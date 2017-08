Hertl vyhlíží důležitý rok. Kvůli smlouvě se však hecovat nechce

před 1 hodinou

Tomáš Hertl očekává zlomovou sezonu v NHL. Končí mu totiž smlouva v San Jose a bývalý útočník pražské Slavie by si rád řekl o víceletý kontrakt. Nic neponechává náhodě a nezvykle delší léto využívá k poctivému tréninku.

Brno - Loni odehrál kvůli zranění kolene jen pětapadesát zápasů. Nyní Tomáš Hertl věří, že zdravotní problémy jsou definitivně pryč a poctivě se připravuje na novou sezonu v dresu San Jose. Ta pro něj bude zlomová, neboť mu v ní končí smlouva.

"Nechci na to myslet. Kvůli smlouvě se hecovat nebudu," říká v rozhovoru třiadvacetiletý útočník. Rád by však překonal svůj bodově nejúspěšnější ročník v NHL. V sezoně 2015/2016 nasbíral včetně play off padesát sedm kanadských bodů.

"Připravuji se nejlíp, co jsem se kdy připravoval. Dávám tomu opravdu všechno. Letos si chci ten hokej užívat," má jasno hráč Žraloků, který v zámoří zahájí svoji pátou sezonu.

Jak trávíte léto? Užíváte si volné dny?

Trénuji a připravuji se na sezonu. Léto je pro mě tentokrát poměrně dlouhé, na což nejsem za poslední roky zvyklý, takže jsem začal dřív. Chci toho využít, abych se připravil, protože mám před sebou důležitou sezonu. Zatím se cítím dobře, ale uvidíme za pár týdnů.

Zranění už je tedy definitivně vyléčené?

Doufám, že ano. Třikrát a dost! Snažím se na to nemyslet.

Nová sezona vám určí budoucnost, neboť vám končí smlouva…

Je to tak. Musím se ukázat, a pak se třeba může podepsat něco dlouhodobějšího. Bude to záležet jen na mně. Připravuji se nejlíp, co jsem se kdy připravoval. Dávám tomu všechno, takže doufám, že si budu moct ten hokej užívat.

Dáváte si tedy nějaké individuální cíle?

Nechci si dávat přesnou hranici bodů, ale samozřejmě bych chtěl udělat lepší produktivitu než minulý rok. Bylo by příjemné překonat i tu předchozí sezonu. Hlavně ať jsem ale zdravý. Chci odehrát osmdesát dva zápasů. Zároveň ale chci, aby se dařilo týmu. Když si to sedne, tak přijdou body.

Jde vám i o to, abyste si vybudoval určitou pozici v týmu?

Nechci na to myslet, ale každý samozřejmě ví, že pokud neděláte body, tak v těch rozhodujících chvílích na ledě tolik nebudete. Já si to chci ale užívat. Nechci myslet na to, že mám smlouvu na poslední rok. Kvůli smlouvě se hecovat nebudu.

Loni jste měl i přes zranění slušnou pozici, že?

Nemůžu si stěžovat. Když jsem přišel po zranění, tak jsem od začátku měl pomalu největší ice time. Od nového roku jsem začal hrát i oslabení, protože se mi dařila vhazování. Chodil jsem kvůli nim speciálně na led. Musím se ale ještě učit hrát na centru, protože je to náročnější než na křídle. Fyzicky na to musíte trochu jinak. Centr musí být v obraně i v útoku.

NHL se zrychluje. Je to opravdu tak znát?

Ano. Není to nic lehkého. V play off jsem dostal na starosti Connora McDavida, což nebylo nic příjemného. Ten kluk je neskutečný! Je tak rychlý, že jsem kolikrát měl co dělat. Hra se sice zrychluje, ale pracuji na sobě hodně. Snažím se držet krok.

Do San Jose míří Radim Šimek. Už jste se spolu bavili?

Už jsme byli na večeři a stále spolu komunikujeme. První dny bude spát u mě. Jsem za to rád. Mně dřív pomáhal Martin Havlát. Nyní můžu pomoci já. Cokoliv bude potřebovat, tak mu pomůžu zařídit.

Naopak jisté angažmá v NHL nemá Jaromír Jágr. Co byste mu doporučil?

Žádné rady mu dávat nemohu. To záleží na něm, jak se cítí. Kdyby mně bylo tolik, jako je jemu, tak kdo ví, jak bych na tom byl se zdravím.

Jak se díváte na to, že hráči z NHL nebudou startovat na olympiádě?

Mrzí mě to opravdu hodně, protože o první olympiádu jsem přišel kvůli zranění. Je to sen hrát pod olympijskými kruhy, ale my s tím těžko něco uděláme. Už i Ovečkin trochu mění názor. Je těžké říct týmu, který vás zaměstnává a věří vám, že chcete na olympiádu, sbalíte se a odjedete na tři týdny. Každý by hned jel, nikdo by to neodmítl.