Hokejisty Rangers nezlomila Chytilova chyba a vyřadili Pittsburgh. Dál jde i Calgary

Hokejisté New York Rangers s Filipem Chytilem v sestavě zdolali v rozhodujícím utkání Pittsburgh 4:3 v prodloužení a postoupili do 2. kola play off NHL. Vítězný gól vstřelil Artěmij Panarin v čase 64:46 a korunoval obrat týmu v sérii z 1:3 na 4:3. Také Calgary porazilo Dallas až v prodloužení, ve kterém zařídil Johnny Gaudreau domácím v 76. minutě postupovou výhru 3:2.

Také Calgary porazilo Dallas až v prodloužení, ve kterém zařídil Johnny Gaudreau v 76. minutě domácím postupovou výhru 3:2. Rangers vedli od osmé minuty gólem Chrise Kreidera z přečíslení, ale v polovině utkání prohrávali 1:2. Z přesilové hry vyrovnal Danton Heinen a osmou trefou v sérii otočil Jake Guentzel po přihrávce Sidneyho Crosbyho, který v minulém utkání chyběl kvůli zranění. Už za 65 sekund vyrovnal K'Andre Miller, jehož střela po odrazech od chráničů dvou hráčů Pittsburghu skončila v brance. Pod další změnu skóre se podepsal hrubkou Chytil. Přihrávku českého útočníka vystihl na obranné modré čáře Evan Rodrigues a z úniku dostal Pittsburgh v závěru druhé třetiny do vedení 3:2. Mika Zibanejad ale poslal zápas gólem z 55. minuty do prodloužení, které rozhodl v přesilové hře Panarin střelou z pravého kruhu. "Spoluhráči mě od prvního zápasu nutí, abych více zakončoval. K mé škodě takhle často nestřílím. Asi bych měl dát na jejich rady," řekl Panarin. Výhru podpořil Igor Šesťorkin 42 zákroky, Zibanejad si připsal tři body (1+2) a stal se nejproduktivnějším hráčem série (3+8). Rangers prošli přes první kolo poprvé od roku 2017 a v další fázi play off se utkají s Carolinou. Pittsburgh nedotáhl dobře rozjetou sérii, v níž vedl 3:1. Dokonce v každém z posledních tří utkání vyhrával, ale Rangers utkání vždy otočili. "Myslím si, že jsme hráli správným způsobem, když jsme vedli. I dnes jsme odehráli skvělý zápas a stát se v něm mohlo cokoliv. Nedali jsme ale gól navíc a měli jsme i smůlu na odrazy a to pravděpodobně rozhodlo," řekl Crosby, který se asistencí vyrovnal v tabulce historické produktivity play off na pátém místě Jaromíru Jágrovi. Oba mají na kontě 201 bodů. Dallas otevřel skóre už po čtyřiceti sekundách trefou Jamieho Benna z mezikruží. Calgary vyrovnalo na začátku druhé třetiny tečí Tylera Toffoliho, ale v dalším střídání inkasovalo. Z přečíslení vrátil hostům vedení Vladislav Naměstnikov. Domácí upravili na 2:2 ve 29. minutě brankou Matthewa Tkachuka z protiútoku, který založil rychlou rozehrávkou gólman Jacob Markström. Dallas držel ve hře brankář Jake Oettinger a nerozhodný stav platil až do 76. minuty, v níž rozhodl Gaudreau z dorážky z ostrého úhlu. Zúročil tím výraznou střeleckou aktivitu Calgary (67:28) a zajistil postup do druhého kola, ve kterém se Flames střetnou s Edmontonem. "Zasloužili jsme si vyhrát," řekl trenér Calgary Darryl Sutter, který si vylepšil bilanci v sedmých zápasech na 8:3. "Hráli tvrdě, ztížili nám to. Museli jsme bojovat o každý kousek ledu, a když Johnny skóroval, byl to jeden z nejlepších pocitů, jaké jsem v hokeji zažil," pronesl Tkachuk. Gaudreau doplnil, že vždy snil o tom, že rozhodne sedmý zápas. Velkou překážkou pro Calgary byl v celé sérii Oettinger, který pustil celkově jen 13 branek a v rozhodujícím utkání kryl 64 střel, druhý nejvyšší počet v historii sedmých zápasů v play off NHL. Rekord drží Kelly Hrudey se 73 zásahy z roku 1987. "Je smutné, že končíme, ale můžeme mít hlavu nahoře," podotkl Oettinger. "S formou, jakou měl Jake, jsme věděli, že musí v prodloužení vystřelit perfektně, aby ho překonali. To se stalo. Johnny se trefil přesně pod břevno, s tím se nedalo nic dělat," řekl kouč Dallasu Rick Bowness. Sezona v NHL skončila s vyřazením Stars Radku Faksovi, o kterém se mluví jako o možné posile české reprezentace na mistrovství světa. Otázkou je ale také jeho zdravotní stav, protože od třetí třetiny už kvůli problémům v horní části těla nenastupoval. Zbylé dvě dvojice tvoří Florida s Tampou Bay a Colorado se St. Louis. Jejich série otevřou v noci z úterý na středu čtvrtfinále play off NHL. 1. kolo play off NHL: Východní konference - 7. zápas: NY Rangers - Pittsburgh 4:3 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 - 1:0) Branky: 8. Kreider, 32. Miller, 55. Zibanejad, 65. Panarin - 19. Heinen, 31. Guentzel, 38. Rodrigues. Střely na branku: 30:45. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Zibanejad (oba NY Rangers), 3. Rodrigues (Pittsburgh). Konečný stav série: 4:3. Západní konference - 7. zápas: Calgary - Dallas 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0) Branky: 22. Toffoli, 29. M. Tkachuk, 76. J. Gaudreau - 1. Jamie Benn, 23. Naměstnikov. Střely na branku: 67:28. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau (Calgary), 2. Oettinger (Dallas), 3. Markström (Calgary). Konečný stav série: 4:3.