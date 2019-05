Hokejisté Bostonu šestkrát překonali Mrázka a jsou v půli cesty do finále NHL

před 2 hodinami

Brankář Petr Mrázek nezabránil vysoké porážce Caroliny na ledě Bostonu 2:6 a ve finále Východní konference NHL prohrává jeho tým 0:2 na zápasy. Český gólman vydržel v brance celé utkání, šest gólů pustil v letošním play off už podruhé, dalších 19 střel kryl. Na kanonádě hokejistů Bruins se podíleli David Pastrňák a David Krejčí shodně jednou asistencí.

Trenér Caroliny Rod Brind'Amour neřekl, jestli pro příští utkání udělá v brance změnu. "Musíme nejdřív tuhle prohru trochu strávit, pak se rozhodneme," uvedl kouč, který už podobou situaci zažil i v úvodním kole play off s Washingtonem. Obhájci Stanleyova poháru překonali v úvodních dvou domácích zápasech Mrázka sedmkrát, venku mu ale vstřelili jen jeden gól za 120 minut hry.

V sérii s Bostonem pustil Mrázek deset gólů z 52 střel. "Musím chytit víc puků než dnes, to je jasné. Musím se zlepšit ve všem," podotkl český brankář. "Je to 0:2. Už jsme v takové situaci byli. Víme, čeho jsme doma schopni. Teď se musíme z této prohry oklepat, hodit ji za hlavu a soustředit se na další utkání," dodal.

Mrázek chytil v úvodu zápasu šanci Pastrňákovi, ale poté od 16. do 24. minuty třikrát inkasoval. První gól šel navíc na jeho vrub, protože českému brankáři proklouzla mezi rukou a tělem střela Matta Grzelcyka z ostrého úhlu. Ještě v úvodní třetině zvýšil Jake DeBrusk, který v přesilové hře dorazil do branky Pastrňákovu střelu.

"První gól jsem měl samozřejmě chytit. Nepotěšilo mě, že puk prošel do branky," přiznal Mrázek. V průběhu zápasu odmítl, aby ho kouč stáhl ze hry. "Bavili jsme se o střídání, ale nechtěl. Je to bojovník. Hodně našich hráčů by si ale zasloužilo, abych je vystřídal, pokud by to šlo," řekl Brind'Amour.

U třetího gólu byl Mrázek bezmocný. Přihrávka Marcuse Johanssona se odrazila od brusle bránícího Grega McKegga tak nešťastně, že před Connorem Cliftonem byla prázdná branka. V závěru prostřední části se znovu prosadil Grzelcyk, první hvězda zápasu. Jeho bekhendový pokus z mezikruží zaplachtil až do branky.

"Je důležité, že jsme využili výhodu domácího prostředí. Byli jsme připraveni, to je naše velká síla. V předchozím utkání jsme byli ve druhé třetině trochu lehkovážní při hře s pukem a dokázali i z toho mála dát gól. Mluvili jsme o tom a chtěli jsme hrát naplno celých šedesát minut. Hráli jsme opravdu dobře, tentokrát i ve druhé třetině. Nedali jsme jim nic, čeho by se mohli chytit," uvedl Grzelcyk.

Boston splnil i v závěrečném dějství velmi rychle normu dvou gólů na třetinu. Krejčí ve 42. minutě sice z dorážky netrefil odkrytou branku, ale David Backes zachytil jeho střelu a pohodlně skóroval. Z přečíslení dva na jednoho zvýšil vzápětí Danton Heinen už na hrozivých 6:0. "Je skvělé, že všichni k výhrám přispívají," konstatoval trenér Bostonu Bruce Cassidy. Halou se ve třetí třetině také neslo: "My chceme pohár!"

Carolina v závěrečných deseti minutách alespoň zkorigovala skóre. Tečí se prosadil Justin Williams a po něm potrestal chybnou rozehrávku gólmana Tuukky Raska útočník Teuvo Teräväinen, který poslal puk do prázdné branky.

"Nehráli jsme moc v jejich pásmu, abychom si vytvořili šance. Okolo modrých čar jsme nějak hodní. Měli bychom ve své útočné třetině přitvrdit, tlačit se do brány, víc střílet. Ale samozřejmě nám to hodně ztěžují," uvedl útočník Caroliny Jordan Staal. "Musíme znovu zjistit, kým jsme. Stálo nás hodně času a úsilí, abychom se sem dostali. Každý o nás psal, jak skvělí jsme. Někdy si to ale musíte vyžrat," dodal kapitán Caroliny Justin Williams.

Finále Východní konference NHL - 2. zápas:

Boston - Carolina 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Branky: 16. a 38. Grzelcyk, 19. DeBrusk (Pastrňák), 24. Clifton, 42. Backes (Krejčí), 45. Heinen - 52. Williams, 58. Teräväinen. Střely na branku: 25:23. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval šest branek z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 76 procent. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Grzelcyk, 2. Marcus Johansson, 3. Krug (všichni Boston). Stav série: 2:0.