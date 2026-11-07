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Sport

Hvězdný Čech v krizi. Po návratu do brány prožil hrůzostrašný večer

ČTK
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Brankář Anaheimu Lukáš Dostál inkasoval v první třetině utkání NHL s hokejisty Calgary tři góly a střídal. Ducks nakonec zápas otočili a zvítězili 5:3. Do sestavy Buffala se po zranění vrátil Jiří Kulich, při výhře 5:2 nad Columbusem nebodoval.

NHL: Anaheim Ducks at Calgary Flames
Lukáš Dostál v brance AnaheimuFoto: REUTERS – Sergei Belski
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Dostál v NHL neprožívá dobré období. Po nevydařeném vstupu do sezony strávil předchozí čtyři zápasy na střídačce, a když na ledě Calgary dostal šanci, vydržel v brance jen 20 minut.

Během úvodní třetiny inkasoval tři branky z 11 střel a za stavu 1:3 přenechal místo Villemu Hussovi. Finský gólman ve zbytku zápasu neinkasoval a byl jedním ze strůjců obratu.

„To střídání nebylo nic proti Lukášovi. Vůbec se mi nelíbil náš výkon v první třetině, tak jsem si prostě řekl, že musím zkusit něco změnit,“ řekl trenér Ducks Joel Quenneville.

Vítěznou branku Anaheimu vstřelil v čase 58:26 Cutter Gauthier, který v posledních pěti zápasech nasázel deset gólů. Dvaadvacetiletý Američan je s 12 přesnými zásahy čtvrtým nejlepším střelcem NHL.

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„Ani trochu mě nepřekvapuje, že rozhodl právě on. Je to mašina na góly a dnes to potvrdil v naprosto klíčovou chvíli. Je fantastické mít ho v týmu,“ chválil Gauthiera nejproduktivnější hráč Anaheimu Leo Carlsson.

Ducks vyhráli počtvrté v řadě a v tabulce Západní konference se posunuli na deváté místo. Calgary podruhé za sebou prohrálo a je jedenácté. Útočník Flames Adam Klapka za necelých 13 minut na ledě nebodoval.

Při svém návratu na led skončil bez bodu také Kulich. Útočník Buffala zasáhl do zápasu NHL po více než dvou týdnech a odehrál 13 minut. Vítězství Sabres řídili dvougólový Josh Norris a Owen Power, který zaznamenal tři asistence.

„Je těžké to přiznat, ale Buffalo bylo výrazně hladovější po úspěchu. Místo toho, abychom se prali o výhru, jsme zápas prakticky jen odjezdili. Takhle jednoduché to je,“ řekl útočník Columbusu Charlie Coyle.

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Minnesota porazila San Jose 4:1 a potvrdila skvělý vstup do ročníku. Vyhrála potřetí v řadě a s 27 body vládne Západní konferenci. Za Carolinou, nejlepším týmem NHL, zaostává o jediný bod.

Páteční vítězství čtyřmi body režíroval třetí nejproduktivnější hráč ligy Kirill Kaprizov, který dal gól a tři další branky připravil pro spoluhráče. V ligovém bodování je s 30 body za suverénním Connorem McDavidem (44 bodů) a jeho spoluhráčem z Edmontonu Leonem Draisaitlem (31 bodů).

NHL:

Buffalo - Columbus 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

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Branky: 19. a 30. Norris, 7. Quinn, 25. Dahlin, 31. Doan - 16. Johnson, 59. Werenski. Střely na branku: 37:26. Diváci: 19:070. Hvězdy zápasu: 1. -, 2. Luukkonen, 3. Norris (oba Buffalo).

Minnesota - San Jose 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 8. Kaprizov, 35. Šabanov, 47. Q. Hughes, 54. Bogosian (Eriksson Ek, Kaprizov) - 33. Celebrini. Střely na branku: 29:24. Diváci: 19.009. Hvězdy zápasu: 1. Q: Hughes, 2. Kaprizov, 3. Wallstedt (všichni Minnesota).

Calgary - Anaheim 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)

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Branky: 3. Strömgren, 17. Hanley, 20. Farabee - 3. Malott, 33. Luneau, 41. Carlsson, 59. Gauthier, 60. Nesterenko. Střely na branku: 21:29. Dostál za Anaheim odchytal 20 minut, inkasoval tři branky z 11 střel a úspěšnost zákroků měl 72,7 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Sennecke, 2. Carlsson (oba Anaheim), 3. Parekh (Calgary).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

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1.

Boston

17

12

1

4

64:40

25

2.

Montreal

16

10

3

3

57:51

23

3.

Tampa Bay

15

10

2

3

56:46

22

4.

Ottawa

17

10

1

6

54:52

21

5.

Florida

16

9

2

5

52:47

20

6.

Buffalo

16

8

3

5

49:53

19

7.

Toronto

17

8

2

7

62:56

18

8.

Detroit

17

7

3

7

49:52

17

Metropolitní divize:

1.

Carolina

18

13

2

3

69:43

28

2.

New Jersey

16

11

0

5

57:47

22

3.

NY Rangers

17

9

1

7

51:49

19

4.

Washington

14

8

0

6

49:48

16

5.

NY Islanders

15

7

2

6

43:44

16

6.

Columbus

15

7

0

8

40:47

14

7.

Pittsburgh

16

5

2

9

51:58

12

8.

Philadelphia

18

4

4

10

39:61

12

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Minnesota

18

12

3

3

60:39

27

2.

Utah

17

10

1

6

61:59

21

3.

Dallas

16

9

2

5

45:38

20

4.

Colorado

17

9

2

6

68:56

20

5.

Nashville

16

7

5

4

49:50

19

6.

St. Louis

16

7

2

7

49:50

16

7.

Winnipeg

17

6

3

8

45:60

15

8.

Chicago

17

4

1

12

37:67

9

Pacifická divize:

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1.

Edmonton

17

11

3

3

71:53

25

2.

Vegas

18

11

2

5

60:50

24

3.

Seattle

15

9

1

5

54:53

19

4.

Anaheim

17

9

1

7

64:64

19

5.

Calgary

17

7

1

9

42:60

15

6.

San Jose

18

7

1

10

45:65

15

7.

Los Angeles

14

5

2

7

43:47

12

8.

Vancouver

18

3

1

14

53:83

7

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