Kubalík si plácl s Chicagem. Snová sezona mu přinesla výrazné finanční polepšení

Hokejový útočník Dominik Kubalík se domluvil s Chicagem na nové dvouleté smlouvě, která pětadvacetiletému českému reprezentantovi garantuje celkový příjem 7,4 milionu dolarů. Oproti dosavadnímu kontaktu si odchovanec Plzně výrazně polepší, předešlá smlouva Kubalíkovi zajišťovala plat 925 tisíc dolarů.

V příští sezoně vydělá 3,4 milionu dolarů a v dalším ročníku o 600 tisíc dolarů více.

Kubalík má za sebou premiérovou sezonu v NHL, ve které se hned zařadil mezi hlavní hvězdy Blackhawks. V 68 zápasech základní části vstřelil 30 branek, přidal 16 asistencí a dostal se mezi trojici finalistů Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. V play off přidal další čtyři góly a čtyři asistence. Byl druhým nejlepším střelcem Chicaga.

"V Chicagu jsem chtěl zůstat, udělal si tam nějaké jméno. Doufám, že to bude pokračovat," uvedl Kubalík pro iSport.cz. "Pořád jsem věřil, že se nějak domluvíme a že obě strany budou spokojené, což doufám, že jsou. Spadlo to ze mě a teď už se můžu soustředit na to, abych se připravil a svoje místo obhájil," doplnil útočník, který byl dvakrát nejlepším střelcem extraligy. Před odchodem do NHL působil v Ambri-Piotta a stal se nejproduktivnějším hráčem švýcarské ligy.

Radost měl z toho, že se dohodl na delší smlouvě. "Poslední dva, tři dny jsem byl trochu nervózní, dopadlo to ale skvěle. Je vynikající, že jde o smlouvu na dva roky. Takhle se budu moct soustředit jen na své výkony. Nemusím mít v hlavě, že mě ta samá nejistota čeká i příští rok," uvedl Kubalík během videokonference podle české verze webu nhl.com.