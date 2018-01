Hlavní hvězda večera. Pastrňák se třemi body podílel na výhře Bostonu v Montrealu

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Tomáš Hertl vstřelil vítězný gól, Michal Neuvirth vychytal New Jersey, Radek Faksa pomohl dvěma body ke kanonádě.

New York - Druhý nejproduktivnější Čech v NHL David Pastrňák přispěl v sobotním utkání třemi body za dvě branky a asistenci k výhře hokejistů Bostonu 4:1 v Montrealu a byl zvolen první hvězdou večera. Jeho spoluhráč David Krejčí zaznamenal nahrávku.

Bruins bodovali v šestnáctém utkání po sobě. Centr Tomáš Hertl vstřelil vítězný gól San Jose, které zdolalo úřadující šampiony z Pittsburghu 2:1. U jediné trefy hostů asistoval útočník Dominik Simon.

Už v odpoledních zápasech amerického času se českým hráčům dařilo. Brankář Michal Neuvirth pomohl Philadelphii 28 zákroky porazit New Jersey 3:1 a vychytal 100. výhru v kariéře. "Celých 60 minut jsme hráli týmově, kluci předvedli přesně to, co se po nich chce," pochválil spoluhráče Neuvirth, který poprvé od listopadu nastoupil do brankoviště Flyers podruhé za sebou od začátku zápasu.

Přihrávkou se na triumfu podílel obránce Radko Gudas. Útočník Jakub Voráček nebodoval ve třetím duelu v řadě, což se mu naposledy přihodilo na přelomu října a listopadu. Flyers zvítězili pošesté z uplynulých sedmi zápasů.

V dalším odpoledním utkání si Radek Faksa připsal gól a nahrávku při jednoznačné výhře Dallasu 7:1 v Buffalu. Opavský rodák zvýšil v 38. minutě na 6:1, když tečoval střílenou přihrávku beka Stephnena Johnse od modré. Asistenci si připsal u závěrečné branky útočníka Tylera Pitlicka.

Stars zvítězili ve třetím ze čtyř venkovních utkání, přičemž v Columbusu prohráli až v penaltovém rozstřelu. "Bojujeme jeden za druhého," zdůvodnil příčinu úspěchů kouč Dallasu Ken Hitchcock.

Kapitán Montrealu Max Pacioretty proti Bostonu otevřel skóre v 32. minutě. Na jeho trefu odpověděl 160 sekund poté Pastrňák, který z úrovně brankové čáry od mantinelu zaskočil gólmana Careyho Price.

"Díval jsem se dozadu, a jakmile jsem se vrátil pohledem zpátky, vystřelil a neměl jsem čas zareagovat," uvedl Price. "Někdy takovou brankou potřebujete nakopnout. Od té chvíle jsme ve druhé třetině převzali nad hrou kontrolu," řekl Pastrňák, jenž o necelé tři minuty později přihrál Toreymu Krugovi na levý kruh a americký bek posunul Bruins do vedení.

Havířovský rodák přidal druhý gól v 58. minutě, když z prostoru před brankou nadvakrát překonal Price. U této akce si asistenci připsal Krejčí. Jednadvacetiletý Pastrňák prožil třetí tříbodový večer v sezoně a ve čtvrté sezoně v NHL podruhé překonal hranici 20 branek. Konečnou podobu výsledku dal centr Riley Nash trefou při power play domácích. Boston porazil Canadiens potřetí během osmi dnů. Současná šňůra Bruins je šestou nejdelší v klubové historii. Naposledy Boston šestnáckrát v řadě bodoval v březnu 2014.

Pastrňákova lajna složená z Patrice Bergerona a Brada Marchanda zaznamenala dohromady šest bodů. "Kdybych věděl, že proti nim jednou budu hrát, nikdy bych je nepostavil do jednoho útoku," prohlásil trenér Montrealu Claude Julien, jenž vedl Bruins od roku 2007 až do 7. února 2017, než ho vedení mužstva propustilo. V roce 2011 dovedl Boston ke Stanley Cupu.

Pittsburgh se na ledě San Jose ujal vedení ve čtvrté minutě. Simon zpoza branky vybídl forvarda Conora Shearyho, jenž zblízka poslal puk za záda brankáře Aarona Della. Sharks srovnali v 18. minutě zásluhou útočníka Tima Meiera.

Čtyřiadvacetiletý Hertl si vítězný zásah připsal v 42. minutě. Odchovanec Slavie v přesilové hře tečoval střelu zadáka Brenta Burnse, kterou brankář Casey DeSmith pouze vyrazil před sebe a z následné dorážky Hertl ukončil pětizápasové čekání na gól. San Jose uspělo ve čtvrtém z pěti utkání. "Dell chytal skvěle, zabránil spoustě šancí. Pittsburgh hraje velmi dobře, jsou to pro nás důležité dva body," řekl Hertl.

Chicago doma podlehlo New Yorku Islanders 3:7. Útočník David Kämpf si statistiku plus/minus pohoršil o tři záporné body, bek Jan Rutta dokonce o čtyři. Pěti body za gól a čtyři asistence se blýskl zadák Islanders Ryan Pulock.

Calgary prohrálo s Winnipegem 1:2 po samostatných nájezdech a neuspělo po sedmi výhrách v řadě. Vítěznou sérii naopak prodloužilo Colorado, které si poradilo s New Yorkem Rangers 3:1 a radovalo se z deváté výhry za sebou.

Výsledky NHL:

Buffalo - Dallas 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)

Branky: 29. Reinhart - 15. a 27. Janmark, 6. Elie, 30. Jamie Benn, 33. Lindell, 38. Faksa, 48. Pitlick (Faksa). Střely na branku: 27:32. Diváci: 19.070. Hvězdy utkání: 1. Janmark, 2. Lindell, 3. Klingberg (všichni Dallas).

Philadelphia - New Jersey 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)

Branky: 4. Konecny, 9. Filppula (Gudas), 13. Provorov - 29. Bratt. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval jeden gól z 29 střel a procentuální úspěšnost zásahů měl 96,6. Střely na branku: 31:29. Diváci: 19.934. Hvězdy utkání: 1. Gostisbehere, 2. Konecny, 3. Provorov (všichni Philadelphia).

Colorado - NY Rangers 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 10. Johnson, 24. MacKinnon, 60. Rantanen - 27. Bučněvič. Střely na branku: 37:28. Diváci: 18.056. Hvězdy utkání: 1. Johnson, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Lundqvist (NYRangers).

Calgary - Winnipeg 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 9. Brodie - 31. Perreault, rozhodující sam. nájezd Little. Střely na branku: 31:35. Diváci: 19.289. Hvězdy utkání: 1. Ehlers (Winnipeg), 2. M. Smith (Calgary), 3. Hellebuyck (Winnipeg).

Montreal - Boston 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky: 32. Pacioretty - 35. a 58. Pastrňák (na druhou Krejčí), 36. Krug (Pastrňák), 60. Riley Nash. Střely na branku: 25:31. Diváci: 21.302. Hvězdy utkání: 1. Pastrňák, 2. Krug (oba Boston), 3. Pacioretty (Montreal).

Ottawa - Toronto 3:4 (0:1, 3:0, 0:3)

Branky: 24. E. Karlsson, 28. Hoffman, 39. Pyatt - 8. Hyman, 43. Matthews, 45. Marner, 49. Carrick. Střely na branku: 18:33. Diváci: 17.768. Hvězdy utkání: 1. Gardiner (Toronto), 2. Stone (Ottawa), 3. Hyman (Toronto).

San Jose - Pittsburgh 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky: 18. Meier, 42. Hertl - 4. Sheary (Simon). Střely na branku: 36:32. Diváci: 17.562. Hvězdy utkání: 1. Dell, 2. Burns (oba San Jose), 3. DeSmith (Pittsburgh).

St. Louis - Arizona 2:5 (0:4, 1:1, 1:0)

Branky: 30. B. Schenn, 50. Steen - 5. a 8. Dvorak, 2. Rinaldo, 14. Perlini, 25. Fischer. Střely na branku: 27:44. Diváci: 19.235. Hvězdy utkání: 1. Dvorak, 2. Keller, 3. Fischer (všichni Arizona).

Nashville - Florida 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Branky: 1. a 31. Fiala, 22. Bonino, 37. P.K. Subban - 12- Trocheck, 17. MacKenzie, 49. Yandle. Střely na branku: 29:40. Diváci: 17.441. Hvězdy utkání: 1. Fiala, 2. Bonino, 3. Järnkrok (všichni Nashville).

Chicago - NY Islanders 3:7 (1:3, 1:1, 1:3)

Branky: 2. a 45. P. Kane, 39. Gustafsson - 5. a 22. Beauvillier, 11. Eberle, 20. Pulock, 42. Nelson, 48. Lee, 51. Tavares. Střely na branku: 39:46. Diváci: 21.882. Hvězdy utkání: 1. Pulock, 2. Beauvillier (oba NY Islanders), 3. P. Kane (Chicago).

Minnesota - Tampa Bay 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky: 11. Spurgeon, 18. Parise, 29. Prosser, 44. M. Foligno, 60. Zucker - 36. a 47. Point. Střely na branku: 35:23. Diváci: 19.007. Hvězdy utkání: 1. Prosser, 2. Cullen, 3. Eriksson Ek (všichni Minnesota).

Detroit - Carolina 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky: 17. Tatar - 3. a 47. Lindholm, 59. Williams. Střely na branku: 24:30. Diváci: 19.515. Hvězdy utkání: 1. Lindholm, 2. Ward (oba Carolina), 3. Tatar (Detroit).

Edmonton - Vancouver 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Branky: 2. a 58. Maroon, 18. Khaira, 39. Puljujärvi, 45. Draisaitl - 22. D. Sedin, 29. Sutter. Střely na branku: 35:27. Diváci: 18.347. Hvězdy utkání: 1. Puljujärvi, 2. Draisaitl, 3. Larsson (všichni Edmonton).