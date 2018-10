Hráčská asociace se odvolala proti Wilsonovu trestu. Odvolání bude řešit Bettman

před 2 hodinami

Hráčská asociace NHLPA nesouhlasí s distancem na 20 utkání, který dostal útočník Tom Wilson za faul v přípravném utkání Washingtonu se St. Louis.

Washington - Hráčská asociace NHLPA se podle očekávání odvolala ve prospěch hokejisty Washingtonu Toma Wilsona proti jeho distanci na 20 zápasů, který dostal za faul v přípravném utkání. Odvoláním se bude zabývat komisionář NHL Gary Bettman, termín ještě nebyl stanoven.

Disciplinární komise udělila Wilsonovi vysoký trest za to, že trefil v nedělním přípravném zápase do hlavy centra St. Louis Oskara Sundqvista. Je to už čtvrtý Wilsonův distanc v kariéře, navíc za posledních 13 měsíců. Měl by ho přijít na 1,26 milionu dolarů z platu.

Šéf NHL Bettman od roku 2012 řešil šest odvolání, přičemž dva z těchto trestů zmírnil. Pokud Wilsonův distanc potvrdí, může se NHLPA obrátit na neutrálního arbitra.