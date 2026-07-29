Bláznivá smlouva pro Celebriniho. Kanadská superstar v San Jose vydělá rekordní balík

Hokejový supertalent Macklin Celebrini prodloužil v NHL s předstihem své působení v San Jose, ačkoliv má před sebou ještě poslední třetí rok nováčkovské smlouvy. S vedením Sharks podepsal pětiletou smlouvu do roku 2032 na 94 milionů dolarů (téměř dvě miliardy korun).
V průměru díky tomu od sezony 2027/28 vydělá rekordních 18,8 milionu dolarů (téměř 400 milionů korun) ročně. Více za jediný ročník nikdo v historii elitní ligy neobdržel. Klub o dohodě informoval na webu.
"Mám z prodloužení smlouvy obrovskou radost. Důvěra a podpora, kterou mi pan Plattner (majitel klubu), Mike Grier (generální manažer) a celý realizační tým v uplynulých dvou sezonách prokazovali, jsou důkazem toho, že tu budujeme něco výjimečného. Spoluhráči i já jsme připraveni udělat další krok k našemu hlavnímu cíli, jímž je přivézt do tohoto města a našim úžasným fanouškům Stanleyův pohár. Už se nemůžu dočkat, až se do toho zase pustíme," prohlásil dvacetiletý Celebrini.
Nová dohoda se Sharks posouvá sezonní historické maximum v lize již podruhé během července. Před takřka třemi týdny se Anaheim rozhodl dorovnat nabídku Philadelphie a aby udržel útočníka Lea Carlssona, uzavřel s ním smlouvu na 90 milionů dolarů.
Jednadvacetiletý Švéd se díky tomu může od nové sezony těšit v průměru na 18 milionů dolarů ročně. Překonal tím do té doby rekordní smlouvu Kirilla Kaprizova z Minnesoty, která vynese ruskému útočníkovi během osmi let 136 milionů dolarů (v průměru 17 milionů dolarů ročně).
Celebrini má za sebou fantastickou sezonu, která byla teprve jeho druhá v NHL. Jednička draftu z roku 2024 se zaskvěla 115 body v 82 utkáních základní části za 45 gólů a 70 asistencí, což znamenalo čtvrté místo v bodování soutěže. Svoji celkovou bilanci vylepšil kanadský centr na 152 startů a 178 bodů (70+108).
Hodně vidět byl Celebrini i na mezinárodní scéně a stal se díky tomu nejlepším světovým hokejistou sezony v anketě Mezinárodní hokejové federace (IIHF). V únoru byl s pěti góly v šesti zápasech nejlepším střelcem olympijského turnaje v Miláně, v produktivitě obsadil s deseti body druhé místo. Kanadě pomohl ke stříbru a nechyběl ani v All Star týmu.
Kolébku hokeje reprezentoval i v květnu na mistrovství světa ve Švýcarsku, kde vedl kanadský tým v roli kapitána. Za deset startů si připsal 14 bodů (6+8), v bodování byl druhý, mezi kanonýry třetí a stal se nejlepším útočníkem, opět byl i členem All Star týmu.
"Dál míříme za svým cílem, jímž je vybudovat tým, který bude bojovat každým rokem o Stanley Cup. Macklin se během pouhých dvou sezon, které jako teenager odehrál v NHL a na mezinárodním poli, zařadil mezi světovou špičku. Jsme nesmírně rádi, že jsme si jej pojistili do budoucna, protože je ústřední postavou jádra talentovaných hráčů v San Jose," uvedl generální manažer Grier.
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