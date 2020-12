Indiánský motiv? Od Švéda ne. Hvězda NHL "kradla" cizí kulturu a novou masku nenasadí

Prezident Miloš Zeman ještě zváží, zda bude daňový balíček vetovat. Po úterní schůzce s prezidentem a premiérem Andrejem Babišem (ANO) na Pražském hradě to novinářům řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dodala, že Zeman je rád, že Senát upravil navrhované zvýšení daňové slevy na poplatníka. Zároveň by byl radši, kdyby v zákoně bylo pevně stanoveno omezení změn na dva roky. Schillerová uvedla, že je to legislativně neproveditelné.

Pokud upravený návrh schválí i poslanci a podepíše ho Zeman, nahradí superhrubou mzdu dvě sazby daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent. Horní komora také souhlasila se zvýšením daňové slevy na poplatníka z dosavadních 24 840 korun ročně na 27 840 Kč v příštím roce a na 30 840 Kč v roce 2022. Obcím a krajům mají být výpadky po zrušení superhrubé mzdy částečně kompenzovány zvýšením jejich podílu na výnosech z daní.

Zemanovi vadil pozměňovací návrh Pirátů, který zvýšil roční daňovou slevu na poplatníka na úroveň průměrné mzdy za předminulý rok, což by v příštím roce znamenalo částku 34 125 korun. Nelíbí se mu také to, že zákon neobsahuje jeho podmínku, aby změna daně z příjmů trvala jen dva roky.