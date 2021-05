Hokejisté Tampy Bay porazili i díky Palátovi v play off NHL potřetí Floridu

Do České republiky vjela v Rozvadově krátce po půl deváté večer první vozidla amerického vojenského konvoje, který se přesouvá na cvičení NATO v Maďarsku.

Přes dálniční hraniční přechod Rozvadov na Tachovsku jako první přejelo 15 vozů. Z Rozvadova jedou američtí vojáci ze základny v Německu po dálnici do Rančířova na Jihlavsku, kde přespí. Celkem se přes ČR přepraví ve třech konvojích rozložených do tří večerů asi 190 kusů techniky a 600 amerických vojáků.

Jednotlivé konvoje přejedou rozvadovský přejezd vždy ve večerních až nočních hodinách, kromě dneška ještě v neděli a v pondělí. Po dálnici budou projíždět v menších skupinách asi s hodinovým rozestupem, aby se omezil vliv na silniční provoz. Dnešní část konvoje má být rozdělena do čtyř menších skupin. Mezi prvními vozidly konvoje byla kolová obrněná bojová vozidla Stryker v různých variacích, nákladní automobily nebo lehká víceúčelová vozidla.

První část konvoje zastavila na přechodu v Rozvadově a po vstupních administrativních úkonech se vydala 21:00 po dálnici D5 do do areálu dálniční policie v Ostrově u Stříbra na krátkou technickou přestávku. Odtud budou pokračovat do Rančířova, kde budou vojáci nocovat. Původně se předpokládalo, že první vozy přijedou do Rančířova kolem 4:00, bude to ale později. I na Rozvadov vjela kolona později, než se původně očekávalo. Po noclehu v Rančířově budou američtí vojáci pokračovat po dálnici D1 a D2 na přechod v Břeclavi. Poslední opustí Česko v noci na středu.

Z Rozvadova konvoj doprovází Vojenská policie a Policie ČR. Průjezd konvoje by neměl omezovat dopravu na dálnici, policie omezí provoz pouze na sjezdech a nájezdech, na kterých bude vojenská technika sjíždět nebo naopak najíždět na těleso dálnice D5, řekla ČTK plzeňská krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. "Důrazně upozorňujeme řidiče, aby v žádném případě nenarušovali homogenitu kolony vojenských vozidel. Je nutné si uvědomit, že se jedná o těžkou armádní techniku a každý nestandardní manévr by mohl mít za následek kolizi, která by mohla mít až fatální následky. Počítejte tedy s tím, že kolonu vozidel musíte předjet celou nebo jet za ní. Pokud budete mít v plánu sjet z dálnice, doporučujeme vám jet za kolonou armádní techniky a následně dálnici bezpečně opustit," upozornila.

Českou republikou za poslední roky projelo několik větších konvojů americké armády. Pozornost vyvolal především první z nich. I když se proti němu zpočátku ozývali hlavně odpůrci NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.

Po stejné trase se jednotky USA vrátí v půlce června. Američtí vojáci se na alianční cvičení NATO Defender Europe přesunují přes Česko pravidelně od roku 2015. Výjimkou byl loňský rok, kdy se cvičení nekonalo.