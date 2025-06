Hrát takhle celý rok, nepřežili byste. Florida dominuje i díky kontroverznímu stylu

Jakkoliv úsměvně by to před dekádami znělo, lednímu hokeji v zámoří už dlouho dominuje Florida, prosluněný stát sdílející zeměpisnou šířku třeba s Mexikem. Po Lightning z Tampy převzali žezlo Panthers z metropolitní oblasti Miami. Parta kolem kapitána Aleksandera Barkova těží i z kontroverzního herního stylu.

Letošní finálová série Stanley Cupu startuje v noci na čtvrtek a skončí nejdříve 12., nejpozději 20. června. Stejně jako loni se v ní budou utkávat Florida s Edmontonem.

Historicky zajímavější je účast prvního týmu. Panthers pronikli do finále potřetí v řadě, stejně jako Tampa v letech 2020 až 2022.

V éře platových stropů jde o nevídané úspěchy. Předtím to naposledy zvládl Edmonton s Waynem Gretzkym v rozmezí roků 1983 - 1985, kdy NHL hrálo jen 21 klubů, o 11 méně než dnes.

Současná Florida je jiná než tehdejší Edmonton. I než Tampa pár let nazpět. Většinu sezony totiž nedominuje. V základní části má blíž k průměru než k absolutní špičce.

V play off je však takřka nepřemožitelná. Předloni došla do finále, loni slavila první Stanleyův pohár v klubové historii a letos má šanci triumf obhájit.

Ta čísla jsou až zarážející. V posledních třech ročnících včetně tohoto posbírali Panthers přesně 300 bodů, což je až 11. nejlepší výkon v soutěži. Ve vyřazovacích bojích, kdy se na body nehraje, však vítězí častěji než kdokoliv jiný. Uspějí zhruba ve dvou ze tří zápasů.

Připomínají tím Los Angeles, které v letech 2012 až 2014 dvakrát vyhrálo Stanley Cup a jednou prošlo do finále konference, přestože v základní části bylo za tu dobu až osmým nejlepším klubem.

Tehdejší kapitán L.A. Dustin Brown se otázkám, jak je možné, že jeho tým dominuje jen v play off, smál.

"Takhle se nedá hrát 82 zápasů. Nepřežili byste. Musíte si to nechat na play off. My jsme tým pro play off, ne pro základní část," vysvětloval dnes již bývalý útočník.

Rváči s talentem

Florida stejně jako kdysi Los Angeles praktikuje fyzicky náročný styl hokeje. Hodně forčekuje a v průměru rozdává 47 bodyčeků za 60 minut hry, nejvíc v letošním play off a zhruba o 60 procent víc než v první fázi sezony.

"Tihle chlápci hrají hokej ze staré školy. Nevím, jaké lepší slovo použít, tak řeknu, že jsou to rváči. Rváči, ale s talentem," popsal Panthers pro online deník The Athletic bývalý brankář a nyní televizní analytik Brian Boucher.

Dovětek o talentu je zásadní. Barkov, Matthew Tkachuk, Carter Verhaeghe a spol. dokážou s protivníky držet krok ve všech ohledech. Dokáží se přizpůsobit jakékoliv taktice.

Kromě uznání nicméně přitahují i kritiku. Někdy to totiž s tvrdostí, na niž tolik sázejí, přeženou, minimálně podle mínění soupeřů.

Třeba Sam Bennett byl v prvním zápase druhého kola tak důrazný v brankovišti Toronta, že gólmanovi Anthonymu Stolarzovi způsobil otřes mozku a ze zbytku série ho vyřadil.

"Jejich styl 'vyhrát za každou cenu' jim přinesl odpůrce, ale také tři po sobě jdoucí cesty do finále," napsal Greg Wyshynski ze stanice ESPN, který tipuje, že Panthers Stanley Cup obhájí. Jednoznačná shoda mezi experty na tom ale nepanuje.