Hokejisté St. Louis vyhráli v play off NHL v Dallasu a vynutili si rozhodující zápas

před 1 hodinou

Hokejisté St. Louis odvrátili na ledě Dallasu hrozbu vyřazení a výhrou 4:1 si vynutili rozhodující sedmý zápas o postup do finále Západní konference NHL. Klíčový náskok získali v rozmezí 36. až 49. minuty, v níž třemi brankami zlomili nerozhodný stav 1:1.

St. Louis udeřilo už v 63. sekundě, když se Alex Pietrangelo trefil od modré čáry. Dallas vyrovnal v početní výhodě střelou Tylera Seguina z mezikruží, ale vedení strhl v závěru druhé třetiny na stranu hostů David Perron. Zbývající dvě branky přidali Jaden Schwartz a Sammy Blais v závěrečné části během 33 sekund. Blues poprvé v letošním play off vyhráli o více než o gól.

Diskutovanou situací byl zejména třetí gól St. Louis. Obránce Colton Parayko zasáhl tvrdou ranou do levého ramene brankáře Bena Bishopa, který s bolestivou grimasou upadl na led. Odražený puk získal útočník Blues Alexander Steen, proto rozhodčí hru nepřerušili, a po jeho přihrávce skóroval Schwartz do odkryté branky. Bishop v té chvíli ležel v brankovišti a nechytal.

"Je to na uvážení rozhodčích. Odvádí dobrou práci a mysleli si, že nebyl důvod, aby to odpískali. Hráči musí v takové situaci pokračovat ve hře a vypořádat se s tím," řekl trenér Dallasu Jim Montgomery. Jeho svěřenec John Klingberg očekával, že se hra zastaví. "Ale už to nezměníme. Každopádně jsme nehráli dobře a nezasloužili jsme si vyhrát," uvedl.

Rozhodčí postupovali podle trenéra St. Louis Craiga Berubea správně. "Pravidla říkají, aby nepřerušovali hru, dokud nemají jeho spoluhráči v držení kotouč. Také měl pořád masku na hlavě, proto se pokračovalo," řekl kouč. Parayko podotkl, že chtěl dát gól. "Nikdy nechcete někoho zranit. Snažíte se, abyste netrefili prvního hráče a aby si střela našla cestu někam do růžku," uvedl.

Bishop trenérům po chvíli ukazoval, že může pokračovat. Vzápětí ho ale ze sólového úniku překonal Blais a Montgomery ho stáhl ze hry. Trenér Dallasu po utkání řekl, že je Bishop v pořádku, a předpokládá, že bude chytat i rozhodující duel.

Ten se odehraje v úterý. "Jsme nadšení, že jsme přežili a vynutili si sedmý zápas. Byla to vzrušující výzva a líbilo se mi, že nikdo neměl sklopenou hlavu. Byli jsme nadšení, že si můžeme zahrát, a o tom je. Příště do toho půjdeme stejně a budeme chtít být ještě lepší," uvedl Perron, autor vítězné branky. "Věděli jsme, že to bude dlouhá série. Mají dobrou obranu a výborného brankáře. Musíme najít způsob, jak dát více gólů," prohlásil kapitán Dallasu Jamie Benn.

2. kolo play off NHL:

Západní konference - 6. zápas:

Dallas - St. Louis 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 12. Seguin - 2. Pietrangelo, 36. Perron, 48. Schwartz, 49. Blais. Střely na branku: 23:25. Diváci: 18.876. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Pietrangelo, 3. Perron (všichni St. Louis). Stav série: 3:3.