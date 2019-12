Hlavně abych ho nepřizabil, modlil se bek Ottawy. Zloděje zastavil chvatem

Hokejový obránce Ottawy Mark Borowiecki si "zpestřil" čekání na úterní zápas NHL ve Vancouveru zásahem proti zloději. Třicetiletý Kanaďan zabránil během odpolední procházky krádeži batohu ze zaparkovaného auta.

Hokejista známý svou tvrdou hrou dostál přezdívce "Boro Cop" i mimo led. Když viděl na ulici muže, jenž rozbil okénko auta a vybral z něj batoh, snažil se ho nejprve křikem a poté i fyzickým zásahem zastavit. Přiznal ale, že měl trochu obavy, aby svou snahu nepřehnal.

"Jako první mi proletělo hlavou, že pokud toho chlápka odrovnám a jemu se něco stane, může to mít pro mě právní následky," řekl Borowiecki novinářům, na co myslel, když se proti němu zloděj řítil na kole s ukradeným batohem. "Takže jsem se to snažil udělat co nejjemněji, v podstatě jsem mu provlékl ruku podpažím a shodil jsem ho z kola," popsal hokejista.

Muž z místa činu utekl, batoh ale získal Borowiecki a předal ho policii. Obránce Ottawy poté dostal děkovnou textovou zprávu od ženy, které zachránil majetek. "Byla překvapená, že hraju za Senators. Přiznala mi, že fandí Torontu," řekl s úsměvem hokejista, jehož za zásah ocenila i vancouverská policie.