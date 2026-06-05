Hertl tentokrát smutným hrdinou. Při divokém závěru rozhodl jeho trest

Tomáš Hertl byl znovu klíčovým mužem finále hokejové NHL. Zatímco v prvním utkání vstřelil český útočník vítězný gól Vegas, tentokrát rozhodla Carolina o své výhře 4:3 v prodloužení při jeho trestu a srovnala sérii na 1:1.
Golden Knights začali druhý duel v Raleighu lépe než domácí Hurricanes a ve 14. minutě je poslal do vedení nejlepší střelec play off, Brett Howden.
Osmadvacetiletý Američan se prosadil i před polovinou druhé třetiny a svým třináctým gólem v letošních vyřazovacích bojích navýšil náskok hostů na 2:0.
Carolina však předvedla nevídaný obrat během pěti minut ve druhé polovině třetí třetiny.
Na dostřel jednoho gólu ji desátou brankou v play off vrátil v čase 50:20 bekhendovým zakončením Logan Stankoven.
Srovnáno bylo o dvě minuty a šestadvacet vteřin později, když si první zásah v letošním tažení za Stanley Cupem připsal Mark Jankowski.
V 56. minutě dokonal obrat ve vývoji utkání přesnou tečí během přesilovky sedmatřicetiletý kapitán Hurricanes Jordan Staal, vedení 3:2 ovšem Carolina do konce řádné hrací doby neudržela.
Hertl vybojoval kotouč u mantinelu, přihrál Mitchu Marnerovi, po jehož střele poslal zápas 81 vteřin před třetí sirénou do prodloužení pro změnu kapitán Golden Knights Mark Stone. Dvaatřicetiletý Hertl si připsal sedmou asistenci v aktuálních vyřazovacích bojích.
V prodloužení se ale Hertl provinil podrážením, a Seth Jarvis v čase 63:56 potvrdil stoprocentní bilanci svého týmu v nastavení. Carolina vyhrála i šesté prodloužení v letošním play off a srovnala stav finálové série na 1:1.
Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat třetím zápasem v noci ze soboty na neděli středoevropského času na ledě Vegas.
Finále Stanleyova poháru - 2. zápas:
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:3 v prodl. (0:1, 0:1, 3:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 51. Stankoven, 53. Jankowski (W. Carrier, Robinson), 56. Staal (Gostisbehere, Svečnikov), 64. Jarvis (Gostisbehere, Aho) - 14. Howden (Marner), 28. Howden (Barbašov, Hanifin), 59. Stone (Marner, Hertl). Rozhodčí: Hebert, Rank - Cherrey, Knorr. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Střely na branku: 26:26. Diváci: 18.710. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Staal, 3. Stankoven (všichni Carolina). Stav série: 1:1.
Carolina: Andersen - Chatfield, Jaccob Slavin, S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere - Jarvis, Aho, Svečnikov - Blake, Stankoven, Hall - Martinook, Staal, Ehlers - Robinson, Jankowski, W. Carrier. Trenér: Rod Brind'Amour.
Vegas: Hart - Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon -Dorofejev, Eichel, Barbašov - Marner, W. Karlsson, Howden - Stone, Sissons, Hertl - Kolesar, Dowd, C. Smith. Trenér: John Tortorella.