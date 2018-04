Hitchcock ukončil kariéru v NHL. Je čas dát příležitost mladším, řekl legendární trenér

před 21 minutami

Ken Hitchcock končí po 22 letech trenérskou kariéru v NHL. V Dallasu, který v uplynulé sezoně vedl, bude působit jako konzultant.

Dallas - Hokejový trenér Ken Hitchcock se rozhodl po 22 letech ukončit kariéru a v Dallasu, který v NHL v uplynulé sezoně vedl, bude působit už jen v roli konzultanta. Stars dovedl v roce 1999 k jedinému triumfu ve Stanley Cupu v klubové historii, po loňském návratu ale tentokrát s týmem do play off nepostoupil.

"Je ten pravý čas odejít a dát příležitost mladší generaci trenérů, aby to převzali," řekl Hitchcock, jenž má na kontě třetí nejvyšší počet výher v NHL (823) po Scotty Bowmanovi a Joelu Quennevilleovi. V počtu odkoučovaných zápasů (1536) je v historické bilanci čtvrtý.

Hitchcock se před touto sezonou vrátil do Dallasu po 15 letech, během nichž působil v Philadelphii, Columbusu a St. Louis. Naděje na postup do play off ale tým s českými hráči Radkem Faksou a Martinem Hanzalem ztratil po nevydařeném závěru základní části.