dějinách. Váš feministický režim si to bude navždy pamatovat. K výbuchu dojde za 60 minut. Dnes vaše obloha zrudne.“ Tak zněla jedna z výhrůžných zpráv zaslaných evropským letištím a leteckým společnostem. Kvůli bombovým hrozbám musela některá letadla změnit trasu a do vzduchu vzlétly také italské, francouzské a bulharské stíhačky.
Otec ve vazbě kvůli pedofilii, sám neměl na jídlo. Drsný příběh tenisového playboye
Jeho život by vydal na filmový scénář nebo alespoň na knihu. Australský tenista Mark Philippoussis, který slaví v sobotu 50. narozeniny, dostal nálepku vyhlášeného playboye okruhu ATP. V soukromí měl ale spoustu problémů.
„Do diplomacie bych mohl nastoupit zítra.“ Turek přinesl diplom, chlubil se trojkou
I v sobotu pokračoval příběh Filipa Turka a jeho vysokoškolského vzdělání. Poté co v uplynulých dnech na svých sociálních sítích publikoval dvě verze magisterského diplomu – obě s chybami –, dorazil s modrými deskami do televizního studia. Zatímco moderátorka si jeho vysvědčení prohlížet mohla, pirátský předseda Zdeněk Hřib to dovoleno neměl.