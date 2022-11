NHL po námitkách odložila Světový pohár, nechtěný Malkin je překvapený a naštvaný

Zámořská NHL odložila svůj Světový pohár, při jehož plánování narazila na odpor vůči jakékoliv účasti ruských hokejistů.

Mělo se hrát v únoru 2024 za účasti až deseti národních reprezentací, z nichž by po případné rychlé kvalifikaci vykrystalizovala finální osmička. Hostitelem turnaje měla být Evropa i Severní Amerika s tím, že play off by proběhlo jen na zámořské půdě.

Tyto plány však vzaly za své. "Bohužel, za současné situace nebude možné Světový pohár v únoru 2024 uskutečnit," sdělily v pátek ve společném prohlášení NHL a hráčské odbory. Akci odložily minimálně o rok - na únor 2025.

Jedním z hlavních problémů byla plánovaná účast ruských hokejistů. NHL o ně nechtěla přijít a zvažovala například model z posledních dvou zimních olympiád a z předposledního mistrovství světa, kde nastoupili, ale ne pod svou vlajkou.

Evropští účastnici turnaje však nesouhlasili. S ohledem na válku Vladimira Putina na Ukrajině odmítli jakoukoliv účast Rusů. Proti sborné ostatně nehráli ani na posledním světovém šampionátu, neboť hokejová federace IIHF ji spolu s Běloruskem vyobcovala na neurčito.

"Otázku týkající se Ruska jsme rozebírali a zatím jsme nedospěli k řešení. Budeme si s tím muset poradit," říkal ještě na začátku listopadu zástupce šéfa NHL Bill Daly.

Nyní je jasné, že zámořská liga schůdné řešení nenašla a i kvůli dalším zádrhelům, například televizním právům a sponzorům, tak akci odložila.

Podle stanice Sportsnet tím vzniká prostor na plnohodnotný kvalifikační turnaj, jehož vítězové by doplnili samozřejmé účastníky Světového poháru. Mezi ně zařadila stanice i Česko, u něhož se dřív spekulovalo, zda by kvůli výkonnostnímu sešupu nemělo být součástí evropského výběru s Němci nebo Slováky. Poté však převládl pohled, že na mezinárodní akci by hráči neměli nastupovat v uměle vytvořených týmech.

Čekání na střet největších hokejových hvězd se každopádně protahuje. Naposledy k němu došlo na Světovém poháru 2016.

"To je příliš dlouhá doba," citoval web The Athletic ruskou superhvězdu Jevgenije Malkina z Pittsburghu.

Vyjádřil se také k problematice ruské účasti, s níž je odložení Světového poháru spojováno. "Pokud chcete mít na turnaji ty nejlepší hráče, tak Rusko má jedno z nejlepších mužstev. Máme skvělé hráče," spustil. "Když hrajeme v NHL, tak nevím, proč nemůžeme hrát na tomhle turnaji. Hrajeme tady proti těm stejným klukům ze Švédska, Finska, Kanady, Ameriky. Tak proč proti sobě nemůžeme hrát v reprezentačních dresech? Překvapuje mě to. A jsem naštvaný."

Odklad Světového poháru nepotěšil ani další hvězdy, třeba Švéd Victor Hedman, jeden z nejlepších obránců současnosti, však vzal rozhodnutí smířlivě.

"Zklamání nezklamání, chcete hlavně mír. To je základ," odkázal válku na Ukrajině. "Pokud jde o hokej, hodně si chci zahrát na olympiádě. A to je na dobré cestě. Turnaje nejlepších proti nejlepším vás samozřejmě lákají, ale holt si počkáme o trochu déle."

NHL už slíbila, že na hry v Itálii 2026 své hráče na rozdíl od dvou předchozích olympiád uvolní. Jestli ještě předtím stihne uspořádat Světový pohár, je ale nejisté.