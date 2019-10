Hvězda zápasu. Vrána na úvod NHL zařídil Washingtonu výhru na ledě obhájce

Hokejový útočník Jakub Vrána rozhodl v úvodním hracím dni nového ročníku NHL gólem v prodloužení o výhře Washingtonu 3:2 na ledě obhájce Stanleyova poháru St. Louis a stal se první hvězdou zápasu.

Filip Chlapík přihrál na jednu branku Ottawy, která prohrála v Torontu 3:5.

Vrána završil obrat Washingtonu z 0:2. Český útočník se několika rychlými kroky dostal s pukem na holi od modré čáry do levého kruhu a prosadil se střelou zápěstím ke vzdálenější tyči.

"Snažil jsem se udělat to, co umím nejlépe," řekl Vrána. "Bylo to dlouhé střídání a najednou jsem měl pocit, že bych mohl využít svou rychlost a střelu. Vyšlo to. Mám z toho gólu radost," dodal.

Premiéru v barvách Washingtonu si po výměně z Philadelphie připsal obránce Radko Gudas. Český obránce pobyl na ledě čtrnáct a půl minuty, zaznamenal dvě střely a jednu srážku. Naopak v zadních řadách chyběl Michal Kempný, který se zotavuje z dubnové operace stehenního svalu.

St. Louis vyvěsilo před utkáním slavnostně pod strop haly transparent na počest červnového triumfu a obhajobu titulu odstartovalo znamenitě. Po 53 sekundách hry skóroval Sammy Blais a v osmé minutě zvýšil Alex Pietrangelo. Ještě v úvodní třetině ale snížil Alexandr Ovečkin a ve 33. minutě vyrovnal Dmitrij Orlov.

"Po všech emocích, které jsme v průběhu večera prožívali, je to dobrý bod, i když jsme chtěli samozřejmě vyhrát. Ale je to užitečná lekce v tom smyslu, že se musíme vrátit ke své práci, která nám přinesla úspěch," uvedl útočník St. Louis Ryan O'Reilly. "První třetina byla dobrá, ale poté jsme ustoupili od své hry. Celý zápas jsme také nebyli agresivní," řekl kouč Craig Berube.

Chlapík strávil na ledě jen něco málo přes pět minut, přesto připravil gól. Český útočník našel u tyčky volného Scotta Sabourina, který vyrovnal v 26. minutě na 2:2. Ottawa vzápětí vstřelila třetí gól, ale rozhodčí ho po trenérské výzvě odvolali pro ofsajd. Oba tábory označily neuznanou branku za klíčový moment.

Auston Matthews za 34 sekund od zrušeného gólu překlopil vedení na stranu Toronta a stejný hráč ještě ve 35. minutě zvýšil na 4:2. Matthews potvrdil, že zahajovací utkání nového ročníku umí: je teprve čtvrtým hráčem v historii soutěže, který skóroval ve svých prvních čtyřech sezonách v NHL každém úvodním zápase.

"Ani nevím, co na to říci. Snažím se dávat góly v každém utkání," řekl Matthews, který vstřelil v součtu všech čtyř zápasů devět branek. Jeho spoluhráč Ilja Michejev ozdobil debut v NHL gólem na 5:2 v 50. minutě.

První utkání sezony proti sobě svedlo Vegas se San Jose, které se spolu střetly i na jaře v play off. Po sérii cítili ve Vegas křivdu, že jim v rozhodujícím sedmém utkání chybně sudí vyloučili hráče na pět minut, za což se jim vedení soutěže omluvilo. V dlouhém oslabení totiž přišli Golden Knights o vedení 3:0, když čtyřikrát inkasovali, a sezona pro ně skončila.

Nový ročník odstartovalo Vegas úspěšně a San Jose na svém ledě porazilo i díky dvěma gólům Reillyho Smithe 4:1. K výhře domácím pomohl také povedený vstup, v šesté minutě už vedli 2:0.

V dresu hostí byli se čtyřmi střelami nejpilnější Tomáš Hertl, ale stejně jako jeho spoluhráč Lukáš Radil nebodoval. Sezonu zahájil vítězně i Edmonton, který v utkání s Vancouverem otočil v závěrečných deseti minutách z 1:2 na konečných 3:2.

Výsledky NHL:

Toronto - Ottawa 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)

Branky: 29. a 35. Matthews, 23. F. Gauthier, 25. T. Moore, 50. Michejev - 1. B. Tkachuk, 26. Sabourin (F. Chlapík), 58. B. Ryan. Střely na branku: 42:26. Diváci: 19.612. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Barrie, 3. Michejev (všichni Toronto).

St. Louis - Washington 2:3 v prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 1. Blais, 8. Pietrangelo - 16. Ovečkin, 33. Orlov, 63. Vrána. Střely na branku: 22:34. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Vrána, 2. Ovečkin (oba Washington), 3. R. O'Reilly (St. Louis).

Edmonton - Vancouver 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Branky: 6. Draisaitl, 51. Kassian, 55. McDavid - 32. Edler, 50. Pearson. Střely na branku: 22:34. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Pearson (Vancouver), 3. Kassian (Edmonton).

Vegas - San Jose 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky: 6. a 45. R. Smith, 4. Mark Stone, 23. Glass - 13. Sörensen. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18.588. Hvězdy zápasu: 1. Glass, 2. R. Smith, 3. Mark Stone (všichni Vegas).