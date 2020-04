"Potřebujeme zázrak." Bývalý Pastrňákův parťák bojuje po krvácení do mozku o život

Stejně jako jiní hokejisté čekal v karanténě na případný rozjezd NHL, teď bojuje o život. Colby Cave podstoupil operaci kvůli krvácení do mozku a leží na jednotce intenzivní péče.

Mrazivá zpráva přišla v úterý z Edmontonu zničehonic. Drama odstartovalo v pondělí večer, kdy byl Cave převezen do nemocnice v městě Barrie poté, co si stěžoval na bolesti hlavy.

Následoval letecký transport do nemocnice v nedalekém Torontu, kde 25letého Kanaďana s krvácením do mozku umístili na JIP a uvedli do umělého spánku.

Záhy museli lékaři zahájit operaci, při níž odstranili koloidní cystu, která způsobovala tlak na Caveův mozek. Hokejista po zákroku zůstává v uměle navozeném kómatu.

"Potřebujeme zázrak," napsala na sociální síti hráčova manželka Emily. "Modlete se, prosím, za mého muže a nejlepšího přítele."

Zpráva šokovala Caveova agenta Jasona Davidsona. "Co k tomu říct? Je to neuvěřitelné," líčil stanici Sportsnet. "Nejvíc na tom všechny zaráží fakt, že jde o mladého a zdravého sportovce. Tohle se lidem, jako je Colby, nemá stávat."

"Ale je to bojovník, má tuhý kořínek. Jestli se z toho někdo dostane, tak právě on," pokračoval Davidson. Dodal, že hráčova situace nijak nesouvisí s aktuální pandemií koronaviru.

Hokejovou optikou patří Cave mezi urostlejší centry a nebojí se fyzických střetů včetně pěstních soubojů.

Většinu tohoto ročníku strávil na edmontonské farmě, ovšem v minulé sezoně odehrál v NHL hned 53 zápasů. Posbíral osm bodů (3+5).

První gól mezi zámořskou elitou si připsal ještě v Bostonu, kdy zužitkoval souhru s Davidem Pastrňákem a Charliem McAvoyem.

Momentálně se o Cavea strachuje nejen Edmonton, ale celá hokejová komunita. "Všichni se, prosím, modlete za Colbyho," napsal na sociální síti hvězdný útočník Montrealu Max Domi. "Tohle je šílené. Vydrž, brácho. Modlím se za tebe."