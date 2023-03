MS je nejspíš ze hry. Pochroumaný Hronek už v této sezoně NHL nenastoupí

Český hokejový obránce Filip Hronek se už v této sezoně NHL v dresu Vancouveru neobjeví. Podle kouče Canucks Ricka Toccheta si nedávná posila z Detroitu musí doléčit poraněné rameno, aby byla připravená na další sezonu.

Bronzového medailistu z loňského mistrovství světa ve Finsku si tak může škrtnout i kouč české reprezentace Kari Jalonen z možné nominace pro květnový šampionát v Rize a Tampere.

Vancouver už nemá reálnou naději na účast v play off. "Není žádný důvod k tomu, aby hrál. Bude trvat docela dlouho, než bude jeho rameno perfektní. Ví, že má čtyři měsíce na to, aby se dal do příští sezony do pořádku," řekl Tocchet zámořským novinářům.

Canucks získali Hronka 1. března a poprvé v novém působišti nastoupil minulý týden ve čtvrtek při výhře nad San Jose 7:2 po třítýdenní pauze. Celkově se představil ve čtyřech duelech a připsal si jednu asistenci.

Dohromady v této sezoně nasbíral v 64 duelech 39 bodů za devět tref a 30 přihrávek. V NHL má na kontě z 309 utkání 157 bodů za 30 branek a 127 asistencí.

Hronek na mistrovství světa nechyběl čtyřikrát za sebou. V roce 2019 v Bratislavě byl zvolen nejlepším obráncem turnaje a dostal se i do All Star týmu. Na šampionátech sehrál 35 zápasů a zaznamenal 20 bodů za pět tref a 15 přihrávek.